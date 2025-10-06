Andrea Marcellan - CEO Salice / Franco Villa - CEO and co-founder Villes

VILLES 2000, PRODUTOR ITALIANO DE SISTEMAS DESLIZANTES MULTIFUNCIONAIS DE ALTA QUALIDADE, INTEGRA O GRUPO SALICE

MILAN, ITALY, October 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Novedrate, 6 de outubro de 2025 – A Salice, líder global na produção de dobradiças e acessórios para móveis, concluiu com êxito a aquisição da Villes 2000 S.r.l. (“Villes”), produtor italiano de sistemas deslizantes em alumínio destinados a aplicações em móveis, portas interiores e boxes de duche.

Com esta aquisição, a Salice confirma a sua estratégia de consolidação e a sua ambição de se tornar o principal fornecedor mundial de ferragens e acessórios premium para a indústria do mobiliário, apostando num crescimento orgânico orientado pela inovação e em aquisições seletivas.

A integração da Villes ampliará a gama de sistemas deslizantes da Salice, complementando a atual oferta da marca Bortoluzzi com soluções patenteadas, altamente personalizáveis e fáceis de utilizar.

Esta operação abre novas oportunidades de sinergia na evolução dos produtos, melhorando o serviço e o valor oferecidos aos clientes em todo o mundo.

« Após a aquisição da Atim no ano passado, a entrada da Villes confirma a nossa ambição de nos tornarmos o líder global em ferragens e acessórios para a indústria do mobiliário. Esta aquisição amplia a gama de sistemas deslizantes do nosso Grupo, uma solução cada vez mais adotada pelos nossos clientes e apreciada pelos consumidores. Estamos ansiosos por colaborar com Franco Villa e a sua extraordinária equipa. »

Andrea Marcellan, CEO do Grupo Salice

« É com enorme satisfação que passamos a fazer oficialmente parte do Grupo Salice. Esta integração abre novas oportunidades e reforça a nossa missão comum, projetando-nos para um futuro de colaboração e sucesso partilhado. O nosso compromisso com clientes e parceiros mantém-se inalterado e continuarei a assegurar o meu papel de liderança para garantir a continuidade das relações existentes. Eu e a minha equipa encaramos com entusiasmo este novo capítulo no percurso da Villes. »

Franco Villa, CEO e cofundador da Villes



Sobre a Salice

Maioritariamente detida pela Cobepa desde junho de 2022, a Salice é reconhecida mundialmente como líder na produção de ferragens e acessórios de alta gama para mobiliário. Com um compromisso constante com a inovação e a excelência, a Salice oferece uma gama completa de produtos que inclui dobradiças, sistemas de elevação, guias, gavetas e sistemas deslizantes. A empresa disponibiliza soluções avançadas e fiáveis capazes de responder às necessidades em constante evolução da indústria do mobiliário. Graças a uma contínua atividade de investigação e desenvolvimento, a Salice mantém uma posição de liderança em termos de tecnologia e design, garantindo valor e satisfação excecionais aos seus clientes em todo o mundo.

Mais informações: www.salice.com.

Sobre a Villes

A Villes é uma empresa italiana reconhecida pelas suas soluções deslizantes inovadoras e de alta qualidade, destinadas principalmente a móveis, portas interiores e boxes de duche. Desde que Carlo e Franco Villa assumiram a empresa em 1985, após a adquirirem ao pai, a Villes investiu significativamente no desenvolvimento de sistemas deslizantes únicos, fáceis de montar e patenteados, que permitem um elevado grau de personalização em termos de dimensões e capacidade, em benefício de clientes e instaladores.

Mais informações: www.villes2000.com.

Sobre a Cobepa

A Cobepa é uma sociedade de investimento independente de capital privado, com escritórios em Nova Iorque e Bruxelas. Gere um portefólio diversificado de investimentos em private equity, num valor total de cerca de 5,1 mil milhões de euros em capital. A Cobepa investe em empresas líderes com modelos de negócio sólidos, posições de mercado sustentáveis e equipas de gestão de topo.

Mais informações: www.cobepa.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.