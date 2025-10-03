Atlas Renewable Energy reconocida Project Sponsor of the Year por LatinFinance y premiada por solar y almacenamiento
Destaca la innovación de Atlas Renewable Energy en proyectos renovables y de almacenamiento que están dando forma al panorama energético de América Latina.MIAMI, FL, UNITED STATES, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Atlas Renewable Energy, líder regional en soluciones de energía limpia, fue distinguido por LatinFinance con tres prestigiosos premios que destacan la capacidad de la compañía para entregar excelencia e innovación en energías renovables en toda América Latina. La empresa fue nombrada Project Sponsor of the Year, recibiendo el premio Renewable Energy Financing of the Year (Power) por el financiamiento de R$1.5 mil millones del Complejo Solar Luiz Carlos en Brasil, y fue galardonada con el reconocimiento Energy Storage Financing of the Year por la operación de US$510 millones del proyecto Estepa I & II en Chile.
El reconocimiento como Project Sponsor of the Year posiciona a Atlas como uno de los mayores generadores independientes de energía (IPP) con capacidad de ejecutar proyectos complejos que requieren ingenio financiero, excelencia operacional y alianzas de confianza. Durante el último año, Atlas no solo concretó dos de los financiamientos renovables más relevantes de la región, sino que también estableció nuevos referentes sobre cómo estructurar y financiar proyectos solares y de almacenamiento a gran escala.
“Estos premios son más que un reconocimiento: son una muestra del rol de Atlas liderando la transición energética en América Latina”, afirmó Carlos Barrera, CEO de Atlas Renewable Energy. “Al estructurar financiamientos de esta escala y complejidad, no solo expandimos la generación renovable, sino que demostramos que modelos innovadores —desde proyectos híbridos de energía solar con almacenamiento en Chile hasta las estructuras de bonos sostenibles en Brasil— pueden ejecutarse exitosamente en nuestra región. Agradezco al equipo por su compromiso y a nuestros socios por la confianza depositada en la compañía”.
Coordinado por Itaú BBA, Atlas aseguró un financiamiento por R$1.5 mil millones para la construcción del complejo fotovoltaico Luiz Carlos, del cual R$750 millones provinieron de estructuras de bonos sostenibles incentivados bajo la Ley brasileña 12.431/2011, certificados como “Green Debentures” por Sustainable Fitch. Los R$720 millones restantes se obtuvieron mediante notas comerciales. El proyecto contará con una capacidad instalada de 787 MWp y entrará en operación comercial en 2025. Luiz Carlos ya tiene dos contratos de suministro (PPA), uno con Votorantim Cimentos y otro con Arcelor Mittal.
Respecto al mayor financiamiento obtenido por la compañía hasta la fecha, Atlas trabajó junto a instituciones financieras de primer nivel —entre ellas BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, DNB Bank, Scotiabank Chile, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Bank of Nova Scotia— para asegurar un acuerdo de financiamiento por US$510 millones, estructurado bajo condiciones altamente competitivas. El proyecto Estepa será un sistema híbrido compuesto por una planta solar fotovoltaica de 215 MW de capacidad instalada, con una generación estimada de 600 GWh al año. Además, incorporará dos sistemas de almacenamiento en baterías de 418 MW de capacidad, equivalentes a cuatro horas de energía. El proyecto suministrará energía limpia a Codelco y Colbún, dos actores clave del sector minero y energético en Chile.
En conjunto, estos premios reafirman el rol de Atlas Renewable Energy como un socio confiable para inversionistas, empresas y gobiernos. Asimismo, reflejan la búsqueda constante de excelencia de la compañía en el financiamiento y ejecución de proyectos que están definiendo el futuro energético de América Latina.
SOBRE ATLAS RENEWABLE ENERGY
Atlas Renewable Energy es la compañía solar más grande de América Latina y pionera en almacenamiento de energía. Con más de 8,4 GW en activos, Atlas entrega soluciones de energía confiables, sostenibles y competitivas a gran escala. Reconocida por industrias líderes y socios tecnológicos, la empresa combina expertise regional con propuestas innovadoras en energía solar y almacenamiento para impulsar crecimiento y resiliencia en toda la región. Comprometida con la sostenibilidad y con una ejecución comprobada, Atlas energiza a los negocios e industrias que están dando forma a América Latina.
Más información en: www.AtlasRenewableEnergy.com
