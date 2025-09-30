El Concejo del Condado de Montgomery Celebra la Décima Segunda Conmemoración del Mes de la Herencia Hispana

MARYLAND, September 30 - For Immediate Release: Monday, September 29, 2025

ROCKVILLE, Md., 29 de septiembre del 2025—El martes, 30 de septiembre a las 11:30 a.m. el Concejo del Condado de Montgomery celebrará su décima segunda conmemoración anual del Mes de la Herencia Hispana.

El tema principal de esta conmemoración es “Legado en Marcha: Honrando el Pasado e Inspirando el Futuro,” e incluirá un espectáculo de baile folklórico de la compañía de baile Corazón Folklórico Dance Company, un video especial y una proclamación de parte del Concejo.

El video conmemorativo contará con entrevistas de líderes locales y miembros de la comunidad Hispana del Condado, incluyendo Jefferson Reyes, un estudiante que recibió el premio conocido en ingles como AAA School Safety Patrol Lifesaving Award Recipient, y se le reconoce por su valiente acto al proteger a un compañero de escuela; Gabriela Romo, consejera clínica profesional bilingüe con licencia y experiencia en evaluaciones psicosociales para solicitudes de inmigración; y Gustavo Torres, Director Ejecutivo de la organización conocida como CASA.

"Nuestros vecinos hispanos y latinos han sido durante mucho tiempo el pilar fundamental de la historia de nuestra nación a través del arte, el idioma, la innovación y el liderazgo,” dijo la presidenta del Concejo Kate Stewart. “Si bien las políticas federales amenazan a estas comunidades, el Condado de Montgomery mantiene su compromiso para apoyar a cada residente. En este momento, aprovechamos el Mes de la Herencia Hispana para honrar los logros de nuestras comunidades hispanas y latinas, elevando sus historias y trabajos para proteger la promesa de su futuro."

“El Mes de la Herencia Hispana nos recuerda que hoy es más importante que nunca el celebrar la riqueza, la resiliencia y las innumerables contribuciones de la comunidad hispana y latina,” dijo el Concejal Gabe Albornoz. “Estoy muy orgulloso de ser hijo de dos inmigrantes hispanos. Aquí en el Condado de Montgomery, nos enorgullece honrar la diversidad de estas comunidades: cada cultura, tradición e historia contribuye a la vibrante esencia de nuestro Condado. Ante los desafíos, encontramos la fuerza en nuestra herencia compartida e inspiración en las voces únicas que nos inspiran. Al honrar el pasado y celebrar el presente, afirmamos nuestra esperanza en un futuro más brillante basado en la comunidad, la compresión y el espíritu perseverante de nuestros residentes hispanos y latinos.”

"Este año, más que nunca, es de vital importancia que honremos nuestra herencia, promovamos nuestros negocios latinos y fomentemos la unidad,” dijo la Concejal Natali Fani-González. “En tiempos de miedo cuando la división amenaza nuestras comunidades, debemos enorgullecernos de las contribuciones de la comunidad latina a la economía local y nacional. Personalmente tengo mi compromiso de garantizar que nuestras culturas sean vistas, respetadas y celebradas como parte esencial de nuestro Condado."

La conmemoración se llevará a cabo en formato presencial durante la reunión matutina del Concejo y se transmitirá en vivo en la página de Facebook del Concejo, en el canal de YouTube y en el sitio web del Concejo. Los residentes también podrán ver la televisión en vivo en los canales de Comcast / RCN 996/1056, canal 30 de Verizon.





# # #