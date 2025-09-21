Patronato Nacional de Seguridad Ciudadana y Fundación Un Mundo Libre de Drogas Firman Acuerdo en República Dominicana

Presidente Alfonso Gomez , Dr. Bernard Fialkoff y Ejecutivos Ejecutivos del Patronato de Seguridad Nacional y Mundo Libre de Drogas Patronato de Seguridad Nacional y Mundo Libre de Drogas Firman Acuerdo

Patronato Nacional de Seguridad Ciudadana y Fundación por Un Mundo Libre de Drogas, Capitulo de las Americas Firman Acuerdo -Santo Domingo, República Dominicana

" Tu cuerpo es tu vehículo para el éxito. No intentamos decirte qué hacer con las drogas. Solo queremos que conozcas la verdad sobre ellas y que sepas lo que estás haciendo "” — NFL Great Marsahll Faulk

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, DOMINICAN REPUBLIC, September 20, 2025 / EINPresswire.com / -- El Patronato Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) de la Republica Dominicana y la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, Capítulo Las Américas, filial República Dominicana, formalizaron un trascendental acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y concienciación contra el consumo de drogas en el país.El acto estuvo encabezado por el señor Alfonso Gómez, Presidente del PNSC, y el Dr. Bernard Fialkoff, Presidente / Fundador Fundación por Un Mundo Libre de Drogas, Capítulo Las Américas y Embajador representante de la Fundacion por Un Mundo Libre de Drogas Internacional en Los Angeles, California, EU - dirigida por Directora Ejecutiva Jessica Hoffman.La ceremonia inició con una invocación a Dios a cargo de Hansel González, predicador internacional, quien elevó una oración por la unidad y el éxito de esta alianza en beneficio de la juventud y la sociedad dominicana. La mesa de honor estuvo conformada por destacadas personalidades, entre ellas: Alfonso Gómez, presidente del PNSC; Dr. Bernard Fialkoff Presidente y Fundador de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas Capítulo de las Américas, la Liaison Internacional de la Fundacion María Lozada Fialkoff; Jorge Rodriguez, Director de los Medios de Mundo Libre de Drogas Capítulo de las Américas; General Edwin Efraín Nájera Castañeda, Director retirado de la Fuerza Aéreas de Guatemala y Fundador de Mundo Libre de Drogas Capítulo de Guatemala; Lic. Pedro Franklin Valoy, Director y enlace de la Fundación en Santo Domingo; Fulgencio Marcelino Santos, Director de Reclutamiento; Johan Matos, Director General del PNSC en el Distrito Nacional; José Rodríguez, Director Nacional de Transportación y María Chacón, Subdirectora General de Educación del PNSC.La Fundación por un Mundo Libre de Drogas es una corporación para el beneficio público sin fines de lucro que proporciona a jóvenes y adultos información basada en hechos acerca de las drogas de modo que puedan tomar decisiones informadas y tener una vida libre de drogas. A nadie le gusta que lo sermoneen sobre lo que puede y lo que no puede hacer, en especial a un adolescente. Por lo tanto, se proporciona hechos que permiten a los jóvenes decidir no tomar drogas desde un comienzo. Además, la campaña de La Verdad sobre las Drogas consta de actividades a las que pueden unirse que fomentan una vida sin drogas,estas actividades son simples, eficaces y pueden participar personas de todas las edades.Mediante una red mundial de voluntarios, se han distribuido 56 millones de folletos educativos y se han llevado a cabo decenas de miles de eventos de concientización sobre las drogas en 120 países y se han transmitido anuncios de servicio público de La Verdad sobre las Drogas en 275 estaciones de televisión. Estos materiales y actividades han ayudado a la gente alrededor del mundo a enterarse de los efectos destructivos de las drogas para de esta manera tomar la decisión por sí mismos de no consumirlas.En el mundo se habla mucho acerca de las drogas: en las calles, en la escuela, en Internet y en la televisión. Algunas cosas son ciertas y otras no lo son. Mucho de lo que se escucha acerca de las drogas viene realmente de los que las venden. Traficantes de drogas reformados han confesado que hubieran dicho cualquier cosa con tal de hacer que otros les compraran drogas. Uno no se debe dejar ser engañado. Todos necesitan los hechos reales para evitar engancharses a las drogas y para ayudar a permanecer lejos de ellas.Tarde o temprano (si no ha sucedido ya), a un joven les ofrecerán drogas. La decisión de consumirlas o no podría afectar drásticamente esa vida. Cualquier adicto dirá que nunca esperó que una droga tomara control de su vida o quizá que comenzaron “solo con hierba” y que era “solo algo para hacer” con amigos. Pensaban que podían manejarlo y cuando descubrieron que no podían, era demasiado tarde. Es importante saber los hechos sobre las drogas, no opiniones, despliegues publicitarios o tácticas de miedo.La Verdad Sobre las Drogas, un programa multimedia completo, se basa en una verdad perdurable: cuanto más saben los niños y jóvenes sobre las drogas, menos probable es que las prueben. Todo este conocimiento viene sin costo para ti o para tu escuela. El paquete educativo incluye: Una guía del educador que contiene planes de lecciones, ensayos y tareas para las clases de todo un semestre, todas diseñadas para fomentar la participación del estudiante. El galardonado documental, La Verdad Sobre las Drogas: Gente Real, Historias Reales, presenta a exconsumidores de drogas que sobrevivieron a la pesadilla de la adicción; 24 juegos de la serie de folletos de la Verdad Sobre las Drogas, 12 pósteres de Decían/Mentían. El plan de estudios impreso completo está disponible para educadores o, si lo prefieres, puedes descargar la aplicación de la guía del educador fácil de usar. Todos gratis.El Paquete de Educación de la Verdad Sobre las Drogas se ofrece como herramienta para los educadores que enseñan a niños de 11 años y mayores en un salón de clases, instrucción de grupo o en un marco de enseñanza en la comunidad. Si no impartes clases en sesiones de clase o en grupos de aprendizaje, haz clic aquí para obtener información sobre el plan de estudios en línea de la Verdad Sobre las Drogas o accede a los recursos descargables. Ordenes son posible sin carga - orders@drugfreeworld.orgDurante la celebración, la Fundación entregó a miembros de ambas instituciones placas y certificados de reconocimiento en honor a su ardua labor y entrega en favor de la juventud, tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. Asimismo, se hizo la juramentación oficial de la directiva de la Fundación en el país, consolidando su compromiso con la sociedad dominicana. En el marco del acto, fueron distribuidos libros preventivos bajo el lema: La Verdad Sobre Las Drogas.Mas informacion es posible en fdfwamericas@gmail.com y vidasindrogas.org

Vidas Sin Drogas Estadisticas

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.