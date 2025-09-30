CSI interpelle l’ONU sur les droits des habitants de la Papouasie Occidentale

CSI a appelé le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones à examiner les menaces pesant sur l'économie traditionnelle en Papouasie occidentale.

PARIS, FRANCE, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Dans une déclaration orale au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, le 24 septembre, Mme Abi McDougal de CSI a souligné que les projets stratégiques nationaux prévus par le gouvernement indonésien constituent une menace pour le mode de vie des peuples autochtones de Papouasie occidentale.Les travaux ont déjà commencé pour défricher 19 000 hectares de terres autochtones à Merauke. Cela fait partie des deux millions d’hectares prévus pour les projets stratégiques nationaux.« Bien que le programme proclame l’objectif d’améliorer l’économie, une telle déforestation perturbe les modes de vie traditionnels et empêche les Papous occidentaux d’accéder au sagou, un aliment de base traditionnel des communautés locales », a déclaré Mme McDougal.Les protestations contre l’ administration du Président Subianto s’intensifient dans tout le pays. Avec l’augmentation de la militarisation en réponse, les communautés autochtones sont particulièrement vulnérables face aux pouvoirs récemment élargis de l’armée indonésienne, a-t-elle ajouté.« Comment le gouvernement indonésien peut-il garantir en pratique le droit des peuples autochtones à l’autodétermination, y compris à poursuivre librement leur développement économique, social et culturel ? » a demandé Mme McDougal.Le 22 septembre, le Conseil oecuménique des Églises et Franciscans International ont organisé un événement parallèle au Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits humains en Indonésie, un an après l’arrivée au pouvoir du président Prabowo Subianto, avec un accent particulier sur les groupes autochtones en Papouasie occidentale.Bien que le cadre juridique pour la reconnaissance des peuples autochtones existe, obtenir un statut reconnu est pratiquement prohibitif, a déclaré Dorthea Wabiser, chercheuse autochtone et défenseuse de l’environnement au sein de l’organisation de défense des droits humains PU-SAKA.Plus d’informationsVous trouverez l’intervention orale de CSI devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève du 24 septembre 2025 sur Youtube

