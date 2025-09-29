US 60 closures between Superior and Miami canceled Sept. 30 - Oct. 2
PHOENIX – Due to recent flooding in the Globe-Miami area, the Arizona Department of Transportation has canceled daytime closures on US 60 between Superior and Miami (mileposts 227-243) that had been scheduled for Tuesday, Wednesday and Thursday, Sept. 30-Oct. 2, for a bridge replacement project.
Drivers through this area should plan for possible delays as post-flood cleanup is happening along US 60 in this area.
For more information and to sign up for email alerts, please visit azdot.gov/US60QueenCreekBridgeProject.
---
Se cancelan cierres de la US 60 entre Superior y Miami del 30 de septiembre al 2 de octubre
PHOENIX – Debido a las recientes inundaciones en el área de Globe-Miami, el Departamento de Transporte de Arizona ha cancelado los cierres diurnos en la US 60 entre Superior y Miami (millas 227-243) programados para el martes, miércoles y jueves, del 30 de septiembre al 2 de octubre, para el reemplazo de un puente.
Los conductores viajando por esta área deben tomar en cuenta que posiblemente haya retrasos debido a las labores de limpieza que se están llevando a cabo a lo largo de esta área en la US 60.
Para obtener más información y suscribirse a las alertas por correo electrónico, visite azdot.gov/US60QueenCreekBridgeProject.
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.