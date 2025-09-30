مجلس أمناء «جائزة السميط للتنمية الأفريقية» يعلن فوز ثلاثة علماء أفارقة بجائزة عام 2024 في مجال الصحة
Professor Fred Binka, Vice President of the University of Health and Allied Sciences, Ghana, 2024 Al-Sumait Prize laureate in Health.
Professor Halidou Tinto, Regional Director of the Institute for Health Sciences Research in Nanoro, Burkina Faso, 2024 Al-Sumait Prize laureate in Health.
عبدالله علي اليحيا ، عن فوز ثلاثة علماء أفارقة مناصفة بجائزة عام 2024 في مجال الصحة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية
الرائدة في مكافحة الملاريا والإرتقاء بنتائج الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.
وجاءت الجائزة مناصفة بين كل من: البروفيسور فريد بينكا وهو نائب رئيس جامعة الصحة والعلوم التطبيقية في جمهورية
غانا، و منحت له لبحوثه المبكرة والرائدة حول الناموسيات المعالَجة بالمبيدات الحشرية، والتي أسهمت في اعتمادها كإحدى
أكثر وسائل الوقاية فاعلية على مستوى القارة بالرغم من تحديات العمل في بيئات محدودة الموارد، وبالتعاون مع مؤسسات
دولية من بينها ويلكوم تراست.
كما فاز البروفيسور ريتشارد إيدرو من جمهورية أوغندا، وهو أستاذ مشارك في طب الأطفال وصحة الطفل بجامعة
ماكيريري واستشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى مولاجو الوطني، ومنحت له الجائزة لاثباته فاعلية الوقاية الكيميائية
بعد الخروج من المستشفى لمرضى الملاريا وما ترتب على ذلك من تحسين ملموس في نتائج العلاج ورعاية المرضى
و فاز البروفيسور هاليدو تينتو من جمهورية وركينا فاسو، وهو مدير أبحاث الطفيليات والمدير الإقليمي لمعهد أبحاث العلوم
الصحية في نانورو في بوركينا فاسو، لقيادته تجارب سريرية واسعة النطاق أثبتت فاعلية لقاحين رائدين للملاريا: RTSS
(GSK) و(R21) (جامعة أكسفورد)، بما عزّز من قدرة القارة الأفريقية على إجراء أبحاث اللقاحات وتنفيذها في ظل محدودية
البنية البحثية هناك.
وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – المشرفة على الجائزة – في بيان صحفي إن تتويج الفائزين هذا العام يعكس تقدير
المؤسسة للبحوث العالمية المستوى التي أُنجزت في بيئات منخفضة الموارد، وما جسّدته من مرونة والتزام استثنائيين لإحداث
أثر صحي مستدام في أفريقيا، ولا سيما في مجال مكافحة مرض الملاريا.
يذكر أن جائزة السميط للتنمية الأفريقية أطلقت بمبادرة سامية من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – طيّب
الله ثراه – خلال القمة العربية الأفريقية التي استضافتها الكويت عام 2013، وذلك تخليدًا لإرث الدكتور عبد الرحمن السميط
الإنساني والتنموي في أفريقيا. وتُمنح الجائزة سنويًا في أحد المجالات الثلاثة: الصحة أو الأمن الغذائي أو التعليم، بهدف
الاعتراف بأفضل الأبحاث التطبيقية والمبادرات والمشروعات ذات الأثر الكبير في تحسين حياة المجتمعات الأفريقية وتنميتها
المستدامة.
ويضم مجلس الأمناء إلى جانب رئيسه عددًا من الشخصيات الدولية البارزة، منهم السيد عبد اللطيف الحمد، المدير العام
السابق ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والسيد بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة
بيل وميليندا غيتس.كما يضم المجلس دكتور كواكو أنينغ، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا، وبروفيسور ستيفانيا
جيانيني، المدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ودكتور جواد
محجور، المدير العام المساعد في منظمة الصحة العالمية والمسؤول عن برنامج إدارة الطوارئ والاستجابة لها.
ومن الأعضاء البارزين الآخرين دكتور أسمهان الوافي، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية،
والسيد عبدولي جانيه، المدير التنفيذي لمؤسسة مو إبراهيم، والدكتورة أمينة فرحان. مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alsumaitprize.org أو التواصل عبر البريد الإلكتروني
info@alsumaitprize.org
