Oregon Announces $755K Award to Grain Mill Project that Strengthens Food Supply Chain Infrastructure

For more about RFSI activities in Oregon or to view the complete list of projects, visit ODA's Resilient Food Systems Infrastructure webpage.

Oregón anuncia una subvención de 755 000 dólares para un proyecto de molino de grano que refuerza la infraestructura de la cadena de suministro alimentario

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) anuncia una subvención adicional de 755 077 dólares a Northwest Mills and Specialty Grains (DBA Cairnspring Mills) para un proyecto de infraestructura de molienda de granos en Coyote Business Park, un complejo propiedad y gestionado por las Tribus Confederadas de la Reserva Indígena de Umatilla (CTUIR).

La subvención es posible en parte gracias al acuerdo de cooperación del Programa de Infraestructuras para Sistemas Alimentarios Resilientes (RFSI) con el Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El RFSI tiene como objetivo fomentar la resiliencia en la parte central de la cadena de suministro y fortalecer los sistemas alimentarios locales y regionales. La parte central de la cadena de suministro se refiere al procesamiento, la agregación, el almacenamiento, la venta al por mayor o la distribución de productos alimenticios.

Coyote Business Park es un proyecto de desarrollo de 170 acres ubicado a 7 millas al este de Pendleton que ofrece terrenos comerciales e industriales listos para construir. El equipo de desarrollo económico y comunitario de Coyote Business Park se compromete a ayudar a las empresas a prosperar en colaboración con la CTUIR. Su equipo de desarrollo empresarial ayuda con el proceso de planificación y obtención de permisos, la colaboración con promotores o contratistas, la contratación y el desarrollo de personal, el marketing local y otras actividades necesarias para el crecimiento exitoso de las empresas.

Gracias a la asociación y la colaboración entre la ODA, el USDA-AMS, la CTUIR y Northwest Mills and Specialty Grains, esta financiación del RFSI facilitará el desarrollo de un molino regenerativo que produzca productos frescos a partir de cereales cultivados en la región. Esta financiación implica la construcción de una instalación crítica de almacenamiento y molienda de cereales, dos silos de cereales y una báscula para camiones. El proyecto de Northwest Mills and Specialty Grains proporcionará la capacidad de procesamiento de cereales que tanto se necesita en el este de Oregón para ayudar a construir la seguridad alimentaria regional en lo que respecta a los cereales.

«La CTUIR celebra la financiación de la ODA, que beneficiará a la empresa agrícola de la tribu y a los agricultores locales. La subvención a Northwest Mills and Specialty Grains proporcionará beneficios añadidos a la región», afirmó Bill Tovey.

La ODA es la administradora de los fondos federales y ha seleccionado previamente 24 proyectos recomendados por un comité asesor, lo que representa una inversión total de 4 millones de dólares que se destinarán directamente a apoyar la infraestructura de la cadena de suministro.

«Se trata de una situación beneficiosa tanto para la agricultura como para las tribus Umatilla», afirmó Lisa Charpilloz Hanson, directora del Departamento de Agricultura de Oregón. «La subvención permitirá a Northwest Mills y Specialty Grains apoyar a los agricultores locales, crear mercados para nuestros cereales únicos y reducir la distancia entre los agricultores y los clientes. Al mismo tiempo, la tribu Umatilla se beneficiará al ver cómo su parque empresarial Coyote Business Park prospera con negocios de éxito».

Esta financiación concedida forma parte de los 420 millones de dólares disponibles a través del programa de subvenciones para infraestructuras de sistemas alimentarios resilientes, destinado a desarrollar la capacidad en el centro de la cadena de suministro y apoyar a los productores locales y regionales, financiado por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. A través de este programa, la AMS ha firmado acuerdos de cooperación con agencias estatales, comisiones o departamentos responsables de la agricultura, la transformación comercial de alimentos, los productos del mar o las actividades del sistema alimentario y de distribución o las actividades comerciales en los estados o territorios de los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre las actividades de la RFSI en Oregón o para ver la lista completa de proyectos, visite la página web de la ODA sobre Infraestructura de Sistemas Alimentarios Resilientes.