Les biocarburants canadiens progressent malgré une année difficile pour les producteurs : Biofuels in Canada 2025

Croissance de l’utilisation des carburants à faible teneur en carbone et réduction des émissions records, sans nuire à l’abordabilité pour les automobilistes.

VANCOUVER, CANADA, September 22, 2025 / EINPresswire.com / -- L’association Biocarburants avancés Canada a publié aujourd’hui le dixième rapport annuel national sur les marchés canadiens des carburants renouvelables et à faible teneur en carbone de Navius Research, Biofuels in Canada . Reconnus comme l’un des moyens les plus efficaces de réduire les EGE liées au transport, les biocarburants ont atteint un niveau d’utilisation record au Canada.Le rapport fournit un aperçu clair et informé de la consommation, des réductions d’émissions, des répercussions des politiques et des tendances du marché aux niveaux fédéral et provincial. « Les biocarburants transforment les récoltes canadiennes en croissance économique, soutiennent les familles agricoles et les économies rurales, renforcent la sécurité énergétique nationale en diversifiant l’approvisionnement en carburant du Canada, tout en réduisant les EGE », déclare Fred Ghatala, président de l’association Biocarburants avancés Canada.« Le Règlement sur les combustibles propres (RCP) canadien, ainsi que les politiques provinciales complémentaires dans toutes les provinces (à l’exception du Canada atlantique), a joué un rôle central dans la réduction des EGE provenant de l’essence et du diesel. Les résultats de cette année montrent que le leadership politique se traduit par des répercussions concrètes sur la croissance économique, le choix des consommateurs et l’accessibilité financière », ajoute M. Ghatala.Le rapport révèle que la teneur en carburants renouvelables a atteint un niveau record en 2024, l’éthanol approchant le seuil clé de 10 % dans les mélanges et les biocarburants dans le diesel triplant l’objectif fédéral, pour atteindre près de 7 % de teneur renouvelable.Voici d’autres conclusions importantes pour 2025 :- En 2024, la consommation de diesel issu de la biomasse a augmenté de 9 % pour atteindre près de 1,5 G L/an, tandis que celle d’éthanol a augmenté de 6 % pour atteindre 4,2 G L/an.- L’intensité carbone (IC) moyenne des carburants diesel issus de la biomasse est inférieure de 86 % à celle du diesel fossile, et l’IC de l’éthanol est inférieure de 57 % à celle de l’essence.- Depuis 2010, l’utilisation de biocarburants au Canada a réduit les coûts de gros des carburants de 1,25 G$.- En 2024, le Canada a réduit ses EGE de 13,3 MtCO₂, soit plus du double de la réduction enregistrée en 2020.- En 2024, la Colombie-Britannique affichait la plus forte proportion de diesel issu de la biomasse au Canada, avec plus de 31 % en volume.- En 2024, le mélange d’éthanol a permis une économie de 7,4 cents par litre d’essence, tandis que le biodiesel et le diesel renouvelable ont entraîné un surcoût de 2,5 cents par litre de diesel.- Les biocarburants mélangés à l’essence (éthanol) ont réduit les coûts de gros de près de 1,7 G$ en 2024, et de 13,2 G$ depuis 2010.- Les biocarburants mélangés au diesel (diesel renouvelable et biodiesel) ont augmenté les coûts de gros du diesel de 870 M$ en 2024, et de 8,2 G$ depuis 2010. Le mélange de carburants renouvelables dans l’essence et le diesel a permis aux Canadiens de réaliser des économies.- Les avantages liés à la réduction des émissions pour l’éthanol se sont nettement améliorés, avec un coût net « négatif » de 151 $ par tonne (par rapport à 116 $ par tonne en 2023); les coûts des biocarburants à base de diesel sont restés inchangés (257 $).- La consommation d’électricité des véhicules légers a augmenté de 58 % en 2024, après une croissance de 41 % en 2023; les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentaient un sixième des véhicules légers neufs.Les producteurs canadiens ont connu une année particulièrement difficile en raison des subventions accordées par le gouvernement américain, qui continuent d’influencer le flux de carburants renouvelables à la frontière. Les importations américaines constituent la plus grande partie du commerce des carburants renouvelables au Canada, les volumes importés étant six à sept fois supérieurs aux exportations. Plus de 95 % des importations et 80 % des exportations de carburants renouvelables du Canada se font avec les États-Unis, ce qui souligne l’importance d’un environnement politique national favorable.Une politique forte est essentielle pour maintenir la viabilité de la production canadienne, d’autant plus que la plupart des emplois liés aux biocarburants se trouvent dans des régions éloignées et rurales. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont pris des engagements importants en 2025, notamment le lancement du programme fédéral d’incitatifs en faveur des biocarburants . Les provinces ont également pris des mesures pour soutenir le secteur : la Colombie-Britannique a augmenté le taux de mélange de carburant renouvelable dans le diesel, et la Colombie-Britannique et l’Ontario ont introduit des exigences « fabriqué au Canada » pour les taux de mélange minimaux. Ces mesures renforcent la demande pour la production nationale et contribuent à assurer la compétitivité des installations canadiennes.« Les politiques canadiennes en matière de carburants fonctionnent comme prévu. Le RCP a entraîné une augmentation de 11 % de l’utilisation de carburants à faible teneur en carbone en 2024. En Colombie-Britannique, où le gouvernement reconnaît que la norme sur les carburants à faible teneur en carbone est la méthode la plus efficace pour réduire les EGE dans la province, l’utilisation des biocarburants a augmenté de 27 %. Il est important de noter que la réglementation de la Colombie-Britannique en matière de carburants a contribué à stimuler d’importants investissements dans de nouveaux sites de production de diesel issu de la biomasse, qui ont été mis en service en 2024 et 2025 à Vancouver, Prince George et Edmonton, ajoute M. Ghatala. Selon le rapport, le Canada pourrait devenir un leader mondial dans le domaine des carburants durables. La croissance de ce secteur renforcera la résilience de notre économie grâce à la diversification des chaînes d’approvisionnement et à l’établissement de nouvelles relations commerciales. Nous travaillerons directement avec les gouvernements fédéral et provinciaux afin de protéger et de développer le secteur des biocarburants au Canada. »Pour en savoir plus sur l’association Biocarburants avancés Canada et ses membres, rendez-vous au www.advancedbiofuels.ca Demandes de renseignements des médias :

