L’AI Generativa pronta a trasformare il mercato delle slot:SlotMatic presenta tecnologia rivoluzionaria al G2E Las Vegas
EINPresswire.com/ -- Per decenni, sviluppare una slot machine significava affrontare un ciclo lento e costoso: diversi mesi di lavoro su concept, modellazione matematica, prototipazione e test di conformità. In un settore dal valore superiore ai 30 miliardi di dollari, questo processo è ormai destinato a essere rivoluzionato.
Al Global Gaming Expo (G2E) di Las Vegas 2025, il paradigma sta per cambiare.
SlotMatic: dall’idea alla slot in meno di un’ora
SlotMatic presenta la prima piattaforma di AI generativa in grado di progettare, simulare e pubblicare un gioco di slot completamente conforme in meno di 60 minuti.
Il segreto sta nella combinazione di:
AI agentica per la progettazione creativa;
Simulazioni Monte Carlo automatizzate;
Modelli matematici già conformi alle normative.
Il risultato: gli studi possono ridurre i costi di sviluppo fino al 70% e sbloccare una libertà creativa senza precedenti.
Le dichiarazioni dei protagonisti
“Questa non è automazione — è reinvenzione”, ha dichiarato Domenico Vacchiano, Chief Innovation Officer di SlotMatic.
“Fra dieci anni, ogni slot di successo nascerà dalla creatività umana potenziata dalla collaborazione con l’AI. E questa rivoluzione comincia oggi”.
“La nostra piattaforma unisce design generativo, motori di produzione pronti all’uso e conformità immediata”, ha aggiunto Charles Herisson, CIO di SlotMatic. “Così gli studi possono concentrarsi interamente sull’esperienza del giocatore e sullo storytelling, mentre la complessità rimane dietro le quinte“.
Impatto sul mercato e sull’esperienza dei giocatori
Oltre alla velocità, la tecnologia SlotMatic apre la strada a:
Cicli di iterazione più rapidi;
Funzionalità innovative;
Esperienze personalizzate;
Narrazioni più ricche.
Un sostegno globale
SlotMatic è sostenuta da due partner strategici:
Hub Affiliations, uno dei principali gruppi europei di digital performance marketing con esperienza consolidata nella crescita dell’iGaming;
NYCE International PLC, società tecnologica e di gaming quotata a Londra con una forte presenza internazionale.
“Il supporto di Hub Affiliations e NYCE International significa che non siamo solo un concetto tecnologico”, ha aggiunto Vacchiano. “Siamo un movimento pienamente supportato da risorse e visione, pronto a ridefinire la creazione delle slot”.
Prossime tappe
Con solidi partner alle spalle e trattative già in corso con grandi studi e investitori internazionali, SlotMatic ha avviato un round di finanziamento Series A per accelerare la diffusione della sua tecnologia a livello globale.
Gli attendees del G2E Las Vegas 2025 potranno assistere a demo live e incontrare direttamente il team SlotMatic per esplorare collaborazioni che promettono di ridefinire il futuro dello sviluppo delle slot machine.
Incontra SlotMatic al G2E Las Vegas 2025
📩 Media & partnership: press@hubaffiliations.com
🎮 Richiedi una demo: info@hubaffiliations.com
🔗 Segui gli aggiornamenti: LinkedIn @SlotMatic
Marco Torretta
