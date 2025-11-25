¡Se proyectará en cines de México y del mundo el concierto 25 y 20 aniversario de la banda Perfume en Tokyo Dome

Perfume ZO/Z5 Anniversary "Nebula Romance" Episode TOKYO DOME in Cinema ¡Evento Confirmado!

MINATO-KU, TOKYO, JAPAN, November 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- El 25º aniversario de la formación de Perfume y el 20º aniversario de su debut oficial culminaron con un concierto especial de dos días en el Tokyo Dome: Perfume ZO/Z5 Anniversary “Nebula Romance”. Episode TOKYO DOME. La actuación del 23 de septiembre (martes), el segundo día del espectáculo, se proyectará en cines de México y del mundo.

Este regreso al escenario de Tokyo Dome después de 5 años, fue una presentación cuidadosamente elaborada que reflejó el amor hacia sus fans y la trayectoria recorrida por el grupo, conmoviendo profundamente al público.

El 21 de septiembre, fecha del 20º aniversario de su gran debut y víspera del espectáculo, Perfume anunció que entraría en “cold sleep” a partir de 2026. Este fue, por tanto, el último concierto antes de esa pausa, y su energía podrá revivirse ahora en salas de cine de todo Japón y del extranjero.

Perfume ha declarado en diversas ocasiones que los conciertos son el núcleo de todas sus actividades. El público podrá disfrutar en la gran pantalla de la emoción de aquella noche inolvidable que quedará grabada en la historia del grupo.

Sitio oficial de Perfume ZO/Z5 Anniversary “Nebula Romance" Episode TOKYO DOME:

https://www.perfume-web.jp/20x25-anniversary/tokyodome/



【Detalles del Evento】

Título:

Perfume ZO/Z5 Anniversary “Nebula Romance” Episode TOKYO DOME in Cinema



Fecha y hora:

▶Mexico City, Tlalnepantla de Baz, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puebla, Toluca

Sábado 6 de diciembre de 2025, a las 13:00 (CST)

▶Tijuana

Sábado 6 de diciembre de 2025, a las 11:00 (PST)



Lugar:

Cines de México y del mundo

・Listado de cines:

https://liveviewing.jp/overseas/perfume-nebularomance-overseas/

※ La hora de comienzo puede variar según el cine.



Venta de entradas / Tarifas:

Consultar los sitios web oficiales de cada cine.



Avisos Importantes:

Sobre la proyección:

-Es una proyección diseñada para que el público disfrute de la experiencia como en un concierto en vivo; puede haber aplausos, vítores o público de pie.

-Al tratarse de una transmisión en directo, podrían producirse interrupciones temporales de imagen o sonido.

-Está estrictamente prohibido grabar, filmar o registrar el contenido con cámaras, teléfonos u otros dispositivos. La reproducción o difusión no autorizada del material en línea, etc. puede conllevar responsabilidad legal. En caso de detectarse dichas acciones, se solicitará la eliminación del material y el abandono inmediato de la sala sin reembolso alguno.

-En situaciones de emergencia, como terremotos o alertas de desastre, la proyección podría interrumpirse por motivos de seguridad.

Sobre los cines:

-Los horarios de proyección que se muestran en cada cine pueden variar. Si una sesión se prolonga considerablemente más allá de la hora de finalización prevista, la proyección podría concluir antes de su término.

-Es posible que se realicen grabaciones con fines de archivo o reportajes en el cine. Cualquier vídeo o fotografía tomadas durante el mismo podría ser reproducida en medios de comunicación.

Sobre los asientos:

-Dependiendo de la disposición de los asientos del cine, es posible que los asistentes no sean ubicados en butacas contiguas.

Se ruega consultar y aceptar las Normas de conducta en los cines publicadas en línea antes de adquirir las entradas o participar en el evento.

-La información del evento está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.



Perfume ZO/Z5 Anniversary "Nebula Romance" Episode TOKYO DOME in Cinema

Sitio informativo https://liveviewing.jp/overseas/perfume-nebularomance-overseas/

Organiza: AMUSE

Distribuye: LIVE VIEWING JAPAN/LIVE VIEWING ENTERTAINMENT

