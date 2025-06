Événement parallèle à l'ONU pour mettre l'accent sur la menace qui pèse sur les minorités religieuses en Syrie

Les professeurs Fabrice Balanche et Joshua Landis prendront la parole lors d'un événement organisé par CSI au Conseil des Droits de l'Homme le 1er juillet.

PARIS, FRANCE, June 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Alors que la violence contre les minorités religieuses s'intensifie dans la Syrie de l'après-Assad, Christian Solidarity International (CSI) organisera un événement parallèle au Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 1er juillet pour mettre en lumière cette menace croissante.L'événement se tiendra dans la salle XXV du Palais des Nations, à 10 heures, heure française. Il sera diffusé en direct ici . L'enregistrement de l'événement sera disponible par la suite.Deux experts renommés de la Syrie, le professeur Fabrice Balanche de l'Université de Lyon-2 et le professeur Joshua Landis de l'Université de l'Oklahoma (USA), présenteront la situation actuelle des minorités religieuses en Syrie, en particulier de la communauté musulmane alaouite.Le responsable du plaidoyer de CSI, Joel Veldkamp, participera également au panel et mettra en lumière le cas de Suleiman Khalil , l'ancien maire de la ville syrienne de Sadad, qui a organisé la défense de la ville contre l'Etat Islamique en 2015. Suleiman Khalil est détenu au secret et sans inculpation par les nouvelles autorités syriennes depuis le 8 février.La dictature syrienne, vieille de plusieurs décennies, a été renversée en décembre 2024, lorsque le groupe djihadiste HTS (Haya'at Tahrir al-Sham) s'est emparé de Damas, la capitale syrienne, et que le président Bachar al-Assad s'est enfui en Russie. Le chef de HTS, Ahmed al-Sharaa (anciennement connu sous le nom d'Abou Mohammed Jolani), s'est autoproclamé président de la Syrie en janvier.En mars, des forces alignées sur le nouveau gouvernement ont massacré des milliers de civils musulmans alaouites dans les régions côtières de la Syrie. Fin avril, les forces progouvernementales ont attaqué des communautés druzes près de Damas. Et le dimanche 22 juin, un kamikaze a massacré près de 30 chrétiens rassemblés pour la messe dans le quartier de Duweila à Damas.Dans une déclaration orale au Conseil des droits de l'homme le 23 juin, CSI a averti que « les conditions d'un génocide existent maintenant en République arabe syrienne ».Le professeur Fabrice Balanche, géographe à l'Université Lyon 2 en France, est réputé pour sa connaissance encyclopédique de la géographie et de la politique syriennes, en particulier de la région côtière syrienne à majorité alaouite. Il est l'auteur, plus récemment, de l'ouvrage intitulé Les leçons de la crise syrienne, (Odile Jacob, Paris, 2024). Le professeur Joshua Landis, directeur du Centre d'études sur le Moyen-Orient à l'Université de l'Oklahoma (USA), est l'un des plus grands experts de la Syrie aux États-Unis.« Au cours des douze dernières années, CSI a soutenu les Syriens avec une aide humanitaire au milieu de la longue guerre civile, et a plaidé pour leurs droits », a commenté Angélique Gourlay, présidente de Solidarité Chrétienne Internationale CSI France. « Dans le contexte actuel, ce travail est plus vital que jamais. Nous sommes fiers de soutenir cet événement à l'ONU.»

