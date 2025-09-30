Le Dr Aiman Hanna intègre BassiliChat à ses cours d’informatique et de génie logiciel

BassiliChat : la plateforme canadienne d’intelligence artificielle qui permet de comparer côte à côte ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Perplexity et Grok.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- BassiliChat ( www.bassilichat.com ), la plateforme d’IA novatrice qui compare en temps réel les réponses des plus grands chatbots (agents conversationnels) au monde, franchit une étape majeure dans le milieu universitaire.Le Dr Aiman Hanna, professeur distingué en informatique et en génie logiciel dans l’une des plus grandes universités canadiennes, a intégré BassiliChat à ses cours afin de renforcer l’exposition des étudiants à l’intelligence artificielle et de leur offrir une expérience concrète dès le début de leur formation.Cette reconnaissance académique confirme l’importance croissante de BassiliChat comme outil pédagogique et professionnel. En donnant accès, en un seul clic, aux réponses comparées de six modèles d’IA de pointe, notamment ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Perplexity et Grok, BassiliChat permet aux étudiants d’analyser, de comparer et d’évaluer de manière critique les forces et les limites de chaque modèle.« L’initiative du Dr Hanna démontre la pertinence de BassiliChat comme outil d’apprentissage et d’innovation », souligne Joseph Bassili, fondateur de BassiliChat.« Nous sommes honorés que la prochaine génération d’experts en IA commence son parcours avec BassiliChat, un outil qui rapproche l’enseignement universitaire de l’innovation appliquée. »UNE INVITATION AUX UNIVERSITÉS DU MONDE ENTIERDans la foulée de ce succès, BassiliChat lance une invitation ouverte à toutes les universités afin d’intégrer la plateforme à leurs programmes académiques. Cela permettra à leurs étudiants d’accéder immédiatement aux outils d’IA les plus avancés et de se préparer à devenir des leaders de l’économie numérique.À PROPOS DE BASSILICHATBassiliChat est une plateforme d’innovation en intelligence artificielle fondée à Montréal. En un clic, elle offre les réponses comparées des six chatbots (agents conversationnels) les plus avancés au monde, permettant une meilleure compréhension, une analyse plus fine et des décisions éclairées en temps réel.

