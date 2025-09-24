Líderes se reúnem no Simpósio do Conselho das Américas para discutir o momento de transformação da América Latina

COA Symposium Logo COA Symposium

O evento também celebra os 30 anos do BRAVO Business Awards, que homenageia a liderança de destaque em negócios e políticas na América Latina.

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Em 16 de outubro, o Conselho das Américas vai realizar o Simpósio COA 2025 e a 30ª edição do BRAVO Business Awards no Ritz-Carlton Coconut Grove, em Miami, Flórida. Celebrando três décadas de impacto, este evento histórico vai reunir executivos de alto escalão, empreendedores, líderes de opinião e figuras empresariais regionais de todos os setores para discutir as principais questões e oportunidades que moldam a América Latina e a economia global, incluindo inovação, IA, crescimento sustentável, integração econômica regional e o futuro financeiro e tecnológico da América Latina.São esperados mais de 500 líderes de organizações multinacionais e multilatinas, empresas de capital de risco, instituições acadêmicas, instituições multilaterais, do governo e de veículos da mídia de todas as Américas, fazendo deste um dos fóruns de negócios mais influentes da região.“Há muito tempo, o Simpósio do COA se tornou um espaço para diálogo, soluções inspiradoras e inovação com base no progresso alcançado pela América Latina”, disse Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards. “No atual clima de incerteza geopolítica e econômica, a região tem um papel crucial no cenário global. Este ano, celebramos as empresas que estão promovendo os negócios latino-americanos globalmente e apresentando a próxima geração de líderes que definirão o seu futuro.”Com foco no tema “Impulsionando o Futuro da América Latina: Inovação, Competitividade e Integração Global”, o Simpósio, que terá duração de um dia, vai explorar importantes questões que afetam o presente e o futuro da região em uma série de painéis, apresentações, bate-papos e mesas-redondas à tarde. O simpósio reunirá um grupo único de líderes empresariais e visionários de diversos setores e regiões que estão impulsionando os negócios na América Latina. Os principais tópicos e palestrantes incluem:A oportunidade da América Latina diante do atual cenário geopolítico em transformação- Luiz R. Vasconcelos, vice-presidente sênior e presidente da FedEx América Latina e Caribe.- Blanca Treviño, presidente e CEO da Softtek.- Andres Velasco, reitor da Escola de Políticas Públicas da London School of Economics & Political Science e ex-Ministro da Fazenda do Chile.- Shu Nyatta, fundador e sócio-gerente da Bicycle Capital.- Moderado por Andres Gluski, presidente e CEO da The AES Corporation.Legado e liderança – um século de excelência latino-americana- Roberto Lara, CEO da Castillo Hermanos.- João Schmidt, CEO da Votorantim.- Francisco Ruiz-Tagle, CEO da CMPC.- Percy Moreira, CEO do Itaú USA e chefe do International Private Bank, Itaú.- Moderado por Tracy Francis, sócia sênior e sócia-gerente da McKinsey & Company para a América Latina.Visão, valores e crescimento – por dentro da jornada da CMI multilatina- Felipe Bosch, presidente da CMI Capital.- Juan José Gutiérrez, presidente da CMI Foods.- Moderado por Jorge Becerra, sócio sênior emérito e consultor sênior do BCG.Embraer – redefinindo o futuro da mobilidade aérea- Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.- Moderado por Brian Winter, editor-chefe da Americas Quarterly.Inteligência Artificial - a oportunidade econômica de uma geração- Jaime Vallés, vice-presidente da Amazon Web Services (AWS) para a Ásia-Pacífico e Japão.Moldando o futuro das finanças por meio da inovação- Cristina Junqueira, cofundadora e diretora de crescimento do Nubank.- Moderado por Luis Alberto Moreno, diretor-gerente da Allen & Co e ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento.Além da fronteira de fintechs da América Latina- Annali Duarte, chefe de soluções de pagamentos globais do Bank of America para a América Latina.- Antonio Silveira, vice-presidente para o setor privado do CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.- Juan Ignacio de Lorenzo, vice-presidente sênior e chefe de distribuição de linhas ao consumidor da CHUBB América Latina.- Moderado por Alejandro Anderlic, Chefe Relações Governamentais da Salesforce para a América Latina.25 anos de inovação, inclusão e impacto com o Mercado Livre- Apresentado por Julio Figueroa, chefe do Citi para a América Latina.- Ariel Szarfsztejn, presidente de comércio e novo CEO do Mercado Livre.- Moderado por Susan Segal, presidente e CEO da AS/COA.Da inteligência à infraestrutura: construindo uma economia pronta para IA na América Latina- Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy.- Shannon Kellogg, vice-presidente de políticas públicas da Amazon.- John Medina, vice-presidente sênior do grupo de projetos globais de financiamento de projetos e infraestrutura da Moody’s Ratings.- Moderado por Antonio Silveira, vice-presidente para o setor privado do CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.Oportunidades de integração econômica regional na América Central- Maria Luisa Hayem, Ministra da Economia de El Salvador.- Manuel Tovar, Ministro do Comércio Exterior da Costa Rica.- Hector Marroquín, Vice-Ministro da Integração e Comércio Exterior da Guatemala.Após o Simpósio, o Conselho das Américas vai homenagear um seleto grupo de empresas e indivíduos que representam a liderança visionária e o impacto transformador que definem o progresso nas Américas na 30ª edição do BRAVO Business Awards. Os homenageados deste ano vão receber os seguintes prêmios:- O Mercado Livre será homenageado com o Prêmio BRAVO de Empresa de uma Geração. Este prêmio reconhece os 25 anos de inovação revolucionária, liderança de impacto e geração de valor de longo prazo que fizeram do Mercado Livre um símbolo do empreendedorismo latino-americano e a empresa mais valiosa da região. O prêmio será recebido por Ariel Szarfsztejn, presidente de comércio e novo CEO da empresa.- Francisco Gomes Neto, presidente e da CEO da Embraer, receberá o Prêmio BRAVO de Líder Transformacional do Ano por sua liderança excepcional ao conduzir a Embraer por um período de grande transformação e expansão global. Ele posicionou com sucesso a empresa aeroespacial brasileira na vanguarda da aviação sustentável e de tecnologias avançadas de mobilidade.- Luiz R. Vasconcelos, presidente da FedEx América Latina e Caribe, será homenageado com o Prêmio BRAVO de Líder Dinâmico do Ano por promover a inovação, aprimorar a conectividade regional e fortalecer o impacto da FedEx no comércio, na logística e no desenvolvimento econômico nas Américas.- A Corporación Multi Inversiones (CMI) será homenageada com o Prêmio BRAVO de Legado Corporativo, que será recebido por Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente da CMI Foods, e Felipe Bosch Gutiérrez, presidente da CMI Capital. O prêmio reconhece a expansão em 15 países da empresa multigeracional e a promoção de seus negócios de alimentos, projetos de energia limpa e desenvolvimento sustentável em toda a América Latina e nos Estados Unidos.###Em parceria com: CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.Patrocinadores: Amazon, CHUBB Latin America, LLYC, Atlas Renewable Energy, Bank of America, Castillo Hermanos, Moody’s, Salesforce, The AES Corporation, BlackRock, FedEx e Grupo Mariposa.Parceiros de consultoria: McKinsey & CompanyParceiros de mídia: Americas Quarterly, Bloomberg Línea, CNN en Español, El País, Estrategia & Negocios e ExamePara obter mais informações, visite: http://www.as-coa.org/bravo2025 Contatos para a imprensa:Patricia Martínez de Aragón | pmartinezdearagon@llyc.globalLuciana Sabillon | lsabillon@as-coa.orgRelações com a imprensa da AS/COA | mediarelations@as-coa.orgSobre o Council of the AmericasO Council of the Americas (COA) é uma importante organização de comércio internacional. Seus membros compartilham um compromisso em comum com o desenvolvimento econômico e social, os mercados abertos, o estado de direito e a democracia em todo o Hemisfério Ocidental. Os membros do COA são empresas líderes internacionais que representam uma ampla variedade de setores, como bancos e instituições financeiras, serviços de consultoria, produtos de consumo, energia e mineração, manufatura, mídia, tecnologia e transporte.Sobre o BRAVO Business AwardsHá três décadas, o BRAVO Business Awards reconhece a liderança e a excelência em negócios e políticas no Hemisfério Ocidental. A cerimônia de premiação também busca disseminar e inspirar outras organizações e pessoas relevantes no hemisfério para que se tornem agentes de mudanças e permitam que outros continuem construindo o sucesso nas Américas. A cerimônia de premiação é precedida por um Simpósio do Conselho das Américas, que reúne os principais representantes de organizações comerciais e do governo para discutir as questões e tendências nos negócios que mais afetam a região.

