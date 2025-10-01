Excellence Canada annonce le lancement, le 1er octobre, du 25e Mois de la santé au travail au Canada annuel

CHWM MSTC Fr. Logo Excellence Canada Logo Excellence Canada President, Sean Slater

TORONTO, ONTARIO, CANADA, October 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Excellence Canada est fière d'annoncer le lancement de la 25e édition annuelle du Mois de la santé au travail au Canada (MSTC) le 1er octobre 2025, une campagne nationale d'un mois visant à inciter les employeurs canadiens à renforcer le bien-être, la culture et la résilience au travail. Le thème de cette année est « Libérez votre potentiel : renforcez vos capacités pour surmonter les défis ». Les thèmes hebdomadaires comprennent : « Votre état d'esprit axé sur la croissance », « Le pouvoir de l'appartenance », « La synergie physique et mentale » et « L'équilibre durable ».Au cours du dernier quart de siècle, MSTC est devenu une référence pour les organisations à travers le Canada qui souhaitent investir dans la santé et le bien-être de leurs employés. La campagne de cette année, qui célèbre son 25e anniversaire, proposera chaque jour du contenu gratuit sur le bien-être, des points de réflexion, des ressources et des outils conçus pour favoriser la santé physique, mentale et sociale au travail.« Après 25 ans, nous sommes plus convaincus que jamais que des lieux de travail sains ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour la prospérité des organisations », a déclaré Sean Slater, président et PDG d'Excellence Canada. « Nous invitons toutes les organisations de ce pays à faire du mois d'octobre l'occasion de renouveler leur engagement envers le bien-être de leurs employés et à tirer parti du programme MSTC pour déclencher un changement significatif et durable. »Les participants sont invités à consulter le site https://moissanteautravail.ca où ils pourront :Inscrire pour recevoir gratuitement chaque jour en octobre des contenus sur le bien-être, notamment des conseils pratiques, des suggestions et des idées, directement par courriel ou sur le site.Explorer les ressources, remettre en question les idées et consulter les boîtes à outils destinées aux employeurs pour guider les organisations de toutes tailles.Pour en savoir plus ou pour postuler au prix MSTC du Grand employeur, qui récompense les lieux de travail qui démontrent leur engagement envers le bien-être holistique des employés à travers quatre piliers : modes de vie sains, santé mentale et culture d'entreprise, environnement physique et responsabilité sociale des entreprises. (Il n'y a aucun frais pour soumettre votre candidature.)Merci à nos partenairesLa campagne de 2025 est rendue possible grâce au généreux soutien de nos partenaires. Nous tenons à remercier tout particulièrement :GoodLife Fitness (Leader en bien-être)Air Canada, Manulife, Kii Health (Partenaires en bien-être)Dialogue, Unsinkable, Wajax, Workright (Amis du MSTC)Centennial College, Humber Polytechnic (Partenaires académiques)Nous exprimons notre profonde gratitude à ces organisations pour leur engagement en faveur de lieux de travail plus sains au Canada.« De plus en plus, les organisations élargissent leur cadre de bien-être au travail afin de répondre aux besoins nombreux et variés de leurs employés », explique Kristen Gill, directrice des ventes aux entreprises et aux partenaires chez Goodlife Fitness. « L'amélioration du bien-être physique et mental contribue à réduire le stress et l'épuisement professionnel, et peut également conduire à des équipes plus saines et plus heureuses. » Elle ajoute : « GoodLife est fière de soutenir le Mois de la santé au travail au Canada et les organisations qui améliorent le travail d'équipe et créent une culture de travail positive pour leurs employés. »Comment participer ?Employés et individus : inscrivez-vous dès aujourd'hui sur https://moissanteautravail.ca pour recevoir chaque jour du contenu, des ressources et des sources d'inspiration sur le bien-être.Employeurs et organisations : rejoignez le MSTC en octobre, utilisez la campagne comme point de départ pour vos programmes de bien-être et postulez pour devenir un « Excellent employeur MSTC » afin d'obtenir reconnaissance et visibilité. Rendez-vous sur https://moissanteautravail.ca pour vous inscrire et recevoir chaque jour du contenu à partager sur votre lieu de travail.Partenaires des médias et communautaires : partagez la campagne, mettez en avant les organisations locales participantes et contribuez à faire de la santé au travail une priorité nationale.Contact presseExcellence CanadaTéléphone : 416-251-7600Courriel : media@excellence.ca

