La plateforme québécoise BassiliChat intégrée aux cours universitaires par le Dr Aiman Hanna

Le Dr Hanna a introduit BassiliChat afin d’offrir aux étudiants une expérience pratique et concrète des outils d’intelligence artificielle dès le début de leur parcours universitaire.
« Notre objectif est de doter les étudiants d’outils concrets qui élargissent leurs compétences techniques, tout en leur apprenant à comparer, évaluer et innover. BassiliChat permet aux étudiants d’accéder à une perspective unique en présentant simultanément plusieurs points de vue générés par l’IA », a déclaré le Dr Hanna.
DES FONCTIONNALITÉS CLÉS POUR LES ÉTUDIANTS, LES ENSEIGNANTS ET LES PROFESSIONNELS
BassiliChat aide ses utilisateurs à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à l’intelligence artificielle en leur permettant de :
• Comparer instantanément les réponses de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek et Perplexity côte à côte.
• Consulter des résumés générés par l’IA pour une compréhension rapide.
• Copier-coller les éléments pertinents directement dans des notes, des courriels ou des documents.
• Sauvegarder les recherches passées dans une archive privée et consultable.
Cet ensemble de fonctionnalités fait de BassiliChat à la fois un accélérateur d’apprentissage en salle de classe et un outil pratique de productivité pour les professionnels.
DÉCLARATION DU FONDATEUR
« Le fait que BassiliChat soit présenté sur FOX2News et intégré dans les salles de classe universitaires confirme notre vision. BassiliChat n’est pas un simple agent conversationnel : c’est un véritable comparateur d’IA et un outil de productivité conçu pour mettre à la portée de tous l’intelligence des meilleurs modèles d’intelligence artificielle au monde », a déclaré Joseph Bassili, fondateur de BassiliChat.
À PROPOS DE BASSILICHAT
BassiliChat est une plateforme d’innovation en intelligence artificielle fondée à Montréal. En un seul clic, elle permet de comparer, analyser et résumer les réponses des principaux agents conversationnels, dont ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek et Perplexity. Conçu pour les professionnels, les enseignants, les étudiants et les organisations, BassiliChat rend l’IA plus transparente, comparable et efficace pour un apprentissage et une prise de décision optimisés.
