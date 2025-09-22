OutIn präsentiert Mino: Die kleinste tragbare Espressomaschine der Welt

OutIn Mino Portable Electric Espresso Machine

BERLIN, GERMANY, September 22, 2025 / EINPresswire.com / -- OutIn, die Pioniermarke, die den mobilen Kaffeegenuss neu definiert, stellt heute ihr neuestes Highlight vor: Mino, die bislang kleinste tragbare Espressomaschine der Welt. Entwickelt für Entdecker, Kreative und Kaffeeliebhaber unterwegs, liefert Mino kompromisslose Barista-Qualität – ob auf dem Gipfel eines Berges, mitten in der Wüste oder bei jedem Abenteuer in der Wildnis.Mit gerade einmal 67 × 195 mm passt Mino mühelos in jeden Rucksack oder sogar in die Jackentasche und verkörpert damit OutIns Vision: „Built small for big adventure.“Ultimative PortabilitätFür alle, die keine Abstriche machen wollen: Mino vereint Taschenformat mit modernster Technologie. Mit einem 9.000-mAh-Akku bereitet sie bis zu sechs Espressi mit kaltem Wasser – oder mehr als 500 Tassen mit heißem Wasser – pro Ladung zu. Dank USB-C-Schnellladefunktion lässt sich der Akku in nur 45 Minuten von 20 % auf 80 % aufladen – so ist guter Kaffee stets in Reichweite.Ultimativ OutdoorMino ist für extreme Bedingungen geschaffen: von frostigen -15 °C im Hochgebirge bis zu 45 °C Wüstenhitze, und das bis auf 5.000 Meter Höhe. Der intelligente Chip sorgt überall für stabile Brühprozesse. Mit IP67-zertifiziertem Wasser- und Staubschutz sowie einem rutschfesten, robusten Design ist Mino der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer.Ultimative ExtraktionIm Inneren steckt modernste Pumpentechnologie mit bis zu 22 BAR Druck, kombiniert mit einem präzisen PID-Heizsystem, das in weniger als 149 Sekunden die ideale Brühtemperatur von 93,3 °C erreicht. Das Ergebnis: ein vollmundiger, cremiger Espresso mit reichhaltiger Crema – jedes Mal.Gefertigt aus lebensmittelechtem Edelstahl und einem BPA-freien Tritan™-Becher, garantiert Mino sauberen, sicheren und langlebigen Kaffeegenuss – auch unter härtesten Bedingungen. Ein 10–12g-Siebträger ermöglicht zudem intensivere Extraktionen und erfüllt damit die Ansprüche echter Kaffee-Enthusiasten.Kaffeegenuss neu definiert„Die Mission von OutIn ist es, Grenzen zu überschreiten und neu zu definieren, wo und wie Kaffee genossen werden kann“, sagt Sandro Roth, Markenbotschafter von OutIn. „Mit Mino haben wir modernste Brühtechnologie in die kleinste Espressomaschine der Welt gepackt. Sie ist kompakt im Format, aber kompromisslos im Geschmack – entwickelt, um Kaffeeliebhaber zu inspirieren, über alle Grenzen hinaus zu brühen.“Die OutIn Mino ist ab sofort für 199,99 USD zur Vorbestellung auf der offiziellen OutIn-Website erhältlich Außerdem sucht OutIn derzeit nach internationalen Partnern – weitere Infos hier: https://www.jotform.com/form/230711641057145

