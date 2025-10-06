Andrea Marcellan - CEO Salice / Franco Villa - CEO and co-founder Villes

VILLES 2000, ITALIENISCHER HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN MULTIFUNKTIONALEN SCHIEBESYSTEMEN, WIRD TEIL DER SALICE-GRUPPE

MILAN, ITALY, October 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Novedrate, 6. Oktober 2025 – Salice, ein weltweit führender Hersteller von Scharnieren und Möbelbeschlägen, hat die Übernahme von Villes 2000 S.r.l. („Villes“), einem italienischen Hersteller von Aluminiumschiebetürsystemen für Möbel, Innentüren und Duschkabinen, erfolgreich abgeschlossen.

Mit dieser Übernahme bestätigt Salice seine Konsolidierungsstrategie und seine Ambition, zum weltweit führenden Anbieter von Premium-Beschlägen und Zubehör für die Möbelindustrie zu werden. Dabei setzt das Unternehmen auf organisches Wachstum, getrieben von Innovation, sowie auf gezielte Akquisitionen.

Die Integration von Villes wird das Angebot an Schiebesystemen von Salice erweitern und das bestehende Sortiment der Marke Bortoluzzi durch patentierte, hochgradig anpassbare und benutzerfreundliche Lösungen ergänzen.

Diese Akquisition eröffnet neue Synergiepotenziale bei der Weiterentwicklung der Produkte und steigert den Service und den Mehrwert für Kunden weltweit.

„Nach der Übernahme von Atim im vergangenen Jahr bestätigt der Eintritt von Villes unsere Ambition, der globale Marktführer für Beschläge und Zubehör in der Möbelindustrie zu werden. Diese Akquisition erweitert unser Angebot an Schiebesystemen – eine Lösung, die von unseren Kunden zunehmend angenommen und von den Verbrauchern geschätzt wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Franco Villa und seinem herausragenden Team.“

Andrea Marcellan, CEO der Salice-Gruppe

„Wir freuen uns, offiziell Teil der Salice-Gruppe zu werden. Diese Integration eröffnet neue Möglichkeiten und stärkt unsere gemeinsame Mission, uns in eine Zukunft der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Erfolgs zu führen. Unser Engagement für Kunden und Partner bleibt unverändert, und ich werde weiterhin meine Führungsrolle beibehalten, um die Kontinuität der bestehenden Beziehungen sicherzustellen. Mein Team und ich blicken mit großer Begeisterung auf dieses neue Kapitel in der Geschichte von Villes.“

Franco Villa, CEO und Mitbegründer von Villes



Über Salice

Seit Juni 2022 mehrheitlich im Besitz von Cobepa, ist Salice weltweit als führender Hersteller von hochwertigen Möbelbeschlägen anerkannt. Mit einem ständigen Engagement für Innovation und Exzellenz bietet Salice ein umfassendes Produktsortiment, das Scharniere, Klappensysteme, Führungen, Schubladen und Schiebesysteme umfasst. Das Unternehmen bietet fortschrittliche und zuverlässige Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Möbelindustrie gerecht werden. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung nimmt Salice eine führende Position in Bezug auf Technologie und Design ein und gewährleistet außergewöhnlichen Wert und Kundenzufriedenheit weltweit.

Weitere Informationen: www.salice.com.

Über Villes

Villes ist ein italienisches Unternehmen, das für seine innovativen und hochwertigen Schiebelösungen bekannt ist, die hauptsächlich für Möbel, Innentüren und Duschkabinen bestimmt sind. Seit Carlo und Franco Villa das Unternehmen 1985 von ihrem Vater übernommen haben, hat Villes erheblich in die Entwicklung einzigartiger, leicht montierbarer und patentierter Schiebesysteme investiert, die ein hohes Maß an Anpassung in Bezug auf Größe und Tragfähigkeit ermöglichen – zum Vorteil von Kunden und Monteuren.

Weitere Informationen: www.villes2000.com.

Über Cobepa

Cobepa ist eine unabhängige Private-Equity-Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in New York und Brüssel. Sie verwaltet ein diversifiziertes Portfolio an Private-Equity-Investitionen im Gesamtwert von rund 5,1 Milliarden Euro an Kapital. Cobepa investiert in führende Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, nachhaltigen Marktpositionen und hochkarätigem Management.

Weitere Informationen: www.cobepa.com.



