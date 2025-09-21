Consejo Nacional de Drogas Dominicano y Mundo Libre de Drogas Internacional Conversatorio con Athletas Jovenes

Lic. Alejandro De Jesus Abreu, Dr. Bernard Fialkoff, General Nelson Santos y Lideres VIPs Lic. Alejandro de Jesus Abreu y Dr. Bernard Fialkoff Presentan Conversatorio Lideres Internacionales Unidos en la Mision de Crear Vidas Fuera de Drogas

El Consejo Nacional de Drogas Republica Dominicana y Mundo Libre de Drogas Internacional Conversan Con Athletas Jovenes Sobre El Peligro de Las Drogas Ilicitas

" Traficantes de drogas reformados han confesado que hubieran dicho cualquier cosa con tal de hacer que otros les compraran drogas. No te dejes engañar. Necesitas los hechos reales."” — Vidasindrogas.org

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, DOMINICAN REPUBLIC, September 20, 2025 / EINPresswire.com / -- El Presidente del Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana - Lic. Alejandro Dr Jesus Abreu y Dr. Bernard Fialkoff Presidente / Fundador del Capítulo de Las Américas y Embajador Global por La Fundación Un Mundo Libre de Drogas Internacional, presentaron sobre el peligro y daño de las drogas ilícitas a jóvenes deportistas. El conversatorio en el Salón Multiuso de la Escuela Mauricio Baez, Sector Villa Juana, tuvo el propósito de fortalecer las acciones de prevención y concientización contra el consumo de drogas en los jóvenes y la comunidad. El General Nelson Santos, Director de Relaciones Internacionales por el CND y su staff organizaron un eventro especial para los invitados.Participaron y fueron reconocidos - Leo Corporan, Fundador del Club Mauricio Báez, “El Marchante”, probablemente el más genuino propulsor deportivo de la historia entre los periodistas Dominicanos; Otros Directores de clubes deportivos; La Liaison Internacional María Lozada Fialkoff y Director de los Medios Jorge Rodriguez - Los dos de La Fundación por Un Mundo Libre de Drogas, Capítulo Las Américas; El General Edwin Efraín Nájera Castañeda, Director retirado de la Fuerza Aérea de Guatemala y Fundador de Mundo Libre de Drogas Capítulo de Guatemala; y el Lic. Pedro Franklin Valoy, Director de la Fundación en Santo Domingoñ Dr. Juan Nunez y la Ejecutiva de la Universidad Católica Nordestana; Presidente Johnny Pichardo junto a sus ejecutivos de FUNIPREN; Dr. Carlos Contreras del Colegio Dominicano de Odontólogos, representando a su Presidente Virginia Laureano; Dra. Rosa Daysi Agramonte Presidente, y ejecutivas Dra. Mary Disla / Dra. Rita Guerrero representando La Academia Aladome; y el Dr. Juan Castillo junto a cinco otros dentistas locales fueron parte del gran grupo..Dr. Fialkoff dió un reconocimiento especial al Director Carlos Manuel Perez González, por su papel al inicio de establecerse la línea entre el CND y MLD en 2012. Su dedicación resultó en el primer acuerdo entre las organizaciones, firmado por Dr. Fidias Aristy - Presidente del CND y Mundo Libre de Drogas.La Fundación por un Mundo Libre de Drogas Internacional con su sede en Los Angeles, está dirigida por su Directora Ejecutiva Jessica Hoffman. La organización de beneficio público, sin fines de lucro, proporciona información basada en hechos acerca de las drogas de modo que cualquiera pueda tomar decisiones informadas y vivir una vida libre de drogas. A nadie le gusta que le digan sobre lo que puede y lo que no puede hacer, en especial a un adolescente. Por lo tanto, se proporciona hechos que permiten a los jóvenes evaluar , para que lleguen a decidir por si mismos no tomar drogas desde un comienzo.Mediante una red mundial de voluntarios, se han distribuido 56 millones de folletos educativos y se han llevado a cabo decenas de miles de eventos de concientización sobre las drogas en 120 países y se han transmitido anuncios de servicio público de La Verdad sobre las Drogas en 275 estaciones de televisión. Estos materiales y actividades han ayudado a la gente alrededor del mundo a enterarse de los efectos destructivos de las drogas para de esta manera tomar la decisión de no consumirlas.En el mundo se habla mucho acerca de las drogas: en las calles, en la escuela, en Internet y en la televisión. Algunas cosas son ciertas y otras no lo son. Mucho de lo que se escucha acerca de las drogas viene realmente de los que las venden. Traficantes de drogas reformados han confesado que hubieran dicho cualquier cosa con tal de hacer que otros les compraran drogas. Todos necesitan los hechos reales para evitar engancharses a las drogas y permanecer lejos de ellas.Tarde o temprano (si no ha sucedido ya), a un joven les ofrecerán drogas. La decisión de consumirlas o no, podría afectar drásticamente esa vida. Cualquier adicto dirá que nunca esperó que una droga tomara control de su vida , que comenzaron “solo con hierba” y que era “solo algo para hacer” con amigos. Pensaban que podían manejarlo y cuando descubrieron que no podían, era demasiado tarde. Es por esto la importancia de saber los hechos sobre las drogas, no opiniones o despliegues publicitarios .La Verdad Sobre las Drogas, un programa multimedia completo, se basa en una verdad perdurable: Cuanto más saben los niños y jóvenes sobre las drogas, menos probable es que las prueben. Todo este conocimiento viene sin costo para cualquier persona , para la escuela o cualquier institución . El paquete incluye: Una guía del educador que contiene planes de lecciones, ensayos y tareas para las clases de todo un semestre, diseñadas para fomentar la participación del estudiante ( también descargable en linea), el galardonado documental, La Verdad Sobre las Drogas - el cual presenta a ex consumidores de drogas que sobrevivieron a la pesadilla de la adicción, más 24 juegos de la serie de folletos de la Verdad Sobre las Drogas y 12 pósteres de Decían/Mentían.El Paquete de Educación de la Verdad Sobre las Drogas se ofrece como herramienta para los educadores que enseñan a niños de 11 años y mayores en un salón de clases, para cualquiera que imparta una instrucción de grupo, o en un marco de enseñanza ante la comunidad. En cualquier caso , ya sea con fines educativos o de informacion personal se puede acceder a los recursos descargables y ordenar materiales sin costo alguno en el Website : vidasindrogas.org Email : orders@drugfreeworld.orgPara más informacion: fdfwamericas@gmail.com

