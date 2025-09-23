ライオンブリッジ ゲーム部門が AI を活用したローカリゼーション ソリューション「Lionbridge Samurai™」を発表

人間を中心に据えたアプローチでゲームのローカリゼーションを変革する新たなソリューション

TOKYO, JAPAN, September 23, 2025 / EINPresswire.com / -- ビデオ ゲーム翻訳大手のライオンブリッジ ゲーム部門が、革新的な技術と人間の専門家による専門性を融合させ、高品質で文化的な背景も考慮したゲームのローカリゼーションを可能とする AI 活用の革新的ゲーム翻訳ツール「 Lionbridge Samurai™ 」をローンチしました。今日のグローバル市場における需要にこたえるため、ローカルな市場で人気を博するためには、効率的なゲーム翻訳が不可欠です。「Lionbridge Samurai」は、それぞれのゲームに特有のスタイルやコンテンツに適応しつつ、文化的なニュアンスにも配慮できる包括的なゲーム翻訳アプローチを提供することで、このニーズに応えます。先進的な大規模言語モデル (LLM) の活用と、人間を中心とした管理手法を組み合わせ、簡略化された LLM 戦略をファインチューニングして、人間の手による TEP (翻訳・編集・校正) を行いながら、より短い納期と大幅なコスト削減を実現するソリューションです。「Lionbridge Samurai は、比類なきゲーム特化カスタマイズ、それぞれのゲームに固有の課題に合わせたプロンプト構造の調整を提供します」と、ニコラス アンダーウッド (ディレクター、ゲーム プロダクト マネージャー) は説明します。「人間を中心に据えて AI を補助的に活用することで、Samurai はゲームのローカリゼーションにおけるコストとスピードを向上させつつ、最高水準の品質を維持し、業界の標準を塗り替えます」Samuraiが他と一線を画す理由の一つが、個別の IP に応じた調整が可能な卓越したカスタマイズ性と、創造力あふれる人間の専門家をプロセスの中心に据えた協働型のワークフローを導入していることです。このアプローチでは、人間の専門家が各プロジェクトの語調、文体、文化的なニュアンスを自在に設定することができるため、自然で没入感のある翻訳が可能となります。マネージング ディレクターのタドール デリールは、「人間を中心とした Samurai のアプローチは、ゲームのローカリゼーションにおけるゲームチェンジャーです」として、次のように続けます。「このモデルは、AI によってこれまでにない速度と効率を実現しながらも、人間の翻訳者が持つ重要な専門知識を置き換えるのではなく、翻訳者を支援し強化する協力者として機能するものです」ライオンブリッジ ゲーム部門は、9 月 25 日から 28 日に千葉市の幕張メッセ 1 ～ 11 ホール、国際会議場、イベントホールで開催される「東京ゲームショウ2025」に出展し、現地で「Lionbridge Samurai」のデモを展示します。お問い合わせや打ち合わせのご予約は、 こちらから ライオンブリッジ ゲーム部門についてライオンブリッジ ゲーム部門は、お客様が思い描いたとおりのゲーム体験を世界中のプレイヤーにお届けするために、当社の優れた各種サービスを通じて開発から販売に至るすべての段階でお客様をサポートいたします。ゲームへの情熱にあふれる世界各地の専門スタッフが、妥協することなくゲームのあらゆる側面を徹底的に追求して最高のゲーム エクスペリエンスの実現をお手伝いいたします。当社のサービスには、ナラティブ デザイン、ゲームのローカリゼーション、吹き替えの収録、字幕、品質保証テスト、プレイヤー サポートなどが含まれます。詳しくは、 https://games.lionbridge.com/ja/ をご覧ください。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.