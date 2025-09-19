Hub Affiliations Triunfa nos Affiliate Leaders Awards 2025: Anna Maria Baccaro Affiliate Content Manager of the Year

Anna Maria Baccaro - Affiliate Leaders Awards Premio Affiliate Leaders Awards

LISBONA, PA, PORTUGAL, September 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Hub Affiliations reafirma o seu papel de liderança no panorama internacional do marketing de afiliados. Nos Affiliate Leaders Awards 2025 , realizados de 16 a 18 de setembro na prestigiada MEO Arena em Lisboa, a nossa Editorial Strategist, Anna Maria Baccaro, foi premiada como “Affiliate Content Manager of the Year”.Este reconhecimento destaca a sua capacidade de liderar estratégias editoriais inovadoras, criativas e orientadas para resultados, que contribuíram de forma decisiva para o crescimento e posicionamento da Hub Affiliations como referência no setor.Affiliate Leaders Awards 2025: Um Referencial para o SetorOrganizados pela SBC Events, os Affiliate Leaders Awards são um dos eventos mais prestigiados a nível mundial para a indústria de afiliados, iGaming e marketing de performance. Este ano, o evento contou com a participação de mais de 600 líderes e profissionais, celebrando a excelência em 24 categorias que reconhecem não apenas as empresas mais inovadoras, mas também os talentos individuais que fazem a diferença no trabalho diário.Receber um prêmio neste contexto significa ser reconhecido como uma referência internacional — um testemunho de qualidade, profissionalismo e visão, consolidando a Hub Affiliations como líder incontestável do setor.A nossa Anna Maria Baccaro comentou após o evento:“Este prêmio representa um momento especial na minha carreira. Cada projeto editorial que realizo nasce da colaboração e do diálogo constante com uma equipa extraordinária. Acredito que a força do conteúdo não reside apenas na criatividade, mas também na capacidade de criar valor para os utilizadores, afiliados e nossos parceiros comerciais. Dedico este reconhecimento a toda a família Hub Affiliations: sem a sua confiança e paixão, nada disto seria possível.”Agradecimento Especial aos Nossos Principais ParceirosEste sucesso não teria sido possível sem o apoio dos nossos principais parceiros, Grupo Lottomatica e Bet365, cuja colaboração e confiança são fundamentais no nosso percurso de crescimento e na criação de valor para utilizadores e afiliados.Conquistas da Hub AffiliationsA vitória nos Affiliate Leaders Awards soma-se a uma série de marcos alcançados pela Hub Affiliations, confirmando um crescimento contínuo e uma liderança cada vez mais sólida no panorama europeu. Entre os principais reconhecimentos:Rising Star – iGB Affiliate Awards 2025Best Affiliate Sportsbook – Sigma Africa Awards 2025Finalista na categoria Best Sports Affiliate – Sigma Americas Awards 2025Afiliado de Apostas Desportivas – EGR Italy Awards 2024Afiliado do Ano – EGR Italy Awards 2024Estes prémios refletem a estratégia vencedora da Hub Affiliations, baseada em três pilares fundamentais: inovação tecnológica, centralidade do conteúdo e transparência nas relações com afiliados e parceiros. O percurso de crescimento é reforçado por parcerias estratégicas, incluindo a aquisição da participação majoritária na plataforma internacional Sporticos , um acordo multimilionário que redefine os limites do marketing de afiliados, e o aumento da participação na Nyce International para 12,79%, confirmando uma visão focada na consolidação e expansão.Outros Vencedores em LisboaA noite em Lisboa contou ainda com outros premiados de excelência no setor. A lista completa dos vencedores dos Affiliate Leaders Awards 2025 pode ser consultada aqui: https://sbcevents.com/affiliate-leaders-awards/#winners

