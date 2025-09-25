Lancement de RevMate, l’outil qui met fin au burnout dans l’hôtellerie

RevMate, l’outil qui met fin au burnout dans l’hôtellerie

RevMate supprime le stress des revenue managers et fait gagner jusqu’à 40 heures par mois et +30% de RevPAR aux groupes hôteliers.

J’ai vu trop de RM sous tension, rivés sur leurs écrans 12 heures par jour. Gérer un portefeuille multihôtel ne doit plus être un tel stress” — Gaëtan Gil, cofondateur de RevMate

PARIS, FRANCE, September 25, 2025 / EINPresswire.com / -- RevMate , une solution RMS développée spécifiquement pour les groupes hôteliers et les revenue managers multisites, annonce officiellement son lancement sur le marché. Utilisée aujourd’hui dans plus de 190 hôtels, la plateforme permet aux équipes RM de piloter jusqu’à 15 hôtels, sans charge mentale. Grâce à une interface intuitive et centralisée, RevMate supprime les pressions et contraintes inutiles qui surchargent les équipes RM. Résultat : une moyenne de 3 heures de gestion gagnées par jour et par revenue manager et une amélioration significative des performances, avec jusqu’à +30 % de RevPAR constaté chez les clients utilisateurs.Pensée dès le départ pour la gestion multihôtel, RevMate répond aux défis quotidiens des groupes hôteliers et des établissements de plus de 40 chambres. Dans la réalité, un revenue manager doit souvent jongler avec huit hôtels et jusqu’à quatre outils différents, soit 32 interfaces à surveiller en permanence. Cette complexité rend la vigilance épuisante, complique la vision d’ensemble et retarde chaque réaction face aux mouvements du marché. En optimisant et centralisant ces opérations à partir d’une seule interface, RevMate simplifie la surveillance, accélère la prise de décision et permet de gérer sereinement jusqu’à 15 établissements. RevMate promet donc la fin du stress lié au rattrapage en urgence.« J’ai vu trop de RM sous tension, rivés sur leurs écrans 12 heures par jour. Gérer un portefeuille multihôtel ne doit plus être un tel stress », déclare Gaëtan Gil, cofondateur de RevMate. « Notre outil centralise tout ce dont un revenue manager a besoin et lui fait gagner un temps précieux. Il peut enfin se concentrer sur les décisions stratégiques et même gérer plus d’hôtels sans effort supplémentaire. »Fort de 10 ans d’expérience terrain, l’équipe derrière RevMate a conçu une interface claire, pilotable et orientée décision. RevMate annonce la fin des tâches répétitives et chronophages : le RMS automatise les processus de pricing, détecte les pics de demande sur l’ensemble du portefeuille et offre une lecture directe des tendances du marché. L’objectif étant de gagner du temps, de soulager la charge mentale des équipes et d’améliorer les résultats opérationnels.« RevMate a été conçu main dans la main avec des revenue managers multihôtels. C’est cette proximité avec le terrain qui fait toute la différence », ajoute Gaëtan Gil. « Nous sommes fiers d’apporter une solution réellement adaptée aux enjeux des groupes hôteliers d’aujourd’hui. »RevMate s’adresse en priorité aux groupes de 3 à 15 hôtels, en particulier ceux recherchant une vision consolidée, une optimisation du RevPAR et un pilotage plus fluide de leur stratégie tarifaire. La solution est déjà opérationnelle dans des environnements complexes et en forte croissance et continue de séduire des opérateurs à la recherche d’efficacité et de clarté.À propos de RevMateRevMate est une solution de Revenue Management System (RMS) conçue pour les groupes hôteliers, les établissements multisites et les hôtels de plus de 40 chambres. Développée par une équipe de RM senior cumulant plus de 10 ans d’expérience, RevMate permet de piloter jusqu’à 15 hôtels via une interface unique, claire et stratégique. Adoptée par plus de 190 hôtels en France et en Europe, RevMate simplifie la gestion quotidienne du revenu et aide les professionnels à gagner en efficacité, en clarté, et en rentabilité. Pour plus d’informations, visitez revmate.tech

