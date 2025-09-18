ERCO FINESTRE PRESENTA MARCO INTROINI. OGNI COSA È ILLUMINATA, IN MOSTRA UNA SELEZIONE DI FOTOGRAFIE DI INTERNI STORICI

ERCO FINESTRE

Dal 18 settembre al 30 ottobre, negli spazi del flagship store Erco Finestre di Varese

MILAN, ITALY, September 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con Marco Introini. Ogni cosa è illuminata, aperta al pubblico dal 18 settembre al 30 ottobre, ERCO Finestre inaugura la prima tappa di nuovo percorso culturale. La mostra, ospitata nel flagship store di Varese, si fa manifesto di un progetto più ampio: un itinerario di ricerca e di dialogo tra architettura, arte e fotografia, volto a esplorare lo spazio costruito come luogo di memoria e di visione.

Protagoniste dell’esposizione sono le fotografie di Marco Introini, che rivelano un raffinato lavoro di indagine sugli interni di palazzi storici, tra questi i milanesi Palazzo Litta e Turati, e quelli rinascimentali di Mantova e Sabbioneta. Le immagini, tutte in bianco e nero, si inseriscono in un più ampio progetto di documentazione del patrimonio storico-architettonico iniziato dall’autore alcuni anni fa e non si limitano a registrare lo spazio, ma lo interpretano: il punto di vista, infatti, restituisce la complessità dei volumi, dei pieni e dei vuoti, fermando l’istante in cui la luce naturale trasforma l’ambiente e lo rende unico.

Negli interni di Palazzo Litta, gli stucchi dorati, gli specchi e le tarsie dei pavimenti diventano protagonisti di un gioco di riflessi e ombre che moltiplica lo spazio, ne suggerisce i confini visibili e quelli immaginari. In alcuni scatti, la scelta della prospettiva frontale è un omaggio al Rinascimento e alla sua idea di ordine geometrico, ma anche un modo per restituire la simmetria vibrante di ambienti che, pur immobili, sembrano muoversi sotto l’effetto della luce.

Curata da Silvia Monaco, la mostra rappresenta per ERCO Finestre l’inizio di un progetto a lungo termine che prevede un calendario di iniziative culturali per offrire al pubblico nuove occasioni di osservazione e di riflessione sullo spazio costruito.

Mostra a cura di

Silvia Monaco

Progetto allestimento

Silvia Monaco, Marco Introini

Progetto Grafico

Lorenzo Butti

Stampe fotografiche

Star Art Service SRL, Legnano

Con il patrocinio di

Ordine Architetti Varese

(la visita vale 1CFP)

Questa mostra rappresenta la prima tappa di un percorso intrapreso

da ERCO Finestre, volto a promuovere collaborazioni con autori

capaci di esprimere, attraverso la fotografia, una visione personale

nella rappresentazione dell’architettura e del paesaggio.



