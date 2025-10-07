La plateforme québécoise BassiliChat intégrée aux cours universitaires par le Dr Aiman Hanna

Découvrez comment BassiliChat compare instantanément les réponses de six intelligences artificielles en un seul clic. L’interface de BassiliChat permet de visualiser et comparer en temps réel les réponses de plusieurs IA côte à côte. Essayez gratuitement BassiliChat dès aujourd’hui et accédez aux meilleures IA en un clic grâce au QR code.

Un outil d’IA qui permet aux étudiants de comparer les réponses de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek et Perplexity, présenté sur FOX2News

Notre objectif est de doter les étudiants d’outils concrets qui élargissent leurs compétences techniques, tout en leur apprenant à comparer, évaluer et innover.” — Aiman Hanna, professeur en informatique et en génie logiciel

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, October 7, 2025 / EINPresswire.com / -- BassiliChat ( www.bassilichat.com ), la plateforme d’intelligence artificielle développée à Montréal qui compare en temps réel les réponses des principaux agents conversationnels a été intégrée aux cours d’informatique et de génie logiciel par Aiman Hanna, professeur reconnu dans l’une des plus grandes universités canadiennes. Cette adoption a également fait l’objet d’une couverture médiatique dans un reportage de FOX2News, confirmant la portée croissante de BassiliChat dans le milieu de l’éducation et au-delà.Le Dr Hanna a introduit BassiliChat afin d’offrir aux étudiants une expérience pratique et concrète des outils d’intelligence artificielle dès le début de leur parcours universitaire.« Notre objectif est de doter les étudiants d’outils concrets qui élargissent leurs compétences techniques, tout en leur apprenant à comparer, évaluer et innover. BassiliChat permet aux étudiants d’accéder à une perspective unique en présentant simultanément plusieurs points de vue générés par l’IA », a déclaré le Dr Hanna.DES FONCTIONNALITÉS CLÉS POUR LES ÉTUDIANTS, LES ENSEIGNANTS ET LES PROFESSIONNELSBassiliChat aide ses utilisateurs à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à l’intelligence artificielle en leur permettant de :• Comparer instantanément les réponses de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek et Perplexity côte à côte.• Consulter des résumés générés par l’IA pour une compréhension rapide.• Copier-coller les éléments pertinents directement dans des notes, des courriels ou des documents.• Sauvegarder les recherches passées dans une archive privée et consultable.Cet ensemble de fonctionnalités fait de BassiliChat à la fois un accélérateur d’apprentissage en salle de classe et un outil pratique de productivité pour les professionnels.DÉCLARATION DU FONDATEUR« Le fait que BassiliChat soit présenté sur FOX2News et intégré dans les salles de classe universitaires confirme notre vision. BassiliChat n’est pas un simple agent conversationnel : c’est un véritable comparateur d’IA et un outil de productivité conçu pour mettre à la portée de tous l’intelligence des meilleurs modèles d’intelligence artificielle au monde », a déclaré Joseph Bassili, fondateur de BassiliChat.À PROPOS DE BASSILICHATBassiliChat est une plateforme d’innovation en intelligence artificielle fondée à Montréal. En un seul clic, elle permet de comparer, analyser et résumer les réponses des principaux agents conversationnels, dont ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek et Perplexity. Conçu pour les professionnels, les enseignants, les étudiants et les organisations, BassiliChat rend l’IA plus transparente, comparable et efficace pour un apprentissage et une prise de décision optimisés.Essayez-le gratuitement dès maintenant (offre pour une durée limitée) : www.bassilichat.com

BassiliChat | Comparez les chatbots IA plus rapidement et plus efficacement

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.