بمناسبة اليوم الوطني شركة سناب شات تطلق أول مجموعة أزياء محلية لبيتموجي في المملكة العربية السعودية

أول مجموعة أزياء محلية لبيتموجي في المملكة العربية السعودية

RIYADH, SAUDI ARABIA, September 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- إحتفاءً بحلول اليوم الوطني السعودي 95 تحت شعار (عزنا بطبعنا) أعلنت شركة سناب شات عن إطلاق أول مجموعة أزياء محلية لرموز بيتموجي في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن تخصيص رموزهم التعبيرية بملابس سعودية أصيلة، تشمل العباءة للسيدات والثوب للرجال، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة على مستوى العالم مما يعكس التزام سناب شات بتعزيز حضور الثقافة السعودية في عالم التكنولوجيا.

لطالما كان سناب شات منصة التواصل المفضلة في المملكة لأكثر من عشر سنوات، إذ يتخطى عدد مستخدمي المنصة النشطين شهريًا حاجز الـ 25 مليون مستخدم، ويبلغ معدل فتح التطبيق لدى السعوديين أكثر من 50 مرة يوميًا، ما يجعله جزءاً أساسياً من تفاصيل الحياة اليومية للأفراد والعائلات. ويُذكر أن أكثر من 90% من السعوديين بين 13 و34 عامًا يستخدمون التطبيق، الأمر الذي يعكس ريادة سناب شات بين جيل الشباب في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة من سناب شات لتمنح المستخدمين السعوديين حرية أكبر في التعبير عن هويتهم الوطنية واعتزازهم بتراثهم من خلال رموز بيتموجي، خاصة مع رواجها وتجاوز عدد الرموز التعبيرية المصممة حول العالم 2.7 مليار رمز حتى اليوم. ولم تقتصر هذه الخطوة على الأزياء فحسب، بل شكلت رسالة دعم واحتفاء بالإبتكار الوطني والثقافة السعودية.

وعلّق عبدالله الحمادي، المدير العام لشركة سناب في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم أسواق سناب شات وأكثرها تأثيراً عالمياً، فهي موطن لمجتمع مبدع وشغوف أصبح جزءاً لا يتجزأ من قصتنا على مدى أكثر من عشر سنوات. نحن ملتزمون بالاستثمار المستمر في المملكة، من خلال فتح مكاتبنا في جاكس الدرعية، وإطلاق مبادرات مثل مجلس سناب للمبدعين، ودعم المواهب المحلية بأحدث تقنيات الواقع المعزز. اليوم، نفخر بأن تكون السعودية أول دولة في العالم نطلق فيها مجموعة أزياء محلية لبيتموجي، في خطوة تعكس مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتنسجم مع طموحات رؤية 2030 في تمكين الشباب والاحتفاء بالهوية الوطنية."

يمثل إطلاق مجموعة الأزياء السعودية لبيتموجي خطوة مهمة في رحلة سناب شات لتعزيز التوطين التقني في منطقة الشرق الأوسط، مع مزيد من المزايا الحصرية المخطط لها مستقبلاً. وكرائد عالمي في مجال الواقع المعزز والابتكار، تواصل سناب شات دعم طموحات مجتمعها الإبداعي، ودفع مستقبل التعبير عن الذات لدى الافراد نحو آفاق جديدة.

للاطلاع: https://www.snapchat.com/bitmoji/avatar_builder/outfit?category=homepage&content_id=7273f5d2-8529-4c8a-a90b-ec7b5cfb7206&referrer=press_bf_snd

