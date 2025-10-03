Atlas Renewable Energy é nomeada Patrocinadora de Projeto do Ano pelo LatinFinance e premiada por projetos de renováveis

Atlas Renewable Energy Michael Shea, Diretor Global de Finanças Corporativas e MA, e Esteban Uauy, Diretor Global de Financiamento de Projetos e Gestão de Tesouraria, recebem prêmios pela Atlas Renewable Energy, no Latin Finance Awards 2025.

Os reconhecimentos reforçam a inovação, excelência operacional e liderança da empresa na estruturação de projetos renováveis em larga escala na América Latina.

SAO PAULO, BRAZIL, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, a maior empresa de energia solar centralizada da América Latina e líder regional em soluções de energia limpa para clientes corporativos, foi reconhecida pela LatinFinance com três prêmios que destacam sua capacidade de inovar e entregar projetos de energia renovável na América Latina. A companhia também foi eleita Patrocinadora de Projeto do Ano, recebeu o prêmio de Financiamento em Energia Renovável do Ano (Power) pelo financiamento de R$ 1,5 bilhão do Complexo Solar Luiz Carlos, no Brasil, e conquistou o prêmio de Financiamento em Armazenamento de Energia do Ano pelo financiamento de US$ 510 milhões do projeto Estepa I & II, no Chile.O reconhecimento como Patrocinadora do Ano reforça a posição da Atlas como uma das maiores produtoras independentes de energia (IPP, na sigla em inglês) da América Latina, capaz de estruturar projetos complexos através de consistência, parcerias estratégicas com grandes empresas e soluções financeiras inovadoras. No último ano, a companhia não apenas conduziu dois dos financiamentos mais relevantes da região, como também estabeleceu novos parâmetros para a viabilidade de projetos de energia solar e de armazenamento em larga escala.“Estamos honrados em receber este prêmio de uma instituição tão prestigiosa. Acredito que esses prêmios vão além do reconhecimento. Eles também são uma ilustração da Atlas na liderança da transição energética da América Latina”, afirmou Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. “Ao estruturar financiamentos dessa dimensão e complexidade, não estamos apenas ampliando a geração de energia limpa, mas demonstrando pioneirismo em conceitos e modelos inovadores, de projetos híbridos com armazenamento no Chile a estruturas sustentáveis de debêntures no Brasil, para continuar oferecendo soluções atraentes aos nossos clientes. Agradeço à nossa equipe pela firme dedicação e aos nossos parceiros pela confiança.”No Brasil, o financiamento de R$ 1,5 bilhão para a construção do Complexo Fotovoltaico Luiz Carlos foi coordenado pelo Itaú BBA. Do total, R$ 750 milhões foram emitidos em debêntures incentivadas pela Lei 12.431/2011, certificadas como “Debêntures Verdes” pela Sustainable Fitch, e R$ 720 milhões em notas comerciais. Com capacidade instalada de 787 MWp, o projeto deve iniciar operações em 2025 e já conta com contratos de fornecimento (PPAs) firmados com a Votorantim Cimentos e a ArcelorMittal.No Chile, a Atlas viabilizou o maior financiamento de sua história: US$ 510 milhões junto a um consórcio de instituições financeiras internacionais, incluindo BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, DNB Bank, Scotiabank Chile, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Bank of Nova Scotia. O projeto Estepa I & II combina uma usina solar fotovoltaica de 215 MW de capacidade instalada, com geração estimada de 600 GWh anuais, e duas baterias de armazenamento com capacidade de 418 MW, equivalentes a quatro horas de geração. A energia será destinada à Codelco e à Colbún, empresas de destaque nos setores de mineração e energia do Chile.As conquistas dos prêmios consolidam a Atlas Renewable Energy como parceira estratégica para investidores, empresas e governos, reafirmando seu compromisso em desenvolver soluções que moldam o futuro energético da América Latina.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com uma base de ativos superior a 8,4 GW. A empresa é especializada em desenvolver, financiar, construir e operar projetos de energia renovável desde o início de 2017. Ela é formada por uma equipe experiente, com ampla expertise nos mercados globais de energia e no setor de renováveis, e possui o mais longo histórico na indústria de energia renovável na América Latina. A estratégia da empresa está focada em ajudar grandes corporações na transição para a energia limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala e por seu sólido e longo histórico em ESG e desenvolvimento sustentável.Para mais detalhes, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/

