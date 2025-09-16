UN GLOBAL COMPACT NETWORK DRC : COCKTAIL ANNUEL DES CHEFS D’ENTREPRISES

Le UN Global Compact RDC a organisé son Cocktail Annuel des Chefs d’Entreprises UN Global Compact RDC a organisé son Cocktail Annuel des Chefs d’Entreprises Jessica WEMBE, Directrice executive de UN GLOBAL COMPACT NETWROK DRC

KINSHASA, KINSHASA, CONGO-KINSHASA, September 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Le UN Global Compact RDC a organisé son Cocktail Annuel des Chefs d’Entreprises sous le thème :« Climat des affaires en période de turbulence sécuritaire : résilience et leadership du secteur privé », à Kinshasa, le vendredi 12 septembre 2025 au Fleuve Congo Hôtel.Un rendez-vous majeur qui réunit les dirigeants d’entreprises publiques et privés, les hauts responsables publics, les partenaires internationaux et le corps diplomatique.1. ContexteDans un environnement marqué par l’instabilité sécuritaire, la pression inflationniste et les défis structurels, le climat des affaires en République Démocratique du Congo reste fragile malgré les efforts entrepris. Le gouvernement poursuit d’importantes réformes pour renforcer l’attractivité du pays, mais les résultats peinent encore à répondre aux attentes du secteur privé.Dans ce contexte, le UN Global Compact Network RDC souhaite créer un espace de dialogue stratégique à haut niveau à travers son Cocktail Annuel des Chefs d’Entreprise , transformé cette année en un dîner d’influence, pour catalyser des dynamiques collectives autour de la résilience et de l’amélioration du climat des affaires.2. Objectifs Stratégiques de l’ÉvénementÀ travers ce cocktail, le UN Global Compact RDC a poursuivi plusieurs objectifs :• Renforcer le dialogue entre les acteurs publics, privés et internationaux autour des enjeux liés au climat des affaires.• Explorer des leviers de résilience pour les entreprises opérant en contexte instable.• Évaluer l’impact réel des réformes gouvernementales sur l’environnement des affaires.• Identifier des recommandations concrètes et proposer des pistes de collaboration opérationnelle.• Positionner le UNGC RDC comme catalyseur de transformation durable et plateforme de convergence.3. Temps forts de l’événementLe programme de la soirée s’est articulé autour de plusieurs moments clés :• Panel stratégique d’une heure et demie, avec la modération de Mme Jessica Webe, Directrice exécutive du UNGC RDC, le panel a eu la participation de :o M. DAMIEN MAMA, représentant du UNDP en RDC,o M. Tarik Lefriyekh, Directeur Général de RAWSUR;o Mme Rachel Pungu, Directrice générale de l’ANAPI ;o M. Etienne Saada, Directeur Général de BRALIMA ;o M. Jean Philippe Waterschoot, Directeur Général de TEXAF.• La remise de certificats aux nouveaux membres du UNGC RDC• La diffusion d’une capsule vidéo des membres du conseil d’administration du UN global Compact RDC, mettant en avant leur engagement au sein du réseau.• Un conte symbolique sur l’engagement des entreprises pour le développement durable.• Un dîner d’échanges et de réseautage, clôturant la soirée dans un esprit de convivialité et de partenariat.• L’accompagnement de HORIZON COMMS , en tant qu’agence de relations publiques et de communication4. Résultats du CocktailÀ l’issue de cette rencontre, plusieurs acquis ont été enregistrés :• Formulation de recommandations prioritaires pour améliorer le climat des affaires en RDC ;• Engagements de collaboration entre parties prenantes ;• Élaboration d’une feuille de route pour un dialogue public-privé continu ;5. À propos du UN Global Compact RDCLe Réseau du Pacte Mondial des Nations Unies en RDC est la plus grande initiative de durabilité des entreprises dans le pays. Il accompagne les entreprises et organisations dans l’intégration des 10 Principes universels du Pacte Mondial relatifs aux droits humains, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption, tout en contribuant à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

