YesPablo adopta las inspecciones de vehículos con IA de DriveX para entregas y devoluciones más transparentes

Taking a photo of a car with DriveX Taking photo of a VIN code with DriveX

YesPablo adopta DriveX: inspecciones con IA para entregas y devoluciones más transparentes, menos disputas y mejor control de daños, costos y depreciación.

TALLINN, HARJUMAA, ESTONIA, September 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- YesPablo es un proveedor innovador de soluciones flexibles de renta de vehículos para conductores de aplicaciones de movilidad. Fundada en 2021, la empresa surgió de Planet42, un actor relevante en suscripción de autos en Sudáfrica. A inicios de 2025, YesPablo adoptó el software de inspección de vehículos con inteligencia artificial de DriveX Technologies para reducir costos de reparación, mejorar la recuperación de daños y ganar mayor visibilidad del estado y la depreciación de su flota.

Cómo YesPablo incorpora la IA a sus operaciones

“Con entregas y devoluciones diarias, necesitábamos una solución que agilizara la documentación del estado del auto, que escalara con nuestras operaciones y que entregara reportes objetivos en los que nuestros equipos pudieran confiar”, dijo Markus Remmet, CEO de YesPablo.

YesPablo lo consigue con las inspecciones de DriveX, que aportan evidencia confiable tanto para la empresa como para sus clientes a fin de confirmar el estado del vehículo y resolver reclamaciones por daños después de cada renta.

YesPablo solicita a sus clientes que envíen fotos guiadas con DriveX. Estas inspecciones generan reportes que ayudan al equipo a verificar daños, fugas de líquidos, desgaste de llantas, alertas en el tablero y documentos faltantes. DriveX también resulta valioso para detectar problemas entre el mantenimiento y las revisiones periódicas. “DriveX nos da la evidencia visual y la consistencia que necesitamos para mitigar el riesgo de daños y gestionar la depreciación de forma proactiva”.

La IA está acelerando la movilidad en México

En México, operadores de suscripción y renta están reduciendo los tiempos de entrega de horas a minutos, mejorando la prevención de pérdidas y creando historiales de vehículos ricos en datos que respaldan una mejor fijación de precios, la tramitación de reclamaciones de seguros y la reventa. Los registros visuales estandarizados reducen la ambigüedad, lo que permite decisiones más rápidas y una mayor confianza del cliente.

“El ecosistema automotriz de México está evolucionando a gran velocidad. Hay cerca de 38 millones de vehículos en circulación, pero solo alrededor del 30% está asegurado, lo que significa que muchas reparaciones se realizan de manera independiente o por cuenta propia. Las flotas y los talleres están recurriendo a IA práctica para eficientar la documentación de vehículos y la evaluación de daños”, afirmó Rauno Sigur, CEO de DriveX Technologies. “Al implementar inspecciones impulsadas por IA en sus entregas de autos, YesPablo está estableciendo un nuevo estándar de transparencia y eficiencia”.

Lo que significa para YesPablo

Con DriveX, el equipo de YesPablo toma fotos guiadas en el lote, recibe verificaciones de calidad instantáneas y marca cualquier daño directamente sobre las imágenes. La visión por computadora mapea cada panel del vehículo, identifica la posición del auto y coloca sello de fecha y hora en cada captura. El sistema compila un reporte claro de condición con severidad, fecha y hora y metadatos de ubicación, que se puede compartir con un clic mediante enlace o PDF. Esto garantiza que cada inspección quede registrada en un registro de auditoría inmutable, listo para cumplir con procesos regulatorios. El resultado: entregas más rápidas, menos disputas y un control más preciso de los valores residuales.

