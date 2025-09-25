Connections Press anuncia el lanzamiento global de Creando Relaciones Armoniosas de Andrew LeCompte
En su esencia, el libro revela que incluso en momentos de conflicto podemos elegir el amor como base para construir lazos más sólidos. En culturas donde el silencio, el control o los malentendidos suelen dominar la comunicación, muchas personas se sienten atrapadas en ciclos de frustración con sus seres queridos. Creando Relaciones Armoniosas introduce la Comunicación Consciente, un modelo claro y práctico que empodera a los lectores para hablar con honestidad, escuchar con respeto y encontrar puntos en común.
A través de ejercicios accesibles, los lectores aprenderán a identificar y expresar sus sentimientos, manejar situaciones tensas con calma y procesar el enojo de maneras más saludables sin perder la dignidad. El libro demuestra que el conflicto no tiene por qué terminar en resentimiento o separación, sino que puede convertirse en una puerta hacia la resolución y la armonía.
La edición en español cobra un impacto especial gracias a la experiencia personal de Sonia Delgado, quien colaboró estrechamente en el proyecto. Después de un doloroso divorcio, aplicó las herramientas de la Comunicación Consciente para superar la ira y el juicio, encontrando paz en su relación con su exesposo—un cambio que transformó positivamente la dinámica de toda su familia. Su historia refleja el poder de lo que los lectores en todo el mundo pueden lograr: tender puentes donde antes había muros.
Al guiar a los lectores a recuperar su voz y reconocer sus esperanzas y necesidades no satisfechas, el libro ofrece un mapa para lograr una conexión emocional más fuerte, mayor confianza y una libertad auténtica. Habla tanto a hombres como a mujeres, mostrando que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta a una conexión genuina.
Detalles de Publicación
Título: Creando Relaciones Armoniosas: La forma más poderosa de conectar con los demás desde el corazón
Autor: Andrew LeCompte
Entrenadora Principal: Sonia Delgado
Editorial: Connections Press
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2025
Género: Autoayuda, comunicación interpersonal, relaciones
Disponibilidad: Mundial
Orden: Amazon
Disponible ahora: "Creando Relaciones Armoniosas"
Acerca de los autores
Andrew LeCompte es psicólogo con maestría en Psicología Humanista en Organizaciones. Durante décadas, ha enseñado a personas en escuelas, universidades, empresas y organizaciones comunitarias a comunicarse con empatía y compasión. Su edición anterior en inglés de Creating Harmonious Relationships vendió miles de ejemplares y fue traducida a otros idiomas. Continúa guiando a las personas hacia formas más saludables y conscientes de relacionarse con los demás.
Sonia Delgado es facilitadora de autodescubrimiento y sanación emocional. Cuenta con certificaciones en Resonance Repatterning, HeartMath y Heart Freedom Method, y ha impartido talleres y sesiones individuales para ayudar a las personas a reconectarse con sus emociones, sanar su relación consigo mismas y cultivar la coherencia del corazón.
También es la entrenadora principal del método de Andrew LeCompte en México. Sonia fue elegida por su intuición, empatía y capacidad de percibir lo que otros están experimentando, escuchar profundamente y expresar el mensaje del corazón con claridad y sensibilidad. Con autenticidad y calidez, acompaña a las personas en su camino de transformación personal.
Para consultas de prensa, solicitudes de entrevista o copias de reseña anticipadas, favor de contactar:
Andrew LeCompte
Parker Publishers
andylec9@gamil.com
