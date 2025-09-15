¡Estreno mundial del robot limpiacristales HUTT π10 en la IFA 2025 Innovación disruptiva, nueva era en la limpieza.

BERLIN, GERMANY, September 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Del 5 al 9 de septiembre de 2025, Berlín acogió la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (IFA 2025). Como referente mundial de innovación tecnológica y tendencias de consumo, la IFA es el escenario donde las principales marcas presentan sus logros.

HUTT, marca líder en robots limpiacristales, presentó en primicia mundial el HUTT π10 AI con tecnología de variación de frecuencia, equipado con un sistema de limpieza de doble modo y un sistema de escalada de doble accionamiento. Un hito en la industria.

Debut mundial de Heart π10: Innovación disruptiva, liderando una revolución

En los últimos dos años, el mercado global de robots limpiacristales ha experimentado un crecimiento explosivo, con un impulso continuo. Sin embargo, a medida que el mercado madura, persisten las quejas de los consumidores sobre problemas como la limpieza deficiente y las molestias.

Como marca profesional de robots limpiacristales basada en la innovación, Heart desafía con valentía al sector con ideas disruptivas. La arquitectura actual del producto se ha convertido en un obstáculo para mejorar la experiencia: los robots cuadrados tradicionales ofrecen una alta eficiencia de limpieza, pero su diseño de limpieza directa con orugas resulta en un rendimiento deficiente en la limpieza de manchas difíciles. Los robots circulares tradicionales, con su mecanismo de giro de doble disco, ofrecen un rendimiento de limpieza superior en manchas difíciles, pero tienen dificultades para llegar a las esquinas.

El lanzamiento del robot limpiacristales Heart π10 AI de frecuencia variable es, sin duda, un intento audaz por superar las limitaciones tecnológicas de los robots limpiacristales. Este producto revoluciona el diseño tradicional de un solo motor de los robots limpiacristales, siendo pionero en un sistema de limpieza de modo dual y un sistema de ascenso de doble motor. Este sistema ofrece una limpieza profunda para manchas difíciles y un pulido para manchas ligeras, lo que resulta en una superficie altamente transparente e impecable sin dejar marcas. Las pruebas han demostrado que su rendimiento de limpieza es más del triple que el de los robots limpiacristales existentes.

El sistema de limpieza de modo dual Heart π10 utiliza un modo de limpieza "N+1", empleando un chasis flotante 3D para pulir y limpiar varias veces, seguido de un disco cuadrado para raspar las marcas de agua una vez. Este sistema, por primera vez, ofrece un modelo de lavado y secado, resolviendo así el problema de la limpieza más difícil. Para manchas difíciles, el chasis flotante 3D utiliza mayor presión y velocidad, junto con un sistema de rociado de agua pulsado de ángulo amplio y doble cónico en forma de abanico, para eliminar eficazmente una amplia gama de manchas difíciles de diversas superficies de ventanas. El disco cuadrado pule, eliminando marcas de agua y esquinas residuales mediante un paño seco, logrando una sola pasada para una superficie impecable y altamente transparente. El sistema de ascenso de doble tracción integra dos sistemas de ascenso en uno y logra mejoras integrales en seguridad, limpieza y eficiencia de limpieza mediante la tracción doble de un chasis suspendido y orugas.

Motor de Innovación Tecnológica: Enfoque en el Desarrollo de la Competitividad Fundamental

La fortaleza tecnológica demostrada por HUTT en IFA 2025 se debe a su continua inversión en I+D y a su sistema de innovación sistemática. A pesar de la feroz competencia en el mercado actual de robots limpiacristales, pocas empresas están realmente comprometidas con una inversión sostenida en I+D.

Desde su fundación en 2018, HUTT se ha centrado en la investigación, el desarrollo y la producción de robots limpiacristales, con el compromiso de liderar la revolución del sector con tecnologías innovadoras. En el desarrollo de software, HUTT fue pionero en la aplicación de la tecnología de frecuencia variable en robots limpiacristales, lo que les permite ajustar inteligentemente la potencia de succión en función de la suciedad y el material, ampliando significativamente sus entornos de aplicación. El algoritmo HUTTSLAM permite una planificación de ruta más precisa para el producto, completándola en tan solo 0,02 segundos al encontrar obstáculos, haciéndolo más inteligente y sin complicaciones.

En cuanto a la innovación de productos, HUTT ha liderado repetidamente las revoluciones del sector mediante diseños innovadores como un depósito de agua integrado, una fuente de alimentación integrada y una cámara de triple presión negativa. En 2024, se lanzó el Heart C7. Su tecnología patentada de chasis flotante 3D supera los desafíos operativos de los robots limpiacristales tradicionales, como las fugas de aire y los deslizamientos. Tras su lanzamiento, recibió numerosos premios internacionales de diseño de producto, incluyendo el Premio de Diseño Red Dot alemán, el Premio de Diseño IDA estadounidense y el Premio de Diseño MUSE, lo que demuestra su liderazgo en innovación de productos.

El Heart π10, equipado con su innovador sistema de limpieza de modo dual y sistema de ascenso de doble tracción, es un producto emblemático, fruto de cuatro años de meticulosa investigación y desarrollo, con una inversión millonaria. Revolucionará la industria una vez más con innovación disruptiva y liderará la transformación del sector.

Estrategia global: expansión internacional

HUTT vende hoy en más de 50 países. En 2024 fue líder en Europa en ventas online de modelos redondos. En 2025 alcanzó el primer puesto en Corea.

En el futuro, seguirá ampliando su presencia global, llevando experiencias de limpieza inteligentes a millones de hogares.

Obtén más información en nuestro sitio oficial: www.huttwisdom.com

Detalles de compra disponibles aquí:

