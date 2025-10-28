Submit Release
Gerentes de instalaciones eligen D|VERSE con XLERATORsync® como ganador del Readers’ Choice

Excel Dryer

El sistema de lavabo D|VERSE combina un dispensador de jabón sin contacto, un grifo y un secador de manos integrado en el lavabo en una unidad elegante e integrada.

Al eliminar la necesidad de toallas de papel, las instalaciones pueden reducir su huella de carbono hasta en un 81% y lograr ahorros de costos de hasta un 95%.

Reconocido por su innovación y eficiencia, el sistema elimina toallas de papel, reduce mantenimiento y ahorra hasta un 95% en costos.

En las instalaciones actuales, la sostenibilidad y la higiene van de la mano.”
— William Gagnon, director de operaciones de Excel Dryer
EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, October 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Sistema Integrado de Lavamanos D|VERSE, que incorpora el secador de manos XLERATORsync® con filtración electrostática HEPA (eHEPA®), ha sido reconocido entre los mejores productos de 2024 en los premios Readers’ Choice de Facility Maintenance Decisions (FMD) y Facility Cleaning Decisions (FCD).

Este programa anual honra productos que demuestran innovación y excelencia en el mantenimiento y la mejora de la eficiencia de instalaciones institucionales y comerciales en todo Estados Unidos.

Una colaboración entre D|13 Group y Excel Dryer, Inc., el Sistema de Lavamanos D|VERSE combina un dispensador de jabón sin contacto, un grifo y un secador de manos montado en el lavabo en una unidad integrada y elegante. Su filtración eHEPA elimina el 99.999% de los virus, proporcionando aire limpio y una experiencia de secado de manos más higiénica. Al contener toda el agua dentro del lavabo, también ayuda a eliminar goteos en el piso y reduce las necesidades de mantenimiento.

El Sistema de Lavamanos D|VERSE ofrece opciones de diseño flexibles, incluyendo diversos materiales y acabados de lavabo, permitiendo a las instalaciones adaptar el sistema a sus objetivos estéticos. Al eliminar la necesidad de toallas de papel, las instalaciones pueden reducir su huella de carbono hasta en un 81% y lograr hasta un 95% de ahorro en costos con el tiempo.

“En las instalaciones actuales, la sostenibilidad y la higiene van de la mano”, dijo William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Excel Dryer. “El sistema D|VERSE Sink con XLERATORsync ayuda a las organizaciones a alcanzar ambos objetivos mientras ofrece una experiencia de usuario moderna y sofisticada.”

Votado como ganador del Readers’ Choice Award, el Sistema de Lavamanos D|VERSE con el secador de manos XLERATORsync continúa la misión de Excel Dryer de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que mejoran la higiene, reducen los desechos y optimizan la experiencia del usuario.

Acerca de Excel Dryer, Inc.
Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR®, estableciendo un nuevo estándar de rendimiento, fiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Con el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer se pueden adquirir a través de una red global de representantes de ventas y distribuidores.
Obtenga más información en exceldryer.com.
Christina Hager
Market Mentors
+1 617-686-5030
Chager@marketmentors.com

