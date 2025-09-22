Música e letras de música: 'Crazy For You', música romântica e love song de Nozomi Kitay, ouvir 09-2025

SETAGAYA, TOKYO, JAPAN, September 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- A cantora e compositora de R&B Nozomi Kitay, que conquistou sucesso viral com faixas como Moshi Moshi (feat. 百足) no TikTok e entrou nas paradas da Billboard, lançou o single digital Crazy For You em 19 de setembro de 2025.

A faixa combina fofura e elementos cativantes em uma love song no estilo Hip-hop/Pop. A música expressa diretamente o sentimento de “não querer ser manipulado pela pessoa que ama, mas não conseguindo evitar e já estando completamente envolvido”, retratando os encantos de um coração apaixonado. A produção e o arranjo foram realizados por GAL D, responsável pelo sucesso de streaming Moshi Moshi, criando uma nova colaboração com Nozomi Kitay.

O mais recente lançamento de Nozomi Kitay, Fifty Fifty, ultrapassou 200 mil reproduções em streaming e entrou em várias playlists importantes do Apple Music, registrando grande sucesso.

Perfil de Nozomi Kitay

Natural de Fukuoka e atualmente residindo em Tóquio, Nozomi Kitay é cantora e compositora de R&B. Ela produz suas próprias músicas e conteúdo em vídeo, promovendo sua carreira musical por meio de redes sociais e apresentações ao vivo.

Em 2023, iniciou suas atividades como Nozomi Kitay, lançando o primeiro single Never Go Back em 22 de fevereiro. Em 24 de janeiro de 2024, lançou Moshi Moshi (feat. 百足). Desde dezembro de 2023, antes do lançamento oficial, a faixa viralizou no TikTok com vídeos de dança, sendo posteriormente selecionada como TikTok Viral Songs em vários países e alcançando as paradas da Billboard, atraindo grande atenção.

Em 2 de março de 2025, realizou seu primeiro show solo, BE THE ONE, com sucesso. Atualmente, o total de reproduções em streaming ultrapassa 300 milhões.

Contas de Nozomi Kitay:

YouTube: https://www.youtube.com/@nozomikitay

X (antigo Twitter): https://x.com/nozomikitay

Instagram: https://www.instagram.com/p/DBJGX99Sn5X/?img_index=1

TikTok: https://www.tiktok.com/@nozomikitay

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.