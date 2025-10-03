Storecove stijgt naar top drie spelers in Belgische Peppol-registratiemarkt

Storecove

White-labelmodel positioneert Storecove als sleutelspeler in de adoptie van Peppol in België

Wij maken compliance eenvoudig en onzichtbaar. Zo kunnen bedrijven zich richten op groei, terwijl complete supply chains profiteren van digitale versnelling.” — Patrick Steenkist

HILVERSUM, NORTH HOLLAND, NETHERLANDS, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Storecove , wereldwijd aanbieder van e-facturatie en Peppol-connectiviteit, kondigt aan een marktaandeel van 14,5% te hebben bereikt in Belgische Peppol-registraties. Daarmee behoort het bedrijf tot de top drie SMP/AP-providers in het land.Deze prestatie onderstreept de rol van Storecove als belangrijke infrastructuurpartner in de versnelde adoptie van Peppol in België. In tegenstelling tot traditionele aanbieders hanteert Storecove een white-labelaanpak, waarmee tal van ERP-, boekhoud- en financiële softwareplatforms worden ondersteund. Hierdoor kunnen tienduizenden bedrijven naadloos aansluiten op het Peppol-netwerk.“Veel bedrijven kennen onze naam misschien niet direct, maar onze technologie zorgt er al voor dat hun facturen veilig en conform de regelgeving internationaal worden verzonden,” aldus Dolf Kars, CCO van Storecove. “Dankzij ons white-labelmodel kunnen partners Peppol-functionaliteit integreren in hun eigen oplossingen. Hiermee vergroten we onze impact en versnellen we de wereldwijde adoptie.”België nadert in hoog tempo de door de overheid gestelde deadline voor landelijke Peppol-gereedheid. Met inmiddels meer dan 347.000 actieve of gereserveerde registraties, en ruim 30.000 nieuwe registraties in de afgelopen zomer, onderstreept Storecove met zijn groeiende marktaandeel zijn positie als betrouwbare en schaalbare connectiviteitspartner.Waar andere aanbieders zich richten op directe klantenwerving, kiest Storecove voor een strategie waarin vertrouwde partners centraal staan. Deze aanpak zorgt niet alleen voor stabiliteit en compliance bij eindgebruikers, maar ondersteunt ook hele sectoren bij de grootschalige overstap naar e-facturatie.“Wij maken compliance eenvoudig en onzichtbaar,” zegt CEO Patrick Steenkist. “Zo kunnen bedrijven zich richten op groei, terwijl complete supply chains profiteren van digitale versnelling.”Over StorecoveStorecove is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van Peppol- en e-facturatieconnectiviteit. Het bedrijf helpt ondernemingen en dienstverleners te voldoen aan internationale standaarden voor elektronische facturatie en reporting. Met een flexibele API en white-labelmodel voorziet Storecove ’s werelds grootste financiële en softwareplatforms van betrouwbare compliance-oplossingen en versnelt het de digitale adoptie over de grenzen heen.

