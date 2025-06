Endine Pipedrive'i tippjuht liitub DriveXiga müügijuhina, et kiirendada globaalset kasvu

Gustavo DriveXi kontori maja ees Gustavo oma tütrega

Tehnoloogiafirma DriveX, mis arendab AI-põhist sõidukite inspekteerimise tarkvara, palkas Pipedrive'i endise tippjuhi.

TALLINN, HARJUMAA, ESTONIA, June 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tehnoloogiafirma DriveX, mis arendab AI-põhist sõidukite inspekteerimise tarkvara, palkas Pipedrive'i endise tippjuhi. Gustavo Bianco juhtis Pipedrive’i müügimeeskonda ajal, mil Pipedrive kasvas ükssarvikuks ja ettevõttest sai globaalne edulugu. Nüüd otsustas ta investeerida oma teadmised ja oskused Eesti järgmise põlvkonna ettevõttesse, mis ühtiks tema enda väärtuste ja huvidega.

Gustavol on üle 10 aasta kogemust ärilt-ärile tarkvara müügijuhtimises ning ta on juht, kes on viinud ellu Pipedrive'i, Nutshelli ja Restreami laienemist üle maailma. Tema spetsialiteet on müügitulu kasvatamine ja klientide edu tagamine kiiresti skaleerivates tehnoloogia ettevõtetes. Bianco ühinemine DriveXiga on ettevõtte jaoks märkimisväärne moment, mis ajastati hästi - asutajad on esimesed tehingud uutelt kontinentidelt juba võitnud ning valmistutakse kiireks kasvuks suurema müügitiimiga.

„Arendame DriveXis tehnoloogiat, millega kaotada pettused ja raiskamine sõidukite kindlustuses ja remondis,” ütles Rauno Sigur, DriveXi tegevjuht ja kaasasutaja. Meie missiooni edukas elluviimine on võimalik ainult A-kategooria tegijatega ja Gustavo on sellest parim näide. Ta on tõeline autohuviline ja professionaal, kes on näinud ja teinud: kuidas sünnivad edulood tarkvarateenuste rahvusvahelisel areenil. Oleme põnevil, et saame koos vallutada Ameerika ja Kagu-Aasia kontinendid.”

Turuliidriks tõusmine Eesti DNA-ga

Võtmetähtsusega värbamine peegeldab aga ka laiemat trendi: Eesti talentide naasmist kodumaistesse ettevõtetesse. Pärast aastaid rahvusvahelistes idufirmades juhtivatel ametikohtadel töötamist ütleb Bianco, et teda tõmbas tagasi Eesti unikaalne idufirmade ökosüsteem ja töökultuur.

„Olen aastaid töötanud rahvusvahelistes ettevõtetes, aga Eesti ökosüsteem on lihtsalt teistsugune. See on sihikindel, missioonipõhine ja väärtustab inimesi,” ütles Bianco. „Inimesed võtavad oma töö eest suurt vastutust. See ei ole lihtsalt numbrite tagaajamine, vaid millegi püsiva loomine koos inimestega, kellega on tõeliselt meeldiv töötada.”

Erinevatele töökultuuridele mõeldes märgib ta: „Väärtustele orienteeritud kultuuris ei jää inimesed tööle ainult palga pärast – nad jäävad, sest missioon ja inimesed on tõesti olulised.” Bianco sõnul on „aeg anda tagasi ökosüsteemile, mis andis mulle kõik. See ei ole lihtsalt uus peatükk, see on justkui täisringi moment.”

Eesmärgile ja vastupidavusele rajatud müügifilosoofia

Pipedrive'is juhtis Bianco kogu müüki ja aitas nullist üles ehitada klienditeeninduse ning edendas oluliselt klientide lojaalsust ja konversiooni. Muuseas oli ta oma tööaja jooksul tunnistajaks 10-kordsele tulude kasvule. Nutshellis ja Restreamis ehitas ta samuti nullist üles müügi ja klienditeeninduse meeskonnad ning protsessid.

Bianco müügifilosoofia põhineb empaatial ja vastupidavusel: „Müük on 80% ulatuses tagasilöögid. Edu saavutamiseks on vaja „miks”, põhjust, mis on suurem kui number. Olen alati oma meeskondadele öelnud: ärge müüge iga hinna eest – olge asjakohased, olge ausad ja uskuge tootesse,” ütles ta. „DriveXis ma mitte ainult ei usu sellesse, mida müüme, vaid ma kasutaksin seda ise.”

Miks DriveX?

DriveXi missioon digitaliseerida ja automatiseerida sõidukite ülevaatuseid kõnetas Biancot nii professionaalsel kui isiklikul tasandil.

„Esiteks, ma olen autohuviline. Aga veelgi enam olen ma inimene, kes ei salli aja raiskamist. Nägin potentsiaali säästa tarbijate aega ja parandada kindlustusfirmade ja klaasiparanduse ettevõtete töövooge, mis mulle kohe meeldis,” selgitab ta. „Toode on maailma tippklass, probleem on reaalne ja meeskond on väga ühtne.”

Müügijuhina on Bianco lühiajaline eesmärk tugevdada DriveX’i turuliidri positsiooni Euroopa tuuleklaasi kahjutuvastuse nišis. Pikemas perspektiivis keskendutakse DriveXi väärtuspakkumise laiendamisele keskseks platvormiks. Tarvis on lahendusi, mis haldab tervet sõidukite elutsüklit, alates ostust ja registreerimisest kuni kindlustusjuhtumite ning lammutamiseni.

„AI on järgmine tööstusrevolutsioon,” lisas Bianco. „Ettevõtted, kes ei kohane, jäävad maha. DriveXis me mitte lihtsalt ei kohane, vaid näitame suunda.”

