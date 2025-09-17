Мировая премьера робота для мытья окон HUTT π10 на IFA 2025! Прорывные инновации, новая концепция чистоты

BERLIN, GERMANY, September 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- С 5 по 9 сентября 2025 года в Берлине прошла Международная выставка потребительской электроники (IFA 2025). Как мировой ориентир инноваций и потребительских трендов, IFA традиционно является ареной, где ведущие бренды демонстрируют свои достижения.

Компания HUTT представила революционный робот HUTT π10 AI с технологией изменения частоты, оснащённый системой двойной очистки и двойным приводом для передвижения. Это стало важной вехой для отрасли.

Глобальный дебют Heart π10: прорывные инновации, ведущие к революции

За последние два года мировой рынок роботов для мойки окон пережил взрывной рост, сохраняя при этом устойчивую динамику. Однако по мере развития рынка потребители продолжают жаловаться на такие проблемы, как некачественная уборка и неудобства.

Heart, бренд профессиональных роботов для мойки окон, основанный на инновациях, смело бросает вызов отрасли, предлагая революционные решения. Существующая архитектура продукта стала препятствием для модернизации: традиционные квадратные роботы обеспечивают высокую эффективность уборки, но их конструкция с прямой уборкой на гусеничном ходу плохо справляется с удалением стойких загрязнений. Традиционные круглые роботы с двухдисковым вращающимся механизмом обеспечивают превосходную очистку стойких загрязнений, но с трудом добираются до углов.

Выпуск робота для мойки окон Heart π10 с искусственным интеллектом и переменной частотой вращения, несомненно, является смелой попыткой преодолеть технологические ограничения, присущие роботам для мойки окон. Этот продукт революционизирует традиционную одноприводную конструкцию роботов для мойки окон, представляя собой пионерскую двухрежимную систему очистки и систему подъема с двумя приводами. Эта система обеспечивает как интенсивную очистку стойких загрязнений, так и полировку легких, обеспечивая безупречную прозрачность поверхности без следов. Испытания показали, что эффективность очистки более чем в три раза выше, чем у существующих роботов для мойки окон.

Двухрежимная система очистки Heart π10 использует режим очистки «N+1», используя 3D-плавающее шасси для многократной полировки и очистки, а затем квадратный диск для однократного соскабливания следов от воды. Эта система впервые предлагает модель «мытье-протирание», действительно решая проблему максимальной чистоты. Для удаления стойких загрязнений 3D-плавающее шасси использует более высокое давление и скорость в сочетании с двухсторонней конической веерообразной импульсной системой распыления воды с широким углом обзора, что позволяет эффективно удалять широкий спектр стойких загрязнений с различных оконных поверхностей. Квадратный диск полирует, удаляя следы от воды и остаточные углы путем сухого протирания, обеспечивая безупречную, высокопрозрачную поверхность всего за одно протирание. Двухприводная система подъема объединяет две системы подъема в одну и обеспечивает комплексное повышение безопасности, чистоты и эффективности уборки благодаря двухколесному приводу подвесного шасси и гусеничных лент.

Двигатель технологических инноваций: фокус на создании базовой конкурентоспособности

Технологическое мастерство компании HUTT, продемонстрированное на выставке IFA 2025, основано на постоянных инвестициях в исследования и разработки (НИОКР) и систематической системе инноваций. Несмотря на жесткую конкуренцию на современном рынке роботов для мойки окон, лишь немногие компании по-настоящему стремятся к постоянным инвестициям в НИОКР.

С момента своего основания в 2018 году компания HUTT сосредоточилась на исследованиях, разработках и производстве роботов для мойки фасадов, стремясь произвести революцию в отрасли с помощью инновационных технологий. В области разработки программного обеспечения компания HUTT стала пионером в применении технологии переменной частоты для роботов для мойки окон, что позволяет им интеллектуально регулировать мощность всасывания в зависимости от типа загрязнения и материала, значительно расширяя область их применения. Алгоритм HUTTSLAM обеспечивает более точное планирование маршрута, завершая процесс всего за 0,02 секунды при столкновении с препятствиями, что делает робота более интеллектуальным и простым в использовании.

Что касается инноваций в области продуктов, компания HUTT неоднократно производила революции в отрасли благодаря таким инновационным решениям, как встроенный резервуар для воды, встроенный источник питания и камера тройного отрицательного давления. В 2024 году был представлен Heart C7. Его запатентованная технология 3D-плавающего шасси позволяет преодолеть эксплуатационные проблемы традиционных роботов для мойки окон, такие как утечки воздуха и проскальзывание. После выпуска он получил множество международных наград за дизайн продукта, включая немецкую премию Red Dot Design Award, американскую премию IDA Design Award и премию MUSE Design Award, что свидетельствует о его превосходстве в области инноваций.

Heart π10, оснащённый инновационной двухрежимной системой очистки и двухприводной системой подъёма, — это знаковый продукт, ставший результатом четырёх лет кропотливых исследований и разработок, в которые были вложены миллионы долларов. Он вновь изменит отрасль благодаря революционным инновациям и станет лидером в её трансформации!

Глобальная стратегия: международное развитие

Сегодня продукция HUTT продаётся более чем в 50 странах. В 2024 году бренд занял первое место в Европе по онлайн-продажам. В 2025 году стал лидером рынка в Корее.

В будущем HUTT продолжит расширять своё присутствие и предлагать умные решения для уборки по всему миру.

Узнайте больше на нашем официальном сайте: www.huttwisdom.com

Детали покупки доступны здесь:

https://www.ozon.ru/seller/spetime-cycling-3012118/bytovaya-tehnika-10500/?miniapp=seller_3012118

https://www.21vek.by/robotic_vacuums/all/hutt/?utm_source=instagram&utm_medium=taplink&utm_campaign=hutt_by

