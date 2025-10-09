Société immobilière Bélanger franchit le cap des 60 % de son projet d’efficacité énergétique de 5M$

Logo Société immobilière Bélanger Efficacité énergétique en action : nouveaux équipements haute performance dans les immeubles locatifs de Société immobilière Bélanger à Québec et Lévis. Société immobilière Bélanger modernise ses salles mécaniques avec des équipements certifiés ENERGY STAR pour réduire la consommation d’énergie de ses immeubles locatifs à Québec et Lévis.

Le projet modernise les systèmes mécaniques, réduit la consommation énergétique et améliore le confort des résidents.

Bien que ce projet était ambitieux, la collaboration de nos locataires, nos équipes et nos collaborateurs nous permettent d’offrir 1 000 appartements plus verts. C’est encourageant pour la suite !” — Sébastien Dion, vice-président, Développement et acquisitions

QUéBEC, QC, CANADA, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Sept mois après le lancement du plus vaste projet de modernisation énergétique de son histoire , la Société immobilière Bélanger annonce avoir complété plus de 60% de son programme de 5 M$ visant à améliorer la performance énergétique de 49 immeubles résidentiels à Québec et Lévis.Avec près de 3 M$ déjà investis, les résultats sont tangibles : 38 immeubles et plus de 1 000 logements ont déjà été transformés, positionnant l’entreprise comme un acteur engagé dans la transition énergétique du secteur locatif.Un parc locatif modernisé, un environnement mieux protégéLancé en avril 2025, ce vaste chantier repose sur des recommandations techniques visant à réduire de 40 % les émissions de CO₂ et la consommation énergétique des bâtiments concernés.À ce jour, les équipes de la Société immobilière Bélanger ont :- Installé 428 thermopompes haute efficacité énergétique ;- Modernisé 5 systèmes centraux de chauffage et d’eau chaude ;- Réduit le débit d’eau de plus de 2 000 appareils de plomberie ;- Remplacé l’éclairage de plus de 1 000 unités par des dispositifs DEL ;- Amélioré l’étanchéité et l’isolation de nombreux logements.Ces interventions ont été réalisées dans des immeubles majoritairement construits il y a plus de 50 ans, situés principalement à Québec (35 immeubles) et à Lévis (3 immeubles), notamment sur les rues Norvège, Langevin, Petitclerc, Neilson, Costebelle, Épinettes et Hypolite-Bernier.Des gains tangibles pour les locatairesL’objectif de ce projet est aussi social que environnemental : améliorer concrètement la qualité de vie des locataires. Les premiers constats sont prometteurs : réduction de la consommation électrique, confort accru en été comme en hiver, meilleure circulation de l’air.Selon une estimation relayée sur le site de StefanAir, Sylvain Constant, ingénieur chez Hydro-Québec, mentionne que « l’installation d’une thermopompe permettra une économie d’énergie de 15 à 20 % de la consommation totale d’électricité. »Un chantier complexe mené sans relocalisationL’un des défis majeurs du projet résidait dans sa mise en œuvre en milieux habités. Grâce à une planification rigoureuse et une coordination étroite avec les gestionnaires d’immeubles, tous les travaux ont été effectués sans nécessiter de relocalisation temporaire des locataires, minimisant ainsi les perturbations.« Bien que ce projet était ambitieux, la collaboration de nos locataires, nos équipes et nos collaborateurs nous permettent d’offrir 1 000 appartements plus verts. C’est encourageant pour la suite ! », souligne Sébastien Dion, vice-président, Développement et acquisitions à la Société immobilière Bélanger.Cap sur la neutralité carboneAlors que 11 immeubles seulement restent à moderniser, SIB confirme que le projet est dans les délais, avec une finalisation complète prévue en février 2026.L’entreprise explore déjà la possibilité de certifier certains bâtiments selon des normes environnementales reconnues, dans une perspective à moyen terme d’atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de son parc immobilier résidentiel.À propos de la Société immobilière BélangerFondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis, avec une expertise reconnue dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’immeubles multi résidentiels. Elle se distingue par son engagement envers l’habitation durable, abordable et accessible, offrant des logements d’entrée et de milieu de gamme adaptés à l’ensemble de la population. Son approche responsable en matière de développement immobilier en fait un leader du secteur locatif au Québec.Opportunités de partenariat, d'acquisition et de vente :Sébastien Dion,Vice-président, Développement et acquisitionssebastien.dion@sibelanger.com418-809-3453Opportunités de location : www.sibelanger.com

Société immobilière Bélanger franchit le cap des 60 % de son projet d’efficacité énergétique de 5M$

