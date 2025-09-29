"كيتا" تحتفل بمرور عام على انطلاقها في المملكة العربية السعودية

محطات "كيتا" خلال عامها الأول في السعودية

RIYADH, SAUDI ARABIA, September 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- تحتفل "كيتا" بمرور عام على انطلاق أعمالها في المملكة، وهو إنجاز تحقق بفضل الثقة والروابط المتينة والرحلة المشتركة التي جمعتها مع عملائها، والمطاعم الشريكة، وسائقي التوصيل.

منذ انطلاقتها في مدينة الخرج في سبتمبر 2024، توسعت "كيتا" لتغطي أكثر من 20 مدينة، من بينها الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية. واليوم، تتعاون الشركة مع أكثر من 48,000 مطعم محلي، وتدعم شبكة تضم أكثر من 49,000 سائق توصيل، مساهمةً في دعم الاقتصاد الرقمي للمملكة.

ومنذ انطلاقها، قطع سائقي "كيتا" مسافة تزيد على 730 مليون كيلومتر في مختلف أنحاء المملكة، في دورٍ محوري لربط المجتمعات وتوفير وصول سريع للوجبات. ويبلغ متوسط زمن التوصيل 29 دقيقة فقط، ما يؤكد التزام المنصة بالكفاءة والموثوقية.

وفي إطار التزامها المتجدد تجاه المملكة، يشهد هذا الشهر أيضًا افتتاح مكتب "كيتا" الجديد في الرياض، الذي يُعد أول مقر إقليمي للشركة. وتُجسد هذه الخطوة تركيز "كيتا" على تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال السعودي، والمواءمة مع رؤية السعودية 2030. كما توظف "كيتا" اليوم أكثر من 1,000 موظف في المملكة، مما يرسّخ حضورها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وسيكون مقر الرياض مركزًا للابتكار المستمر، وتنمية المواهب، وتعزيز التعاون مع الشركاء، دعمًا لمهمة "كيتا" المتمثلة في: "مساعدة الناس على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل".

وقالت آشلي وانغ، المدير العام لـ"كيتا" في الشرق الأوسط: "يمثل هذا العام الأول محطة مهمة في مسيرة كيتا داخل المملكة. لقد كان عامًا لبناء شراكات قوية والتجذر في المجتمع السعودي. نحن ممتنون للغاية للثقة التي أولانا إياها الجميع، ونتطلع إلى مواصلة الاستثمار في الكفاءات، والتقنية، والشراكات، لنواصل خدمة المملكة والمساهمة في اقتصادها الحيوي."

ومع احتفالها بعامها الأول، تتطلع "كيتا" إلى عامها الثاني بخطط تشمل التوسع إلى المزيد من المدن، وتعزيز منظومتها من الشركاء، ودفع الابتكار بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.



