10ZiG, ein führender Anbieter von Thin & Zero Client Hardware- und Softwarelösungen, hat mit der offiziellen GmbH seine langfristige Präsenz und sein expandierendes Marktwachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestärkt.

10ZiG® Technology steigert Marktwachstum in der DACH Region mit Registrierung GmbH und dem neuen Fusion Partner Programm

MüNCHEN, GERMANY, September 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 10ZiG Technology, seit über 20 Jahren bekannt für führende Thin & Zero Client Hardware- und Softwarelösungen zur Unterstützung von VDI-, DaaS- und Web-App-Umgebungen, hat seine Marktposition in der DACH-Region mit der offiziellen GmbH-Registrierung in Deutschland gestärkt. Das Unternehmen bedient Kunden weltweit und hat seinen Hauptsitz in den USA, sowie Büros in UK und nun auch Deutschland. Das Single-Vendor-Strategieangebot von 10ZiG umfasst modernisierte, sichere und flexible Endpoints, unkomplizierte Umnutzungssoftware und ein zentrales Management zur Unterstützung von VDI-, DaaS-, SaaS- und Cloud-basierten Umgebungen. Mit einem sehr erfahrenen und vertriebsstarken Managementteam in der DACH-Region und der Gründung der GmbH in Deutschland gewinnt das Unternehmen schnell an Boden.Diese Expansion nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz war für 10ZiG eine strategische Entwicklung, die auf den Marktanforderungen und dem erkannten, einzigartigen Bedarf an Full-Service, Top-Qualität und bestem Support für Thin Client-Hardware und -Software in einer Region mit einem Mangel an vergleichbaren Angeboten basierte. Die Beantragung der GmbH-Registrierung war für 10ZiG der nächste logische und erfolgreiche Schritt angesichts des Aufschwungs der jüngsten Geschäftsaktivitäten in der DACH-Region, der Aufnahme neuer Vertriebspartner und der offensichtlichen Chance, in einer unterversorgten Region mit außergewöhnlichen Produkten und Dienstleistungen zur Unterstützung virtueller Desktop-Umgebungen Fuß zu fassen und langfristig am Markt zu bleiben.Johannes Joester, 10ZiG Sales Manager Deutschland: „Wir bei 10ZiG freuen uns sehr, in Deutschland Fuß fassen zu können. Mit der Gründung der GmbH zeigen wir unseren Partnern und Endkunden, dass wir sie weiterhin unterstützen und noch enger binden möchten. Diese Region steht schon seit langen für Thin Clients und den Bedarf nach einem Hersteller, der alles aus einer Hand anbieten kann.“ Weiter sagt Johannes Joester zum 10ZiG Fusion Partner Programm: „Anfang 2025 haben wir das Fusion Partner Programm für den deutschsprachigen Raum gestartet, um uns enger mit unseren Partnern zu vernetzen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, 10ZiG-Lösungen für ihre jeweiligen Branchen zu schulen und zu verkaufen. Der exklusive Fusion Partner-Status ist die erweiterte Stufe unserer Partnerwelt, einschließlich 10ZiG-Produktschulungen und Fachwissen, das wiederum Kunden und potenziellen Kunden zur Verfügung gestellt und demonstriert werden kann.“Über 10ZiG Technology10ZiG Technology ist ein führender Anbieter von Thin- und Zero-Client-Hardware und -Software und bietet ein modernes und sicheres Benutzererlebnis für VDI-, DaaS- und webbasierte Umgebungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Thin-Client-Markt ist 10ZiG die perfekte Single-Vendor-Strategie. Mit lokalem Support und einer breiten Palette an TAA-konformen Optionen – vom traditionellen Desktop-Formfaktor über Thin-Client-Laptops bis hin zu All-in-One-Geräten – sowie einer Reihe einzigartiger Funktionen wie Glasfaser, WLAN-Unterstützung, Vierfachbildschirm und mehr ist 10ZiG die sichere, verwaltbare Lösung für die vielfältigen IT-Anforderungen von heute. Unser stetig wachsendes 10ZiG-Ökosystem aus Technologiepartnern sorgt dafür, dass die 10ZiG-Produkte durch die Einbindung führender Verbindungsbroker wie Omnissa, Microsoft, Citrix und anderer Anbieter stets auf dem neuesten Stand und flexibel bleiben. Finden Sie Ihre Lösung auf www.10zig.com Corporate Headquarters, US10ZiG Technology Inc.2043 West Lone Cactus DrivePhoenix, AZ 85027, USAP. +1 (866) 865-5250 | Email: info@10ZiG.com | Web: www.10ZiG.com EMEA Headquarters10ZiG Technology Ltd.7 Highcliffe RoadLeicester LE5 1TY, UKP. +44 (0) 116 2148650 | Email: info@10ZiG.eu | Web: www.10ZiG.com DACH Headquarters10ZiG Technology GmbHNymphenburger Straße 3b80335 MünchenP. 0160 92472602 | Email: info@10ZiG.de | Web: www.10ZiG.de

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.