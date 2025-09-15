Debutto mondiale del robot lavavetri HUTT π10 all’IFA 2025 Innovazione dirompente, nuova dimensione della pulizia!

BERLIN, GERMANY, September 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dal 5 al 9 settembre 2025, Berlino ha ospitato l’IFA 2025, la principale fiera internazionale dell’elettronica di consumo. Considerata da sempre un punto di riferimento globale per le innovazioni tecnologiche e di mercato, l’IFA è l’arena in cui i marchi leader presentano le proprie soluzioni rivoluzionarie.

Come marchio leader nei robot lavavetri, HUTT ha presentato in anteprima mondiale all’IFA 2025 il nuovo HUTT π10 AI con tecnologia di variazione di frequenza, dotato di un sistema di pulizia a doppia modalità e di un sistema di arrampicata a doppio motore. Una pietra miliare per il settore.

Debutto globale di Heart π10: innovazione dirompente, alla guida di una rivoluzione

Negli ultimi due anni, il mercato globale dei robot per la pulizia dei vetri ha registrato una crescita esponenziale, con un andamento ininterrotto. Tuttavia, con la maturazione del mercato, persistono le lamentele dei consumatori su problemi come scarsa pulizia e disagi.

In qualità di marchio di robot per la pulizia dei vetri professionale radicato nell'innovazione, Heart sfida senza paura il settore con intuizioni dirompenti. L'architettura di prodotto esistente è diventata un ostacolo al miglioramento dell'esperienza: i tradizionali robot quadrati offrono un'elevata efficienza di pulizia, ma il loro design a pulizia diretta con cingoli si traduce in scarse prestazioni di pulizia sulle macchie ostinate. I tradizionali robot circolari, con il loro meccanismo di rotazione a doppio disco, offrono prestazioni di pulizia superiori sulle macchie ostinate, ma faticano a raggiungere gli angoli.

Il lancio del robot per la pulizia dei vetri Heart π10 AI a frequenza variabile è senza dubbio un coraggioso tentativo di superare i colli di bottiglia tecnologici dei robot per la pulizia dei vetri. Questo prodotto rivoluziona il tradizionale design a trasmissione singola dei robot lavavetri, introducendo un sistema di pulizia a doppia modalità e un sistema di salita a doppia trasmissione. Questo sistema offre sia una pulizia profonda per le macchie più ostinate che una lucidatura per le macchie più leggere, ottenendo una superficie altamente trasparente e impeccabile senza lasciare segni. I test hanno dimostrato che le prestazioni di pulizia sono oltre tre volte superiori a quelle dei robot lavavetri esistenti.

Il sistema di pulizia a doppia modalità Heart π10 utilizza una modalità di pulizia "N+1", impiegando un telaio flottante 3D per lucidare e pulire più volte, seguito da un disco quadrato per raschiare via le macchie d'acqua una volta. Questo sistema, per la prima volta, offre un modello "lava e poi pulisci", risolvendo davvero il problema della "pulizia più profonda". Per le macchie ostinate, il telaio flottante 3D utilizza una pressione e una velocità maggiori, abbinate a un sistema di spruzzo d'acqua pulsato ad ampio angolo a doppia faccia, a forma di ventaglio conico, per rimuovere efficacemente un'ampia gamma di macchie ostinate da diverse superfici delle finestre. Il disco quadrato esegue la lucidatura, rimuovendo macchie d'acqua e angoli residui tramite la pulizia a secco, ottenendo una superficie impeccabile e altamente trasparente con una sola passata. Il sistema di salita a doppia trazione integra due sistemi di salita in uno e garantisce miglioramenti globali in termini di sicurezza, pulizia ed efficienza di pulizia grazie alla doppia trazione di un telaio sospeso e di cingoli.

Motore di innovazione tecnologica: attenzione alla competitività di base

La forza tecnologica dimostrata da HUTT a IFA 2025 deriva dai suoi investimenti in R&S in continuo aumento e dal suo sistema di innovazione sistematica. Nonostante la forte concorrenza nell'attuale mercato dei robot per la pulizia delle finestre, poche aziende sono realmente impegnate in investimenti costanti in R&S.

Fin dalla sua fondazione nel 2018, HUTT si è concentrata sulla ricerca, sviluppo e produzione di robot per la pulizia delle facciate, impegnandosi a guidare la rivoluzione del settore con tecnologie innovative. Nello sviluppo software, HUTT ha aperto la strada all'applicazione della tecnologia a frequenza variabile nei robot per la pulizia delle finestre, consentendo loro di regolare in modo intelligente la potenza di aspirazione in base allo sporco e al materiale, ampliando significativamente i loro ambiti di applicazione. L'algoritmo HUTTSLAM consente una pianificazione più precisa del percorso del prodotto, completandolo in soli 0,02 secondi in caso di ostacoli, rendendolo più intelligente e senza preoccupazioni.

In termini di innovazione di prodotto, HUTT ha ripetutamente guidato le rivoluzioni del settore attraverso design innovativi come un serbatoio d'acqua integrato, un alimentatore integrato e una tripla camera a pressione negativa. Nel 2024 è stato lanciato Heart C7. La sua tecnologia brevettata di telaio flottante 3D supera le sfide operative dei tradizionali robot lavavetri, come perdite d'aria e slittamenti. Al suo lancio, ha ottenuto numerosi premi globali per il design di prodotto, tra cui il Red Dot Design Award tedesco, l'IDA Design Award americano e il MUSE Design Award, a dimostrazione del suo primato nell'innovazione di prodotto.

Heart π10, dotato dell'innovativo sistema di pulizia a doppia modalità e del sistema di salita a doppia trazione, è un prodotto fondamentale, frutto di quattro anni di meticolosa ricerca e sviluppo, con milioni di dollari investiti. Rimodellerà ancora una volta il settore con un'innovazione dirompente e aprirà la strada alla trasformazione del settore!

Strategia globale: espansione internazionale

Oggi i prodotti HUTT sono venduti in oltre 50 paesi. Nel 2024, il marchio ha conquistato il primo posto nelle vendite online in Europa per i modelli rotondi. In Corea, nel 2025, è diventato leader del mercato online.

Guardando al futuro, HUTT continuerà a espandere la propria presenza internazionale, offrendo esperienze di pulizia più intelligenti e innovative.

Scopri di più sul nostro sito ufficiale: www.huttwisdom.com

Dettagli sull’acquisto disponibili qui:

https://www.amazon.it/-/en/HUTT-DDC56-Squeegee-Ultrasonic-Electric/dp/B0DSBDDDPJ/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.9EWF-fiLd48w9FvfMK-s2KJQHHRrgNC7iL2KQ70mwsTyb6aTAPdg8a3n44ZlthRuvoyGydYfVO58g_9PHCkD4DCvyYjCV-EOfkB1EaprYTVDp_JJeQMFxIvvrk6eTcp-UWyPzkO72D2MjBJUVcM

