Rentrée scolaire 2025: La Fondation La Colombe renforce la campagne Kit Scolaire Pour Tous avec la rentrée 2025

kit scolaire, renter scolaire 2025 kits scolaires, rentee scolaire 2025 La présidente de la fondation, Maman Hamida, lors de la 6iem editions de distribution de kits scolaires.

La Fondation La Colombe inaugure son Complexe scolaire et renforce la campagne ‘Kit Scolaire Pour Tous’ pour une éducation équitable en RDC.

Chaque enfant qui accède à l’école retrouve la dignité de rêver, la force de croire en son potentiel et l’opportunité d’écrire sa propre histoire” — Mme Hamida Chatur Kamerhe, Présidente Nationale de la Fondation La Colombe

KINSHASA, CONGO-KINSHASA, September 19, 2025 / EINPresswire.com / -- ARTICLERentrée scolaire 2025 : La Fondation La Colombe lance le Complexe scolaire et renforce la campagne Kit Scolaire Pour Tous Chaque mois de septembre, des millions d’enfants dans le monde reprennent le chemin de l’école, un moment décisif qui symbolise le renouveau, l’espérance et le droit fondamental à l’éducation. En République Démocratique du Congo (RDC), où selon l’UNESCO près de 7 millions d’enfants restent encore en dehors du système scolaire chaque année, la rentrée est pour beaucoup d’élèves une période d’incertitude. Le manque de moyens, notamment en fournitures scolaires, demeure l’un des obstacles majeurs à la scolarisation.C’est dans ce contexte que la Fondation La Colombe Œuvres Sociales RDC a lancé et continue sa grande campagne « Kit Scolaire Pour Tous », une initiative qui veut briser les barrières de l’inégalité et donner à chaque enfant une chance équitable de réussir.Au cours de la dernière édition, nous avons distribué 18 000 kits scolaires dans les provinces de Kikwit, Masimanimba et Sémé Banza. Ces kits contiennent le nécessaire pour apprendre dans la dignité et avec confiance : cahiers, stylos, ardoises et autres fournitures essentielles. Derrière chaque kit, c’est un enfant qui retrouve le sourire, un parent qui respire et une communauté qui espère.Dans la même dynamique, la Fondation a marqué cette rentrée par un événement majeur : l’inauguration du Complexe scolaire La Colombe, une école construite pour offrir aux enfants un environnement d’apprentissage moderne, sécurisé et adapté. Ce complexe scolaire est une réponse concrète au défi de l’accès à une éducation de qualité, et reflète la vision de la Fondation : investir durablement dans le savoir pour transformer l’avenir.Notre vision est claire : l’éducation est la clé du développement de la RDC. Alors que le monde entier célèbre la rentrée scolaire en septembre, nous voulons rappeler que chaque enfant congolais doit avoir le droit de s’asseoir en classe, avec les mêmes chances que les autres. La campagne « Kit Scolaire Pour Tous » ne s’arrête pas à une simple action ponctuelle, elle est un mouvement continu pour bâtir un avenir meilleur.Comme l’a affirmé Mme Hamida Chatur Kamerhe, Présidente et Fondatrice de la Fondation La Colombe Œuvres Sociales RDC :« Investir dans l’éducation, ce n’est pas seulement répondre à un besoin immédiat, c’est bâtir l’avenir de toute une nation. Chaque enfant qui accède à l’école retrouve la dignité de rêver, la force de croire en son potentiel et l’opportunité d’écrire sa propre histoire. Avec le Complexe scolaire La Colombe, nous franchissons une étape supplémentaire : offrir un lieu d’excellence, où se forment les citoyens et les leaders de demain. »Nous adressons notre profonde gratitude à nos partenaires, et tout particulièrement à RawBank, dont l’appui exceptionnel a été déterminant pour la réussite de la campagne Kit Scolaire Pour Tous. Nous remercions également nos bénévoles ainsi que toutes les bonnes volontés qui nous accompagnent dans cette mission. Grâce à vous, la Fondation La Colombe continue de transformer des vies. Toutefois, le chemin reste encore long : tant qu’un seul enfant sera privé d’école par manque de fournitures ou d’infrastructures, notre engagement ne pourra s’arrêter.Contact mediaNancy Lutonadiocontact@fondation-lacolombe.orgCommunictaion la Fondation la ColombeÀ propos de la Fondation La ColombeFondée en 2004 par Mme Hamida Chatur Kamerhe, la Fondation La Colombe est une organisation humanitaire indépendante basée en République Démocratique du Congo. Elle œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables à travers des actions en faveur de l’éducation, de l’environnement, de l’autonomisation des femmes et du développement communautaire. La Fondation met un point d’honneur à promouvoir un développement durable, inclusif et solidaire, en s’appuyant sur des partenariats nationaux et internationaux. Depuis sa création, elle s’engage à réduire les inégalités sociales et à favoriser un avenir meilleur pour les communautés congolaises.

