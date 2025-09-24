Atlas Renewable Energy: De líder fotovoltaica a referência regional em energias renováveis

Atlas Renewable Energy Atlas Renewable Energy

Empresa reforça sua posição como uma das maiores IPPs do Brasil com a aquisição de plataforma diversificada pela patrocinadora GIP.

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, September 24, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, líder em geração fotovoltaica centralizada, anuncia que, por meio de sua controladora, a Global Infrastructure Partners (GIP) e seus fundos relacionados, formou uma joint venture com a Vale S.A. por meio da aquisição de 70% da Aliança Energia S.A.Reconhecida como a maior geradora solar centralizada do Brasil, a Atlas, junto com a GIP, soma agora uma capacidade de geração que a posiciona como uma das principais geradoras do País, graças à operação da GIP e da Vale.“Este avanço reforça o papel da Atlas como uma das líderes em energia limpa na América Latina, impulsionado pelo investimento estratégico da GIP”, afirma Carlos Barrera, CEO da Atlas. “Ao combinar nossa liderança em energia fotovoltaica centralizada a um portfólio mais amplo e diversificado de tecnologias, conseguimos oferecer soluções mais confiáveis, competitivas e personalizadas aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que aceleramos a transição energética na região.”Com aproximadamente 5 GW de capacidade combinada em um portfólio de alta qualidade e diversificado, que abrange energia solar, eólica e hidrelétrica, o grupo fortalece sua posição no Brasil, sendo capaz de oferecer um portfólio mais amplo de tecnologias, entregando soluções confiáveis e competitivas para atender às crescentes e complexas necessidades dos clientes. Essa escala, juntamente com a comprovada liderança em geração solar centralizada da empresa, reforça o compromisso do grupo de colocar em ação novas soluções energéticas, transformando essa visão em projetos tangíveis que agregam valor real aos clientes e ajudam a acelerar soluções para as necessidades energéticas do Brasil.Além disso, a Atlas se destaca como pioneira regional em sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês). Esse know-how coloca a empresa na vanguarda para implementar a tecnologia BESS no Brasil tão logo as condições regulatórias permitam sua expansão em larga escala. Essa posição não apenas antecipa as demandas do futuro da plataforma, mas também garante que ela esteja pronta para atender às necessidades dos clientes.A transação fortalece o posicionamento financeiro e estratégico do grupo, oferecendo uma plataforma mais sólida e um pipeline de projetos robusto, com empresas bem-preparadas para impulsionar a inovação.“Esta parceria nos permitirá acelerar os planos de descarbonização da Vale de maneira mais eficiente em termos de capital. A plataforma nos oferece soluções renováveis competitivas para avançarmos em nossa jornada rumo a um futuro com menor pegada de carbono”, afirmou Marcelo Bacci, CFO da Vale.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com um portfólio de projetos de 8,4 GW. Sua estratégia está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. Para mais informações, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/ Informações à imprensaRPMA Comunicaçãoatlasrenewableenergy@rpmacomunicacao.com.brMarília Bonifácio - 11 98586-9994

