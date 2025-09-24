Líderes regionales debatirán en el Simposio del Consejo de las Américas el momento de transformación en América Latina.

COA Symposium Logo COA Symposium

El evento también conmemora los 30 años de los Premios de Negocio BRAVO, que reconocen el liderazgo empresarial de América Latina.

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 24, 2025 / EINPresswire.com / -- El 16 de octubre, el Consejo de las Américas llevará a cabo el Simposio COA 2025 y la 30.ª edición de los Premios de Negocio BRAVO en el Ritz-Carlton Coconut Grove en Miami, Florida. Este evento emblemático, que celebra tres décadas de impacto, reunirá a altos ejecutivos, empresarios, líderes de opinión y figuras empresariales regionales de todos los sectores para explorar los principales retos y oportunidades innovadoras que están dando forma a América Latina y a la economía mundial, entre ellas la innovación, la inteligencia artificial, el crecimiento sostenible, la integración económica regional y el futuro de las finanzas y la tecnología en América Latina.Se espera la asistencia de más de 500 líderes de empresas multinacionales, multilatinas, sociedades de capital de riesgo, instituciones académicas, organismos multilaterales, gobiernos y medios de comunicación de toda América, lo que lo convierte en uno de los foros empresariales más influyentes de la región.“El Simposio siempre ha sido un punto de encuentro para dialogar, compartir ideas y generar innovación a partir de los logros alcanzados en América Latina”, señaló María Lourdes Terán, vicepresidenta de AS/COA Miami y presidenta de los Premios de Negocio BRAVO. “En un momento de tanta incertidumbre geopolítica y económica, la presencia de la región en el escenario mundial es más clave que nunca. Este año no solo reconocemos a las empresas que están llevando a los negocios latinoamericanos a competir globalmente, sino también a la nueva generación de líderes que dará forma a su futuro”.Bajo el lema “Impulsando el futuro de América Latina: Innovación, competitividad e integración global”, el Simposio abordará los temas más relevantes que están definiendo el presente y el futuro de la región, a través de paneles, conferencias magistrales, charlas y mesas redondas programadas a lo largo de la jornada. El Simposio reunirá a un grupo destacado de líderes empresariales y visionarios de diversas industrias y países, todos comprometidos con impulsar la agenda económica y empresarial de América Latina. Entre los temas y ponentes principales se incluyen:Oportunidades de América Latina en el contexto geopolítico actual- Luiz R. Vasconcelos, SVP y Presidente de FedEx Latinoamérica y el Caribe.- Blanca Treviño, presidenta y directora ejecutiva de Softtek.- Andrés Velasco, Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science y exministro de Hacienda de Chile.- Shu Nyatta, Cofundador y Socio Director de Bicycle Capital.- Moderado por Andrés Gluski, presidente y director ejecutivo de The AES Corporation.Legado y liderazgo – Un siglo de excelencia en América Latina- Roberto Lara, director ejecutivo de Castillo Hermanos.- João Schmidt, director ejecutivo de Votorantim.- Francisco Ruiz-Tagle, director ejecutivo de CMPC.- Percy Moreira, director ejecutivo de Itaú USA y director de Banca Privada Internacional, Itaú.- Moderado por Tracy Francis, socia sénior y socia gerente de América Latina en McKinsey & Company.Visión, valores y crecimiento – La trayectoria de CMI como multilatina- Felipe Bosch, presidente de CMI Capital.Juan José Gutiérrez, presidente de CMI Foods.- Moderado por Jorge Becerra, socio Senior Emérito y Asesor Senior en BCG.Embraer – Redefiniendo el futuro de la movilidad aérea- Francisco Gomes Neto, presidente y director ejecutivo de Embraer.- Moderado por Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly.Inteligencia artificial – Una oportunidad económica única en una generación- Jaime Vallés, vicepresidente de Asia Pacífico y Japón de Amazon Web Services (AWS).Dando forma al futuro de las finanzas a través de la innovación- Cristina Junqueira, cofundadora y directora de crecimiento de Nubank.- Moderado por Luis Alberto Moreno, director gerente de Allen & Co y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.Explorando nuevas fronteras fintech en América Latina- Annali Duarte, directora de América Latina, Soluciones de Pagos Globales en Bank of America.- Antonio Silveira, vicepresidente del Sector Privado de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.- Juan Ignacio de Lorenzo, vicepresidente sénior y director de Distribución para Líneas de Consumo de CHUBB Latin America.- Moderado por Alejandro Anderlic, director de Gobierno y Asuntos Externos para América Latina en Salesforce.25 años impulsando la innovación, la inclusión y el impacto con Mercado Libre- Introducción de Julio Figueroa, director de América Latina en Citi.- Ariel Szarfsztejn, presidente de Commerce de Mercado Libre.- Moderado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA.De la inteligencia a la infraestructura: Construyendo una economía lista para la IA en América Latina- Carlos Barrera, director ejecutivo de Atlas Renewable Energy.- Shannon Kellogg, vicepresidente de Políticas Públicas en Amazon.- John Medina, vicepresidente sénior, Grupo de Finanzas de Proyectos e Infraestructura Global en Moody's Ratings.- Moderado por Antonio Silveira, vicepresidente del Sector Privado de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.Oportunidades para la integración económica regional en Centroamérica- María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador.- Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica.- Héctor Marroquín, viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala.Tras el Simposio, el Council of the Americas reconocerá a un selecto grupo de empresas e individuos que representan el liderazgo visionario y el impacto transformador que impulsan el progreso en las Américas, durante la 30.ª edición de los Premios de Negocio BRAVO. Los galardonados de este año recibirán los siguientes reconocimientos:- Mercado Libre será reconocida con el Premio BRAVO Empresa de una Generación, en honor a sus 25 años de innovación disruptiva, liderazgo de impacto y creación de valor sostenido, que la han convertido en un símbolo del emprendimiento latinoamericano y en la empresa más valiosa de la región. El premio será recibido por Ariel Szarfsztejn, presidente de Commerce de Mercado Libre.- Francisco Gomes Neto, presidente y director ejecutivo de Embraer, recibirá el Premio BRAVO Líder Transformador del Año por su destacado liderazgo al guiar a la compañía a través de un periodo de profunda transformación y expansión global, consolidando a la empresa aeroespacial brasileña como referente en aviación sostenible y en tecnologías avanzadas de movilidad.- Luiz R. Vasconcelos, presidente de FedEx Latinoamérica y Caribe, será galardonado con el Premio BRAVO Líder Dinámico del Año por su papel en impulsar la innovación, fortalecer la conectividad regional y ampliar el impacto de FedEx en el comercio, la logística y el desarrollo económico en todo el continente americano.- Corporación Multi Inversiones (CMI) recibirá el Premio BRAVO Legado Empresarial, que será aceptado por Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente de CMI Foods, y Felipe Bosch Gutiérrez, presidente de CMI Capital. El premio reconoce a esta empresa multigeneracional por su expansión en 15 países y por su avance en los negocios de alimentos, así como en proyectos de energía limpia y desarrollo sostenible en América Latina y Estados Unidos.###En asociación con: CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el CaribePatrocinadores: Amazon, CHUBB Latin America, LLYC, Atlas Renewable Energy, Bank of America, Castillo Hermanos, Moody’s, Salesforce, The AES Corporation, BlackRock, FedEx, and Grupo MariposaSocio de conocimiento y asesoría: McKinsey & CompanyMedios asociados: Americas Quarterly, Bloomberg Línea, CNN en Español, El País, Estrategia & Negocios, y ExamePara más información, visita http://www.as-coa.org/bravo2025 Contactos de prensa:Patricia Martínez de Aragón | pmartinezdearagon@llyc.globalLuciana Sabillon | lsabillon@as-coa.orgAS/COA Media Relations | mediarelations@as-coa.orgAcerca del Consejo de las AméricaEl Consejo de las Américas es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el Estado de Derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental. Los miembros del Consejo son empresas internacionales líderes que representan a un amplio espectro de sectores, como la banca y las finanzas, los servicios de consultoría, los productos de consumo, la energía y la minería, la industria manufacturera, los medios de comunicación, la tecnología y el transporte.Sobre los Premios de Negocio BRAVODurante tres décadas, los Premios BRAVO han reconocido el liderazgo y la excelencia en los negocios y la política en el hemisferio occidental. La ceremonia también tiene como objetivo difundir y motivar a otros actores clave de la región a convertirse en agentes de cambio y a continuar construyendo historias de éxito en las Américas. La gala de premiación se celebra tras el Simposio anual del Consejo de las Américas, que reúne a destacados representantes del sector empresarial y de instituciones gubernamentales para analizar y debatir los temas y tendencias más relevantes que impactan a la región.

