Atlas Renewable Energy se posiciona como uno de los mayores productores independientes de energía (IPP) de Brasil

Atlas Renewable Energy refuerza su posición como uno de los IPPs más grandes de Brasil tras la adquisición hecha por su patrocinador GIP.

BRAZIL, September 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, proveedor de soluciones de energía limpia para grandes consumidores, anunció hoy que su accionista Global Infrastructure Partners y sus fondos relacionados (GIP), han formado una joint venture con Vale S.A., una de las compañías mineras más grandes de Brasil, mediante la adquisición de una participación combinada del 70% en Aliança Generaçao de Energia S.A., quien suministra de energía limpia las operaciones de Vale.Atlas, ya consolidada como el mayor generador solar del país, junto con su patrocinador GIP, suma ahora una capacidad de generación combinada que, gracias a esta reciente transacción entre GIP y Vale, la posiciona como uno de los principales proveedores de energía limpia en Brasil.“Este desarrollo refuerza el papel de Atlas como una de las principales compañías de energía limpia en América Latina, a través de la inversión estratégica de nuestros patrocinadores”, dijo Carlos Barrera, CEO de Atlas. “Al combinar nuestro liderazgo solar con la capacidad de aprovechar un portafolio más amplio y diversificado de tecnologías, podemos traducir esta escala directamente en soluciones más confiables, competitivas y personalizadas para nuestros clientes, mientras continuamos acelerando la transición energética en la región.”Con aproximadamente 5 GW de capacidad combinada en un portafolio de alta calidad y diversificado que abarca energía de fuente solar, eólica e hidroeléctrica, el grupo refuerza su posición en Brasil, capaz de ofrecer un conjunto más amplio de tecnologías y de entregar soluciones más confiables y competitivas para atender las crecientes y complejas necesidades de los clientes. Esta escala, junto con el probado liderazgo solar de la compañía, subraya el compromiso del grupo de poner en acción nuevas soluciones energéticas al transformar esta visión en proyectos tangibles que aporten valor real a los clientes y ayuden a acelerar soluciones para las necesidades energéticas de Brasil.Más allá de esto, Atlas ya es un pionero regional en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Esta experiencia le otorga a la compañía una ventaja para liderar la implementación de BESS en Brasil tan pronto como las condiciones regulatorias permitan un despliegue a gran escala, lo que garantiza una plataforma más robusta y lista para los desafíos futuros y asegura su capacidad para atender las necesidades de los clientes.La transacción refuerza aún más el posicionamiento financiero y estratégico del grupo con una plataforma más sólida y un robusto portafolio de proyectos, con empresas bien posicionadas para impulsar la innovación.“Esta asociación nos permitirá acelerar los planes de descarbonización de Vale de una manera más eficiente en términos de capital. Esta plataforma nos brindará soluciones renovables competitivas en nuestro camino hacia un futuro con una menor huella de carbono”, dijo Marcelo Bacci, CFO de Vale.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos de más de 8.4 GW. Desde principios de 2017, la empresa se ha especializado en el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos de energía renovable. Está conformada por un equipo experimentado con profundo conocimiento del mercado eléctrico global y de las energías renovables, y cuenta con la trayectoria más extensa en la industria de energías renovables en América Latina.La estrategia de la compañía está enfocada en ayudar a grandes empresas a realizar su transición hacia la energía limpia. Atlas Renewable Energy es ampliamente reconocida por sus altos estándares en el desarrollo, construcción y operación de proyectos a gran escala, así como por su sólida y extensa trayectoria en sostenibilidad y desarrollo responsable.Para más detalles, visite: www.AtlasRenewableEnergy.com

