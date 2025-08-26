6e édition de « Kits Scolaires pour Tous » : La Fondation La Colombe offre 18 000 kits et 18 000 avenirs en RDC

6iem Distribution des kits scolaire 2025 Distributions des kits scolaires 2025 kits scolaires 2025

La Fondation La Colombe distribue 18 000 kits scolaires en RDC, offrant des outils concrets pour favoriser la réussite éducative et l'égalité des chances.

KINSHASA, CONGO-KINSHASA, August 26, 2025 / EINPresswire.com / -- 6e Édition de « Kits Scolaires pour Tous » : La Fondation La Colombe transforme l’accès à l’éducation en RDC avec 18 000 Kits pour 18 000 AvenirsLa Fondation La Colombe, acteur majeur du développement communautaire en RDC, vient de lancer une campagne d’envergure nationale visant à distribuer 18 000 kits scolaires aux enfants défavorisés dans les provinces du Bandundu, du Kasaï et du Haut-Katanga. Cette opération inédite sur le territoire national est menée avec rigueur logistique, cœur humanitaire et une vision claire : faire de l’éducation un droit accessible, partout, pour tous.Plus de 4 millions d’enfants congolais sont privés d’école selon l’UNESCO, l’initiative de La Fondation La Colombe se positionne comme une réponse concrète et urgente à une crise éducative persistante, trop souvent reléguée au second plan.« Ce que nous offrons ne se résume pas à un simple sac rempli de fournitures scolaires. C’est bien plus que cela : c’est une promesse profonde de dignité, un véritable pont tendu vers un avenir plein d’espoir et de possibilités. Chaque enfant mérite d’avoir un point de départ juste et équitable dans la vie, car c’est là que naissent les chances de réussite et de réalisation de soi.», déclare Madame Hamida Chatur Kamerhe la Présidente de La ColombeUne campagne soutenue par une logistique nationale et des valeurs fortes• Plus de 18 000 kits prêts et dispatchés depuis les hubs de Kinshasa• Distribution assurée avec l’appui d’équipes terrain, de bénévoles locaux et d’établissements scolaires partenaires• Focus prioritaire sur les zones rurales, là où l’abandon scolaire est le plus critique• Une campagne portée par les valeurs de dignité, d’équité, de solidarité active et d’humanitéCette action a généré une mobilisation sans précédent, avec un maillage territorial sur plus de 30 localités. Les images de terrain montrent des enfants recevant leurs kits avec fierté et émotion, entourés d’enseignants, de parents et d’acteurs communautaires engagés.La Colombe mène cette campagne depuis 6 ans et souhaite continuer à la faire vivre en s’ouvrant à des partenariats avec divers acteurs. Avec cette initiative, La Colombe continue d’instaurer un rendez-vous annuel à fort impact éducatif.Contact mediaNancy Lutonadiocontact@fondation-lacolombe.org+243 844 353 128Instagram | Facebook | YouTube : Fondation La Colombe Œuvres Sociales RDCÀ propos de la Fondation La ColombeFondée en 2004 par Mme Hamida Chatur Kamerhe, la Fondation La Colombe est une organisation humanitaire indépendante basée en République Démocratique du Congo. Elle œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables à travers des actions en faveur de l’éducation, de l’environnement, de l’autonomisation des femmes et du développement communautaire. La Fondation met un point d’honneur à promouvoir un développement durable, inclusif et solidaire, en s’appuyant sur des partenariats nationaux et internationaux. Depuis sa création, elle s’engage à réduire les inégalités sociales et à favoriser un avenir meilleur pour les communautés congolaises.

