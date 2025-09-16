الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA تعزز حضورها في الشرق الأوسط من خلال قمة السلامة 2025
EINPresswire.com/ -- تحت رعاية صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، تعزز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، المؤسسة الخيرية العالمية ذات الخبرة العريقة الممتدة لأكثر من قرن في مجال تعزيز معايير الصحة والسلامة حول العالم، حضورها في منطقة الشرق الأوسط.
في إطار إستراتيجيتها العالمية التي انطلقت من المملكة المتحدة وامتدت إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، تدشن الجمعية أولى فعالياتها الإقليمية من خلال قمة السلامة 2025 بدبي، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمنظمين وقادة القطاعات من مختلف دول مجلس التعاون وخارجها، لطرح ومناقشة أبرز القضايا والتحديات على الساحة المحلية والدولية في مجال السلامة.
تبذل الجمعية جهودًا حثيثة لتعزيز ثقافة الوقاية من الحوادث في أماكن العمل والمنازل والطرق وحتى في أوقات الترفيه، وتسعى في الوقت الحالي إلى تعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون ولا سيما في أعقاب النجاح الذي حققه حفل الجوائز السنوي في دبي، الذي انطلق عام 2022 كإضافة نوعية إلى حفل لندن العريق، ليكون بمثابة منصة رائدة تحتفي بإنجازات المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال السلامة. وانطلاقًا من هذه النجاحات الراسخة، تعمل الجمعية إلى توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل المهني والخدمات الاستشارية، بما يعزز دورها كشريك إستراتيجي موثوق في دعم المؤسسات لبناء ثقافة مستدامة للصحة والسلامة.
وفي معرض تعليقها على هذه الجهود، قالت بيكي هيكمان، الرئيس التنفيذي للجمعية: "تتمثل رسالتنا في هدف بسيط لكنه مصيري وهو تقليل الحوادث وإنقاذ الأرواح. وبما أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموًا متسارعًا في قطاعات عالية المخاطر، فإن تعاوننا مع الشركاء والجهات التنظيمية سيسهم في ترسيخ ثقافة سلامة حقيقية تحمي الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم."
في إطار إستراتيجيتها الإقليمية، تكثف الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث حضورها في منطقة الخليج العربي من خلال ما يلي:
● توسيع شبكة مراكز التدريب المعتمدة في مختلف دول مجلس التعاون، بما يتيح تقديم برامج التأهيل والشهادات على نطاق أوسع، مع تركيز خاص على مجالات تدريب السائقين.
● عقد شراكات مع كبرى المؤسسات والهيئات التنظيمية في المنطقة والعالم،ومن بينها المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغازIOGP، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة شل وشركة نفط البحرين (بابكو) إضافة إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وشركة مواصلات الإمارات.
● تعزيز التعاون مع المجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH ، حيث تشارك كبير مسؤولي الجودة بالمجلس، السيدة دي آرپ، في برنامج قمة السلامة وتتولى رئاسة لجنة تحكيم جوائز الجمعية.
● ترسيخ نهج "السلامة أسلوب حياة" من خلال تسليط الضوء على أن نحو 80% من الوفيات الناجمة عن الحوادث بين الفئات العمرية العاملة تقع خارج أماكن العمل، سواء في المنازل أو على الطرق.
وفي هذا السياق، أوضح مات كراير، رئيس برنامج الجوائز في الجمعية: "تُعد جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث معيارًا عالميًا للتميز، حيث تشجع المؤسسات على مراجعة أدائها في مجال السلامة والاحتفاء بما تحققه من تقدم. ومن خلال إقامة حفل مخصص في دبي، فإننا نسلط الضوء على الإسهامات المهمة التي تقدمها المؤسسات في دول مجلس التعاون، ونعزز في الوقت نفسه قيمة مشاركة أفضل الممارسات عبر مختلف القطاعات والحدود."
ومن جانبها، علّقت بيني بروكس، مديرة محفظة مشروع تأهيل السائقين في الجمعية، قائلة: "تُعد السلامة المرورية والتدريب على القيادة الدفاعية من الركائز الأساسية في هذه المنطقة، ولا سيما وأنه يشكل قطاعا النقل والخدمات اللوجستية العمود الفقري للاقتصاد. ومن خلال توسعة شبكة المراكز المعتمدة وبرامج التدريب، تهدف الجمعية إلى خفض معدلات الحوادث وتمكين المؤسسات من الثقة والاطمئنان أن سائقوها يلبون أعلى المعايير العالمية."
ويعزز انعقاد قمة السلامة 2025 بالشراكة مع المجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH مكانة الجمعية كجهة مرجعية موثوقة في مجال الصحة والسلامة، ويؤكد التزامها بدعم المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها من خلال حلول مستدامة تستند إلى أدلة ومعايير عالمية.
وأضافت هيكمان: "الحوادث يمكن تفاديها! إذ نسعى من خلال تبادل المعرفة ووضع المعايير والاحتفاء بالتميز إلى بناء مستقبل أكثر أمانًا وصحةً واستدامة للجميع."
يُذكر أنه تُختتم القمة بحفل جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث لعام 2025 في دبي المقرر في 25 سبتمبر، الذي يُعد الأبرز عالميًا في مجال الصحة والسلامة. ويستقطب الحفل سنويًا ما يقرب من 2000 مشاركة من أكثر من 50 دولة، تمثل ما يزيد على سبعة ملايين موظف ضمن 20 قطاعًا صناعيًا، ليشكل بذلك منصة دولية رائدة للاعتراف بالتميز والابتكار في مجال السلامة.
