Consejo Nacional de Drogas Rep. Dom. y La Fundación Un Mundo Libre de Drogas - Acuerdo Educativo Contra Drogas Ilicitas

Consejo Nacional de Drogas Rep .Dom. y La Fundación Un Mundo Libre de Drogas Firman Acuerdo Para Colaborar en Educacion y Prevencion Contra las Drogas Ilicitas

Traficantes de drogas reformados han confesado que hubieran dicho cualquier cosa con tal de hacer que otros les compraran drogas. No te dejes engañar. Necesitas los hechos reales.” — Vidasindrogas.org

SANTO DOMINGO , DISTRITO NACIONAL, DOMINICAN REPUBLIC, September 22, 2025 / EINPresswire.com / -- El Presidente del Consejo Nacional de Drogas ( CND ) de la República Dominicana - Lic. Alejandro de Jesus Abreu y Dr. Bernard Fialkoff Presidente / Fundador del Capítulo de Las Américas y Embajador Global por La Fundación Un Mundo Libre de Drogas ( MLD) Internacional, firmaron una acuerdo entre ambas instituciones para colaborar con educación sobre el peligro y daño de las drogas ilícitas. La Fundación por un Mundo Libre de Drogas Internacional, está dirigida por su Directora Ejecutiva Jessica Hoffman.El acuerdo da prioridad a actividades preventivas, charlas, conferencias, actividades deportivas o de arte, distribución de material educativo, investigacion y compilacion de los resultados de educación y actividades innovadoras, para mejorar los programas de prevención, educación y concienciación en escuelas públicas y privadas.El General Nelson Santos, Director de Relaciones Internacionales por el CND, Director Carlos Manuel Perez González, quien inicio el establecimientooriginal de la línea entre el CND y MLD en 2012, y todos los ejecutivos y staff del CND Dominicano participaron en este evento histórico.Del sector publico participaron ; La Liaison Internacional María Lozada Fialkoff y Director de los Medios Jorge Rodriguez - Los dos miembros de La Fundación por Un Mundo Libre de Drogas, Capítulo Las Américas; El General Edwin Efraín Nájera Castañeda, Director retirado de la Fuerza Aérea de Guatemala y Fundador de Mundo Libre de Drogas Capítulo de Guatemala; y el Lic. Pedro Franklin Valois, Director de la Fundación en Santo Domingo; Lic. Johnny Pichardo Presidente de FUNIPREN junto con sus ejecutivos; Dra. Virginia Laureano Presidente del Colegio Dominicano de Odontólogos y sus ejecutivos; y la Dra. Rosa Daysi Agramonte, Presidente de la Academia Aladome.En 2024, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana registró 962 episodios de drogodependencia. En el Centro de Atención Integral a las Dependencias, en el Hospital Francisco Moscoso Puello, entre 2024-2025, fueron atendidas 4,047 personas; observandose que las sustancias más usadas son cocaína (72.2 %), seguida del crack y la marihuana (50 % cada una) y alcohol (27.8 %). En 2022 se informaron 30,875 personas detenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas por hechos relacionados con sustancias ilícitas, de las cuales el 54.9 % eran jóvenes de entre 18 y 35 años.El Ministerio de Educación junto con el Consejo Nacional de Drogas han lanzado un Protocolo Escolar ante situaciones de sospecha de consumo o tenencia de sustancias psicoactivas. Va dirigido a todos los centros educativos. La Dirección Nacional de Control de Drogas con su Dirección de Orientación Comunitaria ha “impactado” a más de 20,000 jóvenes y niños con actividades preventivas en 2024, con charlas, conferencias, actividades deportivas, distribución de material educativo, etc.El Consejo Nacional de Drogas es el organismo rector de las políticas de prevención contra el uso indebido de drogas. Las funciones principales son asesorar al Poder Ejecutivo en la problemática de las drogas en la República Dominicana: Diseñar, revisar, desarrollar e implementar la estrategia y campaña nacional contra el consumo, distribución y tráfico de drogas; la coordinación de todos los sectores para detener el tráfico ilícito de drogas con la visión de ser una institución proactiva en generar políticas innovadoras e integrales en materia de drogas a nivel nacional e internacional. Su misión consiste en reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas ilícitas.El CND ofrece servicios de – 1. Brindar a las instituciones la asistencia técnica para desarrollar e implementar estrategias efectivas de políticas de drogas que aborden los problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas; 2. Promover la conciencia, el conocimiento y las habilidades relacionadas con el abuso de sustancias, a través de acciones de sensibilización efectivas, con el fin de reducir los riesgos asociados al consumo de drogas y fortalecer la capacidad de profesionales y comunidades para abordar los desafíos relacionados con las drogas de manera informada y proactiva en todos los ámbitos de la sociedad.El Consejo promueve la campaña “ Vive Dominisanamente “. Esta iniciativa innovadora conecta con la juventud mediante podcasts animados y mensajes digitales creativos. Con más de 400,000 reproducciones, busca prevenir el consumo de drogas y contrarrestar influencias negativas en redes y música urbana. El presidente Alejandro Abreu llamó a medios y empresas a sumarse para fortalecer esta prevención.Para mas información contacta - info@consejodedrogasrd.gob.doLa Fundación por un Mundo Libre de Drogas Internacional en Los Angeles es una organización de beneficio público, sin fines de lucro. La Fundacion proporciona, información basada en hechos acerca de las drogas, de modo que cualquiera pueda tomar decisiones informadas y vivir una vida libre de drogas. Mediante una red mundial de voluntarios, se han distribuido 56 millones de folletos educativos en 120 países y se han transmitido anuncios de servicio público de La Verdad sobre las Drogas en 275 estaciones de televisión. Estos materiales y actividades han ayudado a la gente alrededor del mundo a enterarse de los efectos destructivos de las drogas para de esta manera tomar la decisión de no consumirlas.Tarde o temprano, a un joven les ofrecerán drogas. La decisión de consumirlas o no, podría afectar drásticamente esa vida. Es por esto la importancia de saber los hechos sobre las drogas, no opiniones o despliegues publicitarios. La Verdad Sobre las Drogas, un programa multimedia completo, se basa en una verdad perdurable: Cuanto más saben los niños y jóvenes sobre las drogas, menos probable es que las prueben. Todo este conocimiento viene sin costo para cualquier persona, para la escuela o cualquier institución. El Paquete de Educación de la Verdad Sobre las Drogas se ofrece como herramienta para los educadores que enseñan a niños de 11 años y mayores en un salón de clases, para cualquiera que imparta una instrucción de grupo, o en un marco de enseñanza ante la comunidad. En cualquier caso, ya sea con fines educativos o de informacion personal se puede acceder a los recursos descargables y ordenar materiales sin costo alguno en -Website : vidasindrogas.orgEmail : orders@drugfreeworld.org

