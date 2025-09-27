O futurista Roger Spitz embarca em turnê de palestras e divulgação no Brasil

Spitz, A Leading Futurist Voice in Brazil Roger Spitz Interview by Franziska Graf at the Global Peter Drucker Forum Roger Spitz - A Trusted Voice for Leading TV & Media Disrupt With Impact by Roger Spitz Endorsed by 4 Prestigious Awards MIT Technology Review Brasil - Spitz Column

Como atração principal do EmTech da MIT Technology Review e de diversos fóruns de inovação, Spitz compartilha estratégia prospectiva em tempos de mudança global

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, September 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Roger Spitz, aclamado futurista e autor de best-sellers, está lançando uma grande turnê de palestras e divulgação pelo Brasil neste mês, sendo a atração principal de eventos importantes, incluindo o Amcham Talks e a conferência EmTech da MIT Technology Review. A turnê de um mês dá sequência ao impulso global gerado por séries recentes na América do Norte, Reino Unido, Europa e Ásia, com foco nas questões urgentes de inteligência artificial, disrupção sistêmica e futuro das dinâmicas globais.

Spitz, uma voz importante em estratégia prospectiva, compartilhará insights práticos com líderes em reuniões corporativas, cúpulas de inovação e plataformas de mídia nacionais. Suas aparições no Brasil abordarão a urgência de aprender a lidar com tecnologias exponenciais, o cenário geoeconômico instável e um mundo multipolar.

PRINCIPAIS EVENTOS EM SÃO PAULO, NO RIO DE JANEIRO E EM SANTA CATARINA

Spitz será a atração principal de uma série de eventos estratégicos e reuniões exclusivas por todo o Brasil, incluindo:

• EmTech da MIT Technology Review: Spitz fará a palestra de encerramento em São Paulo, intitulada “Polycrisis or Polyprepared? Welcome to Metaruptions”.

• AMCHAM Talks: Spitz fará uma palestra sobre “O futuro da inteligência artificial e da tomada de decisão em uma era de disrupção sistêmica”, como parte da série “A guinada da inteligência”.

• Manacá Partners & Future Hacker: palestra sobre estratégia de alta gestão intitulada “A guinada da liderança: inspire futuros transformadores”.

• Lux Carbon Standard: palestra sobre futuros sustentáveis, com foco em previsão climática e estratégias de descarbonização.

PARTICIPAÇÕES NA MÍDIA: CONVERSAS SOBRE O FUTURO

Durante sua turnê, Spitz dará uma série de entrevistas para os principais veículos de comunicação brasileiros, como CNN Brasil, Jovem Pan, InfoMoney, MIT Technology Review Brasil e UOL. As conversas com a imprensa abordarão temas de grande importância, como:

• O aniversário de um ano do seu livro premiado, Disrupt With Impact, e seus insights em constante evolução.

• Tendências em IA e tecnologias emergentes com base em suas recentes palestras globais.

• Estratégias práticas para lidar com disrupções sistêmicas, com uma mensagem de otimismo embasado.

• Seu artigo inovador, “The Future of Risk”, e suas implicações para finanças e previsibilidade.

• Seu conceito de “tecnistencialismo” como um guia para indivíduos e organizações permanecerem relevantes na era dos sistemas inteligentes.

A turnê pelo Brasil reforça a missão de Spitz de capacitar líderes com a visão e as ferramentas necessárias para se tornarem mais resilientes e se prepararem melhor para o futuro. Spitz já palestrou em mais de 50 grandes organizações, conferências e instituições no Brasil, incluindo Amcham Lab Global Talks, BASF, Claro TV, CNN Brasil, CNT (Confederação Nacional do Transporte), Compass.UOL, Fundação Dom Cabral (FDC), Future Hacker, IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), KPMG São Paulo, Luiza Labs, Magalu, Maple Bear, MIT Technology Review, onono, Rio Innovation Week, SEB Educação, SEBRAE e StartSe.

RAÍZES PROFUNDAS NO BRASIL: UMA HISTÓRIA DE IMPACTO

Roger Spitz e o Disruptive Futures Institute construíram uma forte presença no Brasil por meio de um histórico de palestras, programas de educação executiva e consultoria em estratégia prospectiva. Seu último livro, Disrupt With Impact, alcançou o topo dos mais vendidos na Amazon Brasil em diversas categorias. Além disso, ele é colunista regular da MIT Technology Review Brasil.

Esta turnê apoia-se no trabalho com grandes organizações brasileiras dos setores corporativo, institucional e governamental. As principais iniciativas incluem:

•Funções em conselhos consultivos: atuação como membro de conselhos, inclusive da Lux Carbon Standard (LuxCS), a primeira certificadora de créditos de carbono do Brasil.

•DFI Nature & Climate Academy: lançamento do capítulo brasileiro da Nature & Climate Academy do DFI, um centro global para estratégias de transição sustentável. Em parceria com a LuxCS, este capítulo do Disruptive Futures Institute se concentra na previsão climática, incluindo a transformação dos mercados voluntários de carbono do Brasil por meio de iniciativas inovadoras de descarbonização baseadas em ecossistemas.

•Repensar a educação: Spitz prestou contribuição como especialista para a Comissão de Educação da Câmara Nacional dos Deputados, em Brasília. Ele também apresentou palestras, conduziu programas de aprendizagem e publicou artigos de liderança inovadora para os principais players da educação brasileira, como Bernoulli Educação, Maple Bear Global Schools, Grupo SEB, Porvir e Teach the Future.

• Colaborações institucionais continuadas: Spitz tem um longo histórico de parcerias com entidades líderes como Future Hacker, IBGC e StartSe.

Seu trabalho contínuo no Brasil, destaque no Fórum Econômico Mundial e na Illuminem, demonstra seu compromisso em aplicar as estruturas globais do Disruptive Futures Institute para lidar com desafios locais complexos, desde resiliência climática até futuro do trabalho.

TURNÊS DE PALESTRAS GLOBAIS E SÉRIES DE PALESTRAS DE ROGER SPITZ

Roger Spitz, futurista renomado e autor de best-sellers, é um palestrante requisitado que apresenta insights práticos para líderes do mundo todo. Como um dos palestrantes mais prolíficos em sua área, Spitz já inspirou milhares de organizações por meio de suas aclamadas turnês de palestras.

Suas apresentações recentes e em andamento:

• The Visionary Trilogy: uma nova série líder de palestras que apresenta a agentes de mudança, investidores e formuladores de políticas uma estrutura para repensar sua mentalidade, recuperar o acesso à inteligência e reinventar a liderança em um mundo imprevisível.

• Turnê global de livros e palestras “Call to Impact”: uma turnê de sucesso em várias cidades, baseada no mais recente livro premiado de Spitz, com palestras interativas, sessões de perguntas e respostas, workshops, sessões de autógrafos e participações na mídia.

• Série especial de palestras sobre o futuro da previsibilidade, do risco e das finanças: uma série oportuna sobre os novos paradigmas das metadisrupções que estão remodelando riscos, finanças e investimentos em ambientes profundamente incertos.

• Série “Futures Of” — Exploring Tomorrow’s Critical Frontiers: sessões imersivas em domínios de fronteira — da previsão climática e da ética em IA às indústrias híbridas — estimulando conversas essenciais sobre o futuro da humanidade, da educação, do trabalho, da tecnologia e da sociedade.

Com a demanda por seus insights aumentando continuamente, Spitz continua levando sua voz a ainda mais palcos no mundo todo.

Para 2026, o lançamento público da nova série global de palestras de Spitz oferece a líderes, investidores e formuladores de políticas uma estrutura poderosa para repensar a mentalidade, recuperar o acesso à inteligência e reinventar a liderança.

PRINCIPAIS DESTAQUES DAS PALESTRAS DE ROGER SPITZ

• Ao longo de mais de uma década, Spitz ministrou mais de 500 palestras para mais de 100.000 líderes globais em seis continentes e mais de 40 países.

• Fundador do Disruptive Futures Institute, Spitz está entre os principais palestrantes futuristas, segundo as principais agências do setor.

• Suas palestras se concentram em impulsionar mudanças transformadoras, antecipar futuros imprevisíveis e aproveitar a disrupção para criar valor sustentável.

• Os insights únicos de Spitz são muito procurados por organizações que buscam aprimorar a tomada de decisões em meio à imprevisibilidade.

• Com base em pesquisas exclusivas do Disruptive Futures Institute e estudos de caso da Techistential, empresa de estratégia prospectiva, as apresentações de Spitz oferecem perspectivas de vanguarda.

Participe da conversa. Para organizar uma palestra para sua equipe ou clientes:

• E-mail: speaking@disruptivefutures.org

• Acesse: https://www.disruptivefutures.org/speaking

Para contato da mídia e entrevistas: media@disruptivefutures.org

SOBRE ROGER SPITZ

Roger Spitz é autor best-seller do livro “Disrupt With Impact: Achieve Business Success

in an Unpredictable World” e da série em quatro volumes “The Definitive Guide to Thriving on Disruption”. É também colunista da MIT Technology Review Brasil. Presidente da Techistential (estratégia prospectiva) e fundador do Disruptive Futures Institute (think tank) em San Francisco, Spitz é consultor especialista da Global Foresight Network do World Economic Forum. Também é sócio da Vektor Partners, um fundo de capital de risco (Palo Alto, Londres), assim como ex-líder global de fusões e aquisições de tecnologia do BNP Paribas, onde prestou consultoria em mais de 50 transações, com valor de negócio de US$ 25 bilhões.

Ele dedica sua carreira a assessorar conselhos administrativos, equipes de liderança e investidores em estratégias relacionadas a incerteza e antecipação de disrupções. Spitz é Climatebase Fellow e membro do conselho da Lux Carbon Standard (primeira certificadora de créditos de carbono do Brasil). A DFI Nature & Climate Academy de Spitz capacita líderes a acelerar a transição energética por meio de mudanças transformadoras e estratégias de descarbonização.



SOBRE O DISRUPTIVE FUTURES INSTITUTE, A CAPITAL MUNDIAL PARA COMPREENSÃO DA DISRUPÇÃO E INCERTEZA

Com sede em São Francisco, o Disruptive Futures Institute oferece treinamento, palestras, prospecção estratégica e pesquisa prática mundo afora por meio de quatro pilares integrados:

• Disruptive Futures Institute (capacitação e programas): ajuda empresas e agentes de mudança em todo o mundo a desenvolver inteligência de futuros, construir recursos de previsão e resiliência por meio de programas executivos personalizados, palestras, masterclasses e oficinas personalizadas.

• Techistential (estratégia prospectiva): clínica global de estratégica prospectiva que aconselha equipes de liderança e suas empresas, conselhos, investidores e formuladores de políticas a respeito de governança antecipatória, criação de valor sustentável e inovação de sistemas. Os estudos de caso reais e as estruturas práticas da Techistential são a base de nossos programas de aprendizado.

• DFI Nature & Climate Academy: centro de destaque para educação climática e rede de transição de carreira dedicado ao desenvolvimento de habilidades e expertise com base em missões para futuros sustentáveis.

• Techistential Center for Human & Artificial Intelligence: pesquisa, formulação de políticas, governança, ética e ensino para desenvolver habilidades e explorar os impactos da IA e da tomada de decisões.



SOBRE BEST-SELLER INTERNACIONAL"DISRUPT WITH IMPACT: ACHIEVE BUSINESS SUCCESS IN AN UNPREDICTABLE WORLD" (ROGER SPITZ, KOGAN PAGE PUBLISHING)

Neste livro inovador, Roger Spitz aborda quatro áreas principais:

• Compreender o que há de diferente na natureza da disrupção hoje em dia.

• Como impulsionar mudanças inovadoras e transformadoras.

• O futuro da inteligência artificial, da tomada de decisões estratégicas e da tecnologia.

• Como desbloquear seu pensamento disruptivo.

“Imagine navegar por águas inexploradas com uma bússola calibrada para o imprevisível”, desafia Spitz. “A natureza dual da disrupção significa que ela pode tanto destruir quanto criar valor. O verdadeiro impacto da inovação reside em catalisar a transformação positiva em nossos sistemas complexos. À medida que as complexidades do nosso mundo aumentam, a incerteza inerente ao futuro se intensifica. Para enfrentar essa imprevisibilidade, é preciso descartar fórmulas desgastadas e desatualizadas, assim como reconhecer a eficácia cada vez menor dos manuais prontos.”

"Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World" demonstra:

• Como aceitar o futuro com resiliência e visão prospectiva.

• Conhecimento refinado sobre futuros, obtido por meio da consultoria prestada a algumas das empresas mais prestigiadas no cenário global.

• Como CEOs, fundadores, conselhos administrativos e formuladores de políticas podem criar valor sustentável diante da incerteza, da disrupção e da competitividade em escala.

• Como grandes mudanças podem despertar esperança, revelar novas possibilidades e catalisar transformações em sistemas.

• Os mitos e equívocos que os líderes devem evitar ao tomar decisões importantes para lidar com grandes mudanças disruptivas nas áreas de inteligência artificial, sustentabilidade, cibersegurança e geopolítica.

“Disrupt With Impact não perde tempo com tendências passageiras, previsões específicas ou modas tecnológicas”, ressalta Spitz. “O mundo não precisa de outro livro genérico tecno-otimista, focado apenas em inovação formulista ou receitas de otimização de negócios. Disrupt With Impact prioriza sinais em vez de ruído, investigando os alicerces da mudança e avaliando seus impactos.”

• Título: Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World, Roger Spitz

• ISBN: 978 1 3986 1688 2

• Site do livro: www.DisruptWithImpact.com

• Resumo de Disrupt With Impact: Enfrente futuros incertos com confiança e prospere na imprevisibilidade usando estratégias práticas, estruturas comprovadas e a orientação de um futurista e investidor em capital de risco reconhecido internacionalmente.



“O guia essencial para empresas que buscam prosperar no mundo moderno.”

— Kara Cunzeman, diretora de estratégia prospectiva, The Aerospace Corporation

“Seu manual de operação para navegar pelas incertezas.”

— Cathy Hackl, futurista em tecnologia, autora e CEO da Spatial Dynamics

“Um roteiro para exercer uma liderança visionária.”

— Michael J Keegan, membro do programa de liderança, IBM Center for The Business of Government e apresentador do podcast The Business of Government Hour

“Apresenta ferramentas não apenas para sobreviver, mas para prosperar.”

— Quentin Ladetto, chefe de prospectiva tecnológica, Departamento de Defesa da Suíça e cofundador do atelierdesfuturs.org

“Ajuda a enfrentar os desafios representados pelo rinoceronte cinza e a se tornar uma força disruptiva para o bem (sem ser pisoteado).”

— Michele Wucker, autora de O rinoceronte cinza



ROGER SPITZ | KEYNOTE SPEAKER SHOWREEL (Official 5 mins)

