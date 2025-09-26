En Sintonía con el Concejo destacará a los Concejales Albornoz y Fani-González en Honor al Mes de la Herencia Hispana, este viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, September 26 - ROCKVILLE, Md., 25 de septiembre del 2025—Los invitados de esta semana en En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el Concejal Gabe Albornoz, presidente del Comité de Salud y Servicios Humanos; la Concejal del Distrito 6 Natali Fani-González, quien se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON) del Concejo; y Yanira Rodríguez, gerente de la oficina de alcance comunitario en Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 26 de septiembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

En celebración al Mes de la Herencia Hispana, la edición de esta semana de En Sintonía con el Concejo contará con la participación de los concejales Albornoz y Fani-González. Durante el programa, compartirán historias personales sobre su herencia hispana, hablarán sobre los valores culturales que moldearon sus identidades y reflexionarán sobre las experiencias que los inspiraron a servir como líderes públicos. Los radioescuchas podrán conocer más sobre sus trayectorias, su compromiso con la inclusión y su dedicación al servicio de más de un millón de residentes del Condado de Montgomery.

Además, la concejal Fani-González compartirá detalles sobre la segunda reunión comunitaria relacionada con los sistemas de Transporte Rápido de Autobús (BRT, por sus siglas en inglés) del Condado de Montgomery. El evento se llevará a cabo en la escuela secundaria Einstein el martes 21 de octubre a las 6:30 p.m. y se ofrecerá información tanto en inglés como en español. La reunión tiene como objetivo proporcionar actualizaciones sobre el proyecto y recopilar comentarios de la comunidad.

El programa radial concluirá con información sobre las oportunidades académicas disponibles para los residentes interesados en carreras en el campo de la ciberseguridad. Montgomery College ofrecerá este otoño un curso introductorio gratuito de ciberseguridad en el recién inaugurado Centro Educativo del Este del Condado. Este curso está diseñado para brindar conocimientos básicos y experiencia práctica, siendo un excelente punto de partida para quienes deseen ingresar a la fuerza laboral en ciberseguridad o explorar estudios adicionales en tecnología, entre otros. Para más información, comuníquese con la Oficina de Participación Comunitaria al correo: [email protected]

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.