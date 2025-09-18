Miami Strategic Intelligence Institute incorpora al Dr. José J. Sanmartín como miembro senior y enlace con Europa

Dr. José J. Sanmartín

Su rol será clave para establecer alianzas académicas, institucionales y de investigación.

Contar con un profesional del calibre del Dr. Sanmartín nos permitirá afianzar vínculos europeos y enriquecer nuestros análisis estratégicos para impulsar la visión global del instituto” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 18, 2025 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) anuncia la incorporación del Dr. José J. Sanmartín como miembro senior y Europe Liaison, acción que fortalece la presencia internacional del MSI², así como los vínculos estratégicos con instituciones y expertos europeos.El Dr. Sanmartín es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Alicante, España, y presidente de Radix Intelligentia. Reconocido en Europa como uno de los principales especialistas en la lucha contra la desinformación, colabora con proyectos de relevancia internacional como “Crystal Code”, prestigioso programa de radio en cultura de inteligencia y espionaje, y forma parte del Consejo Asesor de la prestigiosa Harvard Business Review (HBR) en Estados Unidos. Posee dos doctorados, en Filosofía (Universidad de Murcia) y en Ciencia Política (UNED), así como maestrías en Política Pública y Derecho de la Unión Europea.A lo largo de su carrera, ha sido miembro de múltiples asociaciones internacionales y ha realizado investigaciones en Harvard y McGill. Ha participado como conferencista en encuentros científicos en Oxford y otras universidades de primer nivel y es autor de más de sesenta publicaciones científicas indexadas.La incorporación del Dr. Sanmartín representa un paso estratégico en la misión de MSI² de consolidar su red global de expertos y reforzar su análisis sobre dinámicas geopolíticas de alcance internacional. Como enlace con Europa, su rol será clave para establecer alianzas académicas, institucionales y de investigación, facilitar el intercambio de conocimiento y fortalecer la cooperación transatlántica en temas de seguridad, defensa y política internacional.El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², destacó que la incorporación del Dr. Sanmartín no solo amplía la presencia internacional del instituto, sino que permite fortalecer alianzas académicas y estratégicas en Europa, facilitando el intercambio de análisis rigurosos y experiencias prácticas entre especialistas de ambos continentes.“Contar con un profesional del calibre del Dr. Sanmartín nos permitirá afianzar vínculos europeos y enriquecer nuestros análisis estratégicos para impulsar la visión global del instituto”, afirmó Marrero.MSI² en expansiónFundado por el Dr. Rafael Marrero, MSI² es un think tank conservador y no partidista dedicado a promover la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina, al mismo tiempo que analiza los desafíos globales, incluyendo la creciente influencia de la República Popular China.Como una organización certificada Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB), MSI² ofrece investigación, inteligencia estratégica, formación y servicios de consultoría, combinando experiencia pública y privada para entregar soluciones innovadoras y accionables ante desafíos complejos.El instituto destaca por su trabajo en análisis geopolítico, económico y tecnológico, lo que lo convierte en un socio confiable para gobiernos, empresas e instituciones que requieren información estratégica y asesoramiento experto. La incorporación del Dr. Sanmartín refuerza aún más su capacidad de actuar como puente entre América Latina y Europa, además de potenciar el intercambio académico y la cooperación estratégica internacional.Un equipo internacional de alto impactoEl anuncio se produce tras un evento reciente de MSI², el 30 de agosto pasado, donde se realizó la inducción formal de los miembros, enlaces internacionales y aliados mediáticos. Asimismo, la reunión acogió la presentación de la revista Overwatch, dedicada al Teniente General Patrick M. Hughes. La primera edición digital, de 128 páginas, ya está disponible en inglés y en español, de modo que se convierte en la primera revista bilingüe de análisis militar y geopolítico con enfoque en América Latina.Entre los miembros del MSI² se incluyen: Dr. Ángel Díaz, Jesús Romero, Dr. David Grantham, Dra. María Herrera Mellado, Andrés Alburquerque, Jaime (Jim) González, Joseph Hage, Alexis Torres, Vicealmirante Francisco Giampietri, Dr. Luis Noguerol, Col. Octavio Pérez, Col. Mario Castillo Paredes, Art Estopiñán, José Adán Gutiérrez, Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, Isabel Cuervo, Maibort Petit, Willie Lora, Frank Rodríguez, Sergio Berensztein, Fabián Calle, Pedro von Eyken y Miguel Ángel Toma.

