TRE STUDENTI DI ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN PREMIATI AL TABU INTERNATIONAL CONTEST 2025 IDEAS4WOOD

Milano, 17 settembre 2025

MILAN, ITALY, September 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- La VII Finale del Contest IDEAS4WOOD, il concorso più importante al mondo nel settore del legno, promosso da TABU e patrocinato da ADI, FederlegnoArredo e FSC® Italia, ha visto vincitori tre studenti di Istituto Marangoni Milano Design: Aileen Bautista Lora con Wanda De La Rosa e Artis Kristians Abikis che si sono aggiudicati rispettivamente il 1° e 3° posto nella Categoria Studenti.



Hanno vinto IL CONTEST I4W CATEGORIA STUDENTI Aileen Bautista Lora e Wanda De La Rosa, entrambe del Master di Interior Design, con il loro progetto Borea, una ricerca per una superficie tridimensionale che crea un gioco di percezioni a seconda dell’angolo di osservazione. Le due studentesse, originarie di Santo Domingo, hanno scelto di frequentare Istituto Marangoni Milano Design grazie alla Borsa di Studio MESCYT programma promosso dal Ministero dell’Educazione Superiore, della Scienza e Tecnologia della Repubblica Dominicana che sostiene i talenti locali nello studio all’estero.



Al duo Bautista Lora e De La Rosa sono stati assegnati anche due premi speciali: Premio PEFC Categoria studenti - che riconosce l’impegno verso la gestione forestale sostenibile, valore centrale del contest- sempre con il progetto Borea e Premio IQD Categoria Studenti, con Oscilla, un progetto per una superficie tridimensionale, dalle linee molto fluide e dai riflessi cangianti, apprezzato dalla giuria per l’approccio estetico e concettuale.



3° classificato Artis Kristians Abikis, studente lettone al secondo anno di laurea triennale in product design in Istituto Marangoni Milano Design con un progetto per un piallaccio multilaminare che coniuga rigore tecnico e sperimentazione creativa.



IDEAS4WOOD è il Contest più importante al mondo nel settore del legno, promosso da TABU e patrocinato da ADI, FederlegnoArredo e FSC® Italia: una gara di idee rivolta sia agli studenti universitari che ai progettisti di ogni età, annuale e internazionale. Main partner è Carpanelli.

È un progetto con un forte slancio educativo, volto a sostenere la conoscenza del legno e la sua valorizzazione di materia prima nobile, viva e rinnovabile per incentivarne l’uso sostenibile nei progetti di design. TABU è l’eccellenza italiana nella tintoria del legno, con sede a Cantù, nel cuore Lombardia, e produce piallacci naturali tinti e multilaminari per l’Arredo e l’Architettura di Interni, oltre a superfici decorative in legno di ultima generazione, basate sulla ricerca tecnologica e la capacità di interpretare con inesauribile creatività il legno.



