Enlèvement d’un partenaire de CSI au Nigéria | CSI demande la protection des chrétiens

Le père Afina distribuait aux veuves de l’aide d’urgence financée par CSI. photo: csi

Solidarité Chrétienne Internationale (CSI) dénonce l’assassinat de Zion Japhet et l’enlèvement du père Daniel Alphonsus Afina par Boko Haram au Nigéria.

PARIS, FRANCE, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Le 1er juin 2025, le groupe terroriste islamiste Boko Haram a attaqué un convoi entre Mubi et Maiduguri, près de la ville de Gwoza, dans l’État fédéré nigérian de Borno : Daniel Alphonsus Afina, prêtre et collaborateur de la Justice Development and Peace Commission (JDPC), organisation nigériane partenaire de CSI, a été enlevé et plusieurs passagers ont été tués, dont Zion Japhet, collaborateur de la JDPC.Aucune trace du prêtre enlevéBoko Haram et des milices islamistes alliées sont toujours très présentes dans cette région et ont attaqué à plusieurs reprises les populations chrétiennes. Ils leur donnent souvent le choix entre se convertir à l’islam, quitter la région ou être tuées. Boko Haram a contraint le père Afina à passer un bref appel téléphonique à l’évêque auxiliaire de Maiduguri, John Bogna Bakeni, dans lequel il a confirmé son enlèvement et demandé des prières. Depuis, il est porté disparu.« L’enlèvement du père Afina s’inscrit dans une vague dramatique d’attaques contre des ecclésiastiques chrétiens au Nigéria, déclare le Dr John Eibner, président international de CSI. Le gouvernement ne peut plus tolérer cette terreur ciblée. Nous appelons l’État nigérian à enfin prendre des mesures efficaces pour protéger les communautés chrétiennes et leurs dirigeants. »Le père Afina coordonnait l’aide d’urgence de CSILe père Afina a travaillé dans le diocèse de Fairbanks (Alaska, États-Unis) de 2017 à 2024. Après son retour au Nigéria, il a pris la direction adjointe de la JDPC à Maiduguri et a été curé de la paroisse Holy Trinity à Mubi. En décembre 2024 encore, il coordonnait un programme d’aide d’urgence soutenu par CSI en faveur des veuves chrétiennes de la région, qui souffre depuis des années de la violence des groupes islamistes.L’enlèvement du père Afina n’est pas un cas isolé. Rien qu’en 2025, quinze ecclésiastiques chrétiens ont été enlevés au Nigéria, dont beaucoup dans le cadre de tentatives d’extorsion. Certains ont ensuite été assassinés, comme le père Sylvester Okechukwu, enlevé et tué le 4 mars dans l’État fédéré de Kaduna.Le gouvernement doit enfin agirLa multiplication de ces agressions soulève des questions urgentes sur l’organisation, le financement et l’armement des milices islamistes, en particulier les milices peules et Boko Haram. L’impunité persistante dont bénéficient ces groupes et le désintérêt manifeste des autorités publiques font que les chrétiens en général et les dirigeants religieux en particulier continuent d’être victimes de violences brutales en toute impunité. Il règne un climat de peur et d’anarchie. Malgré l’indignation internationale, notamment après la décapitation en 2020 du pasteur Lawan Andimi, président de l’Association chrétienne du Nigéria (CAN), par des extrémistes, le gouvernement nigérian reste incapable ou peu disposé à intervenir. CSI l’appelle à enfin faire davantage pour protéger ses citoyens, en particulier les chrétiens et les musulmans modérés, contre les attaques des groupes terroristes islamistes.Solidarité Chrétienne Internationale (CSI) est une organisation chrétienne de défense des droits de l’homme pour la liberté de religion et la dignité humaine. Nous œuvrons notamment au Nigéria et apportons une aide concrète aux personnes déplacées et persécutées. https://www.csi-france.fr/programmes/nigeria/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.